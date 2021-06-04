Российские наемники открывали огонь из 82-мм минометов в районе Песков, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

По состоянию на 7 утра, 4 июня, зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе.

Кроме того сообщается, что в течение суток подразделениями полиции сводных отрядов было проверено 4147 транспортных средства и 4525 человек. Выявлено 66 административных правонарушений.

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За указанный период полицейскими раскрыто 6 преступлений.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 937 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 810 человек. Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовал 1 человек.