РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4818 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
2 668 3
карантин (16730) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел

В Украине зафиксированы 2 266 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 4 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"4 июня 2021 в Украине зафиксированы 2 266 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 82 ребенка и 20 медработников.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 02 госпитализированы - 963 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 02 летальных случаев - 95;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 02 выздоровел - 8 291 человек;

За сутки протестировано:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 05 методом ПЦР - 28 696 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 05 методом ИФА - 11 858 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 05 экспресс-тестами - 20 767 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Евросоюзе приступили к вакцинации подростков

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 08 заболели - 2 211 683 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 08 выздоровели - 2 080 382 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 08 летальных случаев - 51 054;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 08 проведено ПЦР-тестов - 10 290 345.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ривненской (105) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел 14
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Привіт із Буковеля, чувакі й чувіхі!!!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел - Цензор.НЕТ 7341
показать весь комментарий
04.06.2021 08:14 Ответить
Днепропетровская область стабильный лидер за сутки - 20-30 (и более) умерших, есть над чем задуматься областному медицинскому начальству.
показать весь комментарий
04.06.2021 10:05 Ответить
Провал Зеленским программы вакцинации украинцев попадает под понятие "геноцид" или упоминание об этом факте таки заблокируют законом об антисемитизме?
показать весь комментарий
04.06.2021 12:19 Ответить
 
 