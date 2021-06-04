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"Диджитализация, которую мы заслужили": в роддомах нет бэби-боксов, а чтобы получить вместо них 5 тыс. грн, нужно собрать массу справок и ждать почти 1,5 месяца

Новости Цензор.НЕТ Общество

В киевском роддоме №2 с января перестали выдавать бэби-боксы.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Гришин, передает Цензор.НЕТ.

"В роддоме № 2 нет бэби-боксов. Нет с января, обещают где-то в июне завезти. Насколько я понимаю, их нигде нет", - написал он.

Журналист отметил, что вместо бэби-боксов получают 5 тыс. грн.

"Ну как получаешь, идешь в "Приват", открываешь специальный карточку, берешь справки / свидетельства, идешь в районную соцзащиту, подаешь документы, ждешь 6 дней принятия решения, и затем в течение 45 рабочих (!) дней получишь деньги. Которые можно потратить в определенном перечне магазинов", - написал Гришин.

"Очень удобно для женщины, которая только что родила. Диджитализация, которую мы заслужили. Спасибо, спасибо", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Закупки "бэби-боксов" отменили из-за жалоб на нарушение процедуры, - АМКУ

В комментариях под постом журналиста мнения пользователей соцсети традиционно разделились.

Диджитализация, которую мы заслужили: в роддомах нет бэби-боксов, а чтобы получить вместо них 5 тыс. грн, нужно собрать массу справок и ждать почти 1,5 месяца 01
Диджитализация, которую мы заслужили: в роддомах нет бэби-боксов, а чтобы получить вместо них 5 тыс. грн, нужно собрать массу справок и ждать почти 1,5 месяца 02
Диджитализация, которую мы заслужили: в роддомах нет бэби-боксов, а чтобы получить вместо них 5 тыс. грн, нужно собрать массу справок и ждать почти 1,5 месяца 03
Диджитализация, которую мы заслужили: в роддомах нет бэби-боксов, а чтобы получить вместо них 5 тыс. грн, нужно собрать массу справок и ждать почти 1,5 месяца 04
Диджитализация, которую мы заслужили: в роддомах нет бэби-боксов, а чтобы получить вместо них 5 тыс. грн, нужно собрать массу справок и ждать почти 1,5 месяца 05
Диджитализация, которую мы заслужили: в роддомах нет бэби-боксов, а чтобы получить вместо них 5 тыс. грн, нужно собрать массу справок и ждать почти 1,5 месяца 06

Напомним, с 24 октября 2020 г. правительство вернуло бэби-боксы, однако теперь родители могут выбрать между "пакетом малыша" и 5 тыс. гривен на карточку. Если же на момент выписки бэби-боксов в больнице нет, но семья хочет именно пакет, следует взять в роддоме справку о неполучении бэби-бокса и в течение 30 дней со дня рождения ребенка подать заявление в орган соцзащиты населения по месту жительства или пребывания. К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении ребенка.

А чтобы получить денежную компенсацию, нужно взять в роддоме справку о неполучении "пакета малыша", открыть карточку в "ПриватБанке" и подать заявление и копии ряда документов в отдел соцзащиты.


Диджитализация, которую мы заслужили: в роддомах нет бэби-боксов, а чтобы получить вместо них 5 тыс. грн, нужно собрать массу справок и ждать почти 1,5 месяца 07
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Топ комментарии
+27
Проблема в том что у зебилов нет мозгов...и ты это подтвердил своим постом...
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04.06.2021 08:46
+25
Да, так и есть.
Чтобы оформить эти 5 тыс мы с женой потратили месяц и 45 дней ожидания.
Жена была после кесарево, карточку в Привате на меня не открыли, только на того открывают, кто в декрете...... Бред. Она плохо чувствует себя, а надо только ее присутствие.

Тупорылые ЗЕленые обезьяны под управлением тупого Клоуна уже достали.
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04.06.2021 08:36
+24
Ведь все зедебилы орали при Порохе и Гройсмане ,что это плохо и показуха.Товары плохие и куплены в три дорога.А теперь вам боксы давай.Стойте в очередях в магазинах и банках,что вам зедебилам еще делать?
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04.06.2021 08:39
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Правила форума Совет форумчан
Да, так и есть.
Чтобы оформить эти 5 тыс мы с женой потратили месяц и 45 дней ожидания.
Жена была после кесарево, карточку в Привате на меня не открыли, только на того открывают, кто в декрете...... Бред. Она плохо чувствует себя, а надо только ее присутствие.

