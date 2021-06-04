У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова
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У правоохранителей нет успеха в установлении заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе, Олеся Бузины и Павла Шеремета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире программы "Право на власть".
"У правоохранителей нет успеха, которые я бы принесла на знаменах и могла ими гордиться. Я бы хотела начать сегодняшний эфир с извинений перед семьями погибших (Гонгадзе, Бузины и Шеремета - ред.). Да, события происходили гораздо раньше, чем я попала в систему, но это не имеет никакого значения. И прокуратура, координирует все правоохранительные органы, несет ответственность за результат", - сказала она, добавив, что не имеет никаких иллюзий в том, что "заказчики этих убийств - люди из власти".
По словам Венедиктовой, относительно легко найти исполнителей, но совершенно другое дело - это заказчики убийств.
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ThePlan | План Зеленского.10.04.2019 Первые десять решений в случае победы. "Внесет кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ... Неофициально другие собеседники LIGA.net в окружении Зеленского называют такие имена: ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ, либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши."
а как с заявлением Кравчука, что Вадим Бойко погиб от взрыва телевизора ?
это известно ?
ублюдочное государство НА УКРАИНЕ
Кузьменко и Антоненко ?
Його ініціаторами є голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, нардепи Ірина Верещук, Мар'яна Безугла, Ольга Василевська-Смаглюк та інші. А может этих "депутаток" не надо вакцинировать, а лучше простерилизовать? тогда и будут успехи в расследованиях...
Конечно легко, если посадить невиновных по делу Шеремета только за то, что они Майдановцы и как все мы считают твоего Бубочку говном.