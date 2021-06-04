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Новости За рубежом
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граница (4740) ОБСЕ (4790)

Евросоюз в ОБСЕ напомнил России, что Украина должна восстановить контроль над всей границей с РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз в ОБСЕ напомнил России, что Украина должна восстановить контроль над всей границей с РФ

Евросоюз напомнил России, что Минский комплекс мер предусматривает восстановление Украина полного контроля над всей протяженностью ее границы с РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, это произошло во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 3 июня.

"Минский комплекс мероприятий включает обязательства по восстановлению Украина полного контроля над всем своим международным рубежом. Таким образом, эффективный и всесторонний мониторинг этой границы является неотъемлемой частью устойчивого политического урегулирования конфликта", - говорится в заявлении ЕС, произнесенной во время заседания.

На этом фоне в Евросоюзе указали о своей поддержке расширения наблюдательной миссии ОБСЕ на все пограничные пункты на российско-украинской государственной границе, а также для контроля территории между этими пунктами.

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В этой связи в ЕС также выразили разочарование, что из-за позиции Российской Федерации не удалось достичь консенсуса по привычного продления на четыре месяца мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска в "Гуково" и "Донецк". Продолжение по инициативе РФ мандата миссии только на два месяца "негативно скажется на планировании операций и эффективном управлении Миссии и является шагом назад с точки зрения поиска устойчивого мирного урегулирования конфликта".

Отдельно в Евросоюзе заявили, что сожалеют по поводу того, что Россия, через два месяца после необычного наращивания войск у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, до сих пор не приняла участие в механизмах снижения рисков по Венскому документу. Евросообщество также возобновила призыв к РФ выполнить ее же обязательства по этому документу ОБСЕ от 2011 года.

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Автор: Роман Свиридович
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"комплекс мероприятий включает обязательства по восстановлению Украина полного контроля над всем своим международным рубежом "

- я так понимаю, что с Крымом включительно !!!?
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04.06.2021 01:07 Ответить
...напомнил ..., ха -ха трижды!!!! ...и так до следующего пришествия !!? ...заканчивайте это цирк , Євросоюз в ОБСЄ нагадав Росії, що Україна має відновити контроль над усім кордоном з РФ - Цензор.НЕТ 7300 лучше иногда жувать, чем открывать иииппало!!!)
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04.06.2021 11:06 Ответить
...Евросоюз напомнил России, что---- с этого места всем ржать бесконтрольно и громко до слюней на метр! Вот же лицедеи с рыбьими глазами.
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04.06.2021 01:14 Ответить
Ты смело в бой пойдёшь? *)
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04.06.2021 01:31 Ответить
жаргон/шансон/рупь/скрєп
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04.06.2021 05:49 Ответить
Если в РФ начнется конфликт и при этом конфликте и хаосе начнутся поджигаться нефтяные вышки, то цены на нефть в мире взлетят. Тоже самое по газу и другим ресурсам. Потому другим корпорациям мировым продающим эти ресурсы это выгодно. когда США бомбили Ирак в 1991 году и поджигались и взрывались вышки, то цены на нефть взлетели с 13 долларов до 40 за баррель. Если взорвать вышки РФ, то цены взлетят до 200 долларов наверное за баррель.
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04.06.2021 02:45 Ответить
Але перед відновленням контролю за кордоном - Україна має багато чого зробити у відповідності до "мінських домовленостей".
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04.06.2021 05:45 Ответить
 
 