Тупорылые ЗЕленые обезьяны под управлением тупого Клоуна уже достали.
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04.06.2021 08:36 Ответить
Ведь все зедебилы орали при Порохе и Гройсмане ,что это плохо и показуха.Товары плохие и куплены в три дорога.А теперь вам боксы давай.Стойте в очередях в магазинах и банках,что вам зедебилам еще делать?
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04.06.2021 08:39 Ответить
Мда, бэби-боксы - это не косподромы с аэропортами строить где попало
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04.06.2021 10:08 Ответить
И чего, мы 1.5 месяца подождали получили 5 к гривен и тратили на памперсы очень долго, в чем проблема то?
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04.06.2021 08:40 Ответить
Проблема в том что у зебилов нет мозгов...и ты это подтвердил своим постом...
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04.06.2021 08:46 Ответить
ЗЕбилизация это называется
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04.06.2021 08:42 Ответить
Гарну схему Грося замутив,мабуть ще доі гріє руки на цьому непотребі))
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04.06.2021 08:45 Ответить
Ідіот - "Гросі" вже два роки нема!!!

ЗЕ-дебілам:"Якщо ви прокинулись, вранці, із страшним післявиборчим похміллям, у обісраних трусах, не думайте, що це - ворожа диверсія... Може, ви просто всралися?"
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04.06.2021 08:51 Ответить
А фірми які постачають непотріб для бебібоксів змінились?
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04.06.2021 09:03 Ответить
Ти точно ідіот! Не "фірми" винні а "зе-дебіли" у яких гроші закінчилися на закупку "непотребу"!!!
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04.06.2021 09:06 Ответить
Тобто фірми які штовхають лайно для боксів по завишченим цінам,то норм?
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04.06.2021 09:07 Ответить
Что ті чешешь, пьяное полено? Бахні боярку і успакойсі.
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04.06.2021 09:36 Ответить
Ти не втомився Гугл-перекладач "гвалтувать"?! Помилка на помилці!!!
Кацапе - заткни пельку!
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04.06.2021 09:48 Ответить
Я так розумію ти філолог,там у Лондоні мешкає хлопчик,він дуже переймається шо не володіє Українською,може ти його навчиш,бо батько його не навчив зовсім))
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04.06.2021 09:57 Ответить
Huggies, Hipp, Bubchen, Seni - це непотріб?? Ну-ну... Ти точно не мав дітей ніколи!
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04.06.2021 09:59 Ответить
Пам"ятаєш - у кацапів додаткова хромосома є? Вони розмножуються брунькуванням і за допомогою простого поділу Як одноклітинні!
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04.06.2021 10:15 Ответить
Реально бісить, коли людина взагалі не розбирається в чомусь, але при цьому висловлює свою "ікспердну" думку...
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04.06.2021 10:34 Ответить
У мене дочка півроку тому народила - аж двох зразу! Так отримала пакети відразу! А цей "пеньок" меле "шо-попало"!
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04.06.2021 10:38 Ответить
Так зачем зедебил тогда просите ?
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04.06.2021 08:53 Ответить
Хто їх просе?Це непотріб.
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04.06.2021 09:02 Ответить
А ты знаешь, я стобой согласен. Надо заставить нарид вернуть всё награбленное по этой схеме, глядишь и ************** жинке на новый охфис денежек хватит "Диджитализация, которую мы заслужили": в роддомах нет бэби-боксов, а чтобы получить вместо них 5 тыс. грн, нужно собрать массу справок и ждать почти 1,5 месяца - Цензор.НЕТ 3587
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04.06.2021 08:53 Ответить
У ще треба розвалити все що побудували при СРСР,правільно?
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04.06.2021 09:06 Ответить
Не знаю. А надо? "Діджиталізація, яку ми заслужили": у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця - Цензор.НЕТ 5067
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04.06.2021 09:17 Ответить
При Гросі бебі-бокси в роддомах ЗАВЖДИ були! Перевірено))
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04.06.2021 09:02 Ответить
Не треба брехити))При Гросі не було ні боксів ні грошей компенсації))
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04.06.2021 09:05 Ответить
Не треба брехати.

2018 рік.
Роженицы в 7 областях Украины начали получать бэби-боксы, - Минсоцполитики.

