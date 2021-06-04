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У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова

У правоохранителей нет успеха в установлении заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе, Олеся Бузины и Павла Шеремета.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире программы "Право на власть".

"У правоохранителей нет успеха, которые я бы принесла на знаменах и могла ими гордиться. Я бы хотела начать сегодняшний эфир с извинений перед семьями погибших (Гонгадзе, Бузины и Шеремета - ред.). Да, события происходили гораздо раньше, чем я попала в систему, но это не имеет никакого значения. И прокуратура, координирует все правоохранительные органы, несет ответственность за результат", - сказала она, добавив, что не имеет никаких иллюзий в том, что "заказчики этих убийств - люди из власти".

По словам Венедиктовой, относительно легко найти исполнителей, но совершенно другое дело - это заказчики убийств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+20
Бузина олесик - журналист ухаххахахахаха У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8247
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04.06.2021 03:06
+18
а шо по гонгадзе не ясно? есть заказчики , есть организаторы, есть исполнители.
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04.06.2021 02:35
+10
У зелёных и Петушарий был журналистом! Не уверен, что и сейчас по другому...
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04.06.2021 06:57
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а шо по гонгадзе не ясно? есть заказчики , есть организаторы, есть исполнители.
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04.06.2021 02:35 Ответить
Там человек самолинчевался, тут эта роль очевидно Авакову, прородителю мразей полицаев
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04.06.2021 07:24 Ответить
ваша Зешобла , угробила жизнь Антоненко , и не понесла расплаты
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04.06.2021 07:59 Ответить
"У правоохранителей нет успеха, которые я бы принесла на знаменах и могла ими гордиться. Я бы хотела..."

ThePlan | План Зеленского.10.04.2019 Первые десять решений в случае победы. "Внесет кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ... Неофициально другие собеседники LIGA.net в окружении Зеленского называют такие имена: ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ, либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши."У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6005
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04.06.2021 08:11 Ответить
Чучма, убивця Гонгадзе, відкупився від якуновича грошима свого зятька, відкупився у такий же спосіб від сиволапого гетьмана, про вувузєлу щось не чути.
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04.06.2021 09:31 Ответить
Бузина олесик - журналист ухаххахахахаха У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8247
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04.06.2021 03:06 Ответить
У зелёных и Петушарий был журналистом! Не уверен, что и сейчас по другому...
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04.06.2021 06:57 Ответить
Шо, у секты Петушария подгорает? Ми поки що не маємо успіхів у розкритті замовників убивств відомих журналістів, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8438
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04.06.2021 10:28 Ответить
Так, трохи ріже вухо - Шеремет, Гонгадзе і... Бузина.
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04.06.2021 07:54 Ответить
Потвору бузину навіть чисто по-людські не шкода. Воно своїми антиукраїнськими опусами призвело до "руской вєсни" на бамбасі.
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04.06.2021 09:33 Ответить
Честно говоря у прокуратуры ещё с 2014 года нет никаких серьёзных результатов. Непонятно за что налогоплатильщики платят им зарплату
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04.06.2021 04:30 Ответить
А что до 2014-го прокуратура возглавляемая пшонкой сильно много чего раскрывала?
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04.06.2021 08:02 Ответить
Зато я знаю,что белорусских журналистов заказал Лукашеску,Шеремета,Протасевича,Ивулина и Писаренко... У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9379 У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9379
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04.06.2021 04:49 Ответить
Ивулин и Писаренко спортивные журналисты просто бесследно исчезли кстати,как и многие белорусские Майданцы с 10 августа прошлого года....КГБ Лукашеску,единственное в дохлом Совке сохранило советскую аббревиатуру...зловещее КГБ
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04.06.2021 04:53 Ответить
Скільки ще буде тягнуттся перехідний період в огпу? Слідство, усі види нагляду, інститут і законодавство процесуального керівництва в огпу давно повинно бути знищено. Звісно, зручний інструмент політичного тиску, настільки універсальний, що ним можуть керувати макака.
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04.06.2021 05:42 Ответить
По признанию Генерального прокурора и остальным фактам у ГПУ вообще нет никаких успехов! Впрочем как и остальных "силовых структур!: НАБУ, ГБР, САП, НАПК, ЦПКУ, АМКУ и т.п. Видна работа только НАЦПОЛИЦИИ И СБУ!
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04.06.2021 06:07 Ответить
Аваков следит за тобой. С помощью камер. Попробуй только сказать что-то не то.
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04.06.2021 08:46 Ответить
и не будет)никогда в этой жопе без реформ вашей гнилой конторы и без экономического национализма(читай социализма)Все развитые страны уже давно живут при социализме.еще с 60-70 .Там у людей нормальный социал,ты не умрешь с голоду,не потеряешь хату если заболел или потерял работу или старый просто
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04.06.2021 06:12 Ответить
Раскрывается лишь зиппер на штанах, когда отлить невмоготу.
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04.06.2021 06:17 Ответить
правоохранители? чьего права охранители?
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04.06.2021 06:27 Ответить
Заявляю с уверенностью, что преступников, а преследуют жертв - полиция выродки
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04.06.2021 07:25 Ответить
ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ, А ВЫ ЗНАЕТЕ И НЕ ГОВОРИТЕ ПРО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ТО ВЫ ТО ЖЕ ВИНОВНЫ !!! И ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ !!!
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04.06.2021 06:28 Ответить
Всем всё известно, но корупцию никто не отменял !
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04.06.2021 06:30 Ответить
А з презів бувших почати -слабо?
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04.06.2021 06:35 Ответить
мразь
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04.06.2021 06:35 Ответить
про убийство Александра Музычко ничего не известно ?
а как с заявлением Кравчука, что Вадим Бойко погиб от взрыва телевизора ?
это известно ?
ублюдочное государство НА УКРАИНЕ
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04.06.2021 06:37 Ответить
Страна лживых выродков узурпаторов власти - полицейских
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04.06.2021 07:26 Ответить
Убивця Сашка Музичка - аваков. Він цього і не приховує.
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04.06.2021 09:34 Ответить
сколько Аваков заплатил Зеленскому за клоунаду с обвинениями
Кузьменко и Антоненко ?
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04.06.2021 06:48 Ответить
Народні депутати від фракції "Слуги народу" внесли до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонують підвищити пенсійний вік українців.
Його ініціаторами є голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, нардепи Ірина Верещук, Мар'яна Безугла, Ольга Василевська-Смаглюк та інші. А может этих "депутаток" не надо вакцинировать, а лучше простерилизовать? тогда и будут успехи в расследованиях...
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04.06.2021 06:56 Ответить
"По словам Венедиктовой, относительно легко найти исполнителей."

