В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел

В Украине зафиксированы 2 266 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 4 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"4 июня 2021 в Украине зафиксированы 2 266 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 82 ребенка и 20 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 963 человека;

летальных случаев - 95;

выздоровел - 8 291 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 28 696 человек,

методом ИФА - 11 858 человек,

экспресс-тестами - 20 767 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 211 683 человека;

выздоровели - 2 080 382 человека;

летальных случаев - 51 054;

проведено ПЦР-тестов - 10 290 345.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ривненской (105) областях", - рассказали в Минздраве.