Конечно легко, если посадить невиновных по делу Шеремета только за то, что они Майдановцы и как все мы считают твоего Бубочку говном. У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 443
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04.06.2021 07:03 Ответить
Як це немає успіхів? А брифінг в грудні 2019 року поставив же "крапку" в справі про вбивство Шеремета!
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04.06.2021 07:09 Ответить
У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 914
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04.06.2021 07:15 Ответить
Ну, в раскрытии нет...Но в другом - в повышении благосостояния, своего, мужа, брата свата почему молчишь? Скромничаешь? Так шо повесь на флаг и вперед! Расскажи зетипиллам - им понравится.
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04.06.2021 07:19 Ответить
Мусорье больше всех хотеоотповесииь дело, очень похоже -Аваков, его мусорамоиморозки совсем охренели, меня обворовали твари и крышуют мразей взяточников,и которые тупо вымогали взятки, причем мусорские родственники также в теме
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04.06.2021 07:21 Ответить
Это так сейчас называется профнепригодность-Нет успехов.
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04.06.2021 07:25 Ответить
Нет успехов - значит пора готовить три конверта
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04.06.2021 07:47 Ответить
...ОП $50 млн, ВРУ $20 млн, іншим $10 млн.
Ми поки що не маємо успіхів у розкритті замовників убивств відомих журналістів, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5230
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04.06.2021 08:34 Ответить
Можна сказати, що навіть не шукали.
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04.06.2021 08:04 Ответить
...імєються
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04.06.2021 08:28 Ответить
...ы не буде
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04.06.2021 08:27 Ответить
Зато в карманах сплошные успехи
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04.06.2021 08:38 Ответить
Нема успіхів? Так ідіть на хер!
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04.06.2021 09:20 Ответить
Нахер - занадто багато честі. У сракку!
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04.06.2021 09:36 Ответить
Вы просто нехотите.
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04.06.2021 09:38 Ответить
А у вас вообще хоть какие-то успехи есть, шариковы?
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04.06.2021 10:01 Ответить
Как ублюдки-прокурВоры "раскрывают" чего-то там, я знаю по Конотопу. Редкостные мрази и сепарня. Духовность на нуле. Убийцы, которые используют гопников. Входят в системообразующие звенья длинной, антиукраинской, цепи.
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04.06.2021 11:21 Ответить
 
 