https://censor.net/ru/news/3086670/rojenitsy_v_7_oblastyah_ukrainy_nachali_poluchat_bebiboksy_minsotspolitiki
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04.06.2021 09:13 Ответить
Скільки областей в Україні?
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04.06.2021 09:14 Ответить
Пані,загугліть цю тему,в інтернеті все є))
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04.06.2021 09:21 Ответить
Що саме я маю гуглити?
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04.06.2021 09:25 Ответить
Ну наприклад коли перші бебі бокси з"явились у Донецькій області.
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04.06.2021 09:29 Ответить
Донецька область не вся Україна.
Якщо видача бебібоксів в донецькій області почалась пізніше, це не спростує вашу брехню "При Гросі не було ні боксів ні грошей компенсації".
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04.06.2021 09:33 Ответить
Тобто ви пані поділяєте людей за місцем проживання на сорти?Цим дамо,а іншим дулю,бо вони рилом не вийшли?
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04.06.2021 09:48 Ответить
Я не поділяю. Впровадженя деяких проектів так і починається, з окремих регіонів.
Тестується, коректується, а потім впроваджується по всій країні.
Так коли лікарняні не виплачували місяцями?
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04.06.2021 09:51 Ответить
Так шо діти у Донецькій області гірші за Київських?Одним Грося дав,а цим дулю?Гарне тестування))А лікарняні теж платять вибірково?
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04.06.2021 09:54 Ответить
Коли буде відповідь на моє питання, повторене неодноразово?
"Так коли лікарняні не виплачували місяцями?"
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04.06.2021 09:57 Ответить
Вибачаюсь за затримку,я востаннє був на лікарняному ще у 2011 році.Тоді лікарняні платили на підприємстві,а потім хтось у 2015 році вигадав схему з фондом соціального страхування,от ваші питання треба направити до цієї контори,чому вони не платять лікарняні?
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04.06.2021 10:18 Ответить
Тобто, ви не пам'ятаєте коли був такий треш із затримкою виплати лікарняних.
Що і потрібно було довести.
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04.06.2021 10:20 Ответить
Недоумок вот ты и загугли.Правда зедебил у тебя задача другая.
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04.06.2021 10:31 Ответить
Це був ПОЧАТОК. Запровадили бебібокси при минулій владі, а проблеми з ними почались при ваших новоригах. Як і в усьому при них.
Коли був такий треш з невиплатою лікарняних за кілька місяців, як при цих недороблених діджиталізаторах?
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04.06.2021 09:19 Ответить
Алла! ВОНО не "новориг"! ВОНО у ОРДЛО сидить! Почитайте уважно його коментарі - ВОНО володіє лише українською розмовно-побутовою мовою! Як тільки він виходить за межі побутового "лексикону" - іде "русско-украйонська беліберда"!
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04.06.2021 09:53 Ответить
По-моєму, це один багатоніковий персонаж, пише давно.
Він не з ордло, але дуже специфічний.
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04.06.2021 09:56 Ответить
Я помітив - він не знає літературної мови Дуже обмежений словесний запас А ще слабо орієнтується у поточних подіях в Україні - "заторможує" Тому я й думаю що він по методичці строчить а не "від себе" пише
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04.06.2021 10:00 Ответить
А де методички пишуть розмовно-побутовою мовою?Ти можеш спростувати хоть одне з моїх стверджень?
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04.06.2021 10:03 Ответить
"Я помітив - він не знає літературної мови Дуже обмежений словесний запас"

Для "73%" це норма. ((
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04.06.2021 10:03 Ответить
"завишченим" - так може написать лише "кацапомовний узкоязичний"
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04.06.2021 10:11 Ответить
Навкруги агенти кремля))Хто голосував за Зелю,всі куплені Ху"лом,
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04.06.2021 09:59 Ответить
Ні, хто голосував за Зелю, бо проти Петі, могли б в 1 турі вибрати когось розумнішого та патріотичнішого на кшталт ветерана АТО Кошулинського (який не ховався від повісток) чи генерала Кривоноса, чи комбата Юрія Тимошенка!
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04.06.2021 10:01 Ответить
Я у першому турі голосував за Кошулинського,але Україна доросла тільки до Зелі,ні чого тут не поробеш))
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04.06.2021 10:05 Ответить
голосовать надо за Гетьмана.

Жаль, что у 75% просто нет мозгов.
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04.06.2021 10:18 Ответить
Як побачу Гетьмана,так зразу за нього проголосую))
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04.06.2021 10:19 Ответить
Пороха не надо видеть, просто голосовать, пока тупорылые ЗЕленые обезьяны не уничтожили Украину.
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04.06.2021 10:29 Ответить
Знаю я як обмежені зелені вилупки раптом зізнаються, що начебто за Кошулинського!
Ярі прихильників ВО свободи, та ще й з Донбасу... ))
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04.06.2021 12:09 Ответить
Бляха-муха, ну ми з дружиною отримували! І навіть ще в 2019 при Гончаруку бебі-бокси були - куми отримували... Закінчилися вони тому, що уряд Гончарука "забув" провести тендер на їх закупку на 2020 і на початку 2020 роздали остатки бебі-боксів...

Якщо ти не в темі і не віриш мені, то зайди хоча б на форуми мамочок та почитай!
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04.06.2021 09:37 Ответить
Я не збираю плітки,в інеті є все,і офіційні дані також,а згідно ним у деяких областях бебі бокси не бачили у очі,і грошову компенсацію почали платити через півтора роки після того як Грося на них почав гріти руки))
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04.06.2021 09:52 Ответить
Ну дик а при зелених ті бебі-бокси зникли у ВСІХ областях і навіть у Києві, бо їх тупо забули закупити на 2020 рік! Сильно краще стало???
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04.06.2021 09:58 Ответить
Тим у кого вони і не з"являлись,тим байдуже чи зникли вони у Київі))
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04.06.2021 10:01 Ответить
А пруф хоч один можна, що не завозили?
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04.06.2021 10:02 Ответить
Пан набери у Гугл,коли бебі бокси з"явились у Краматорську.
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04.06.2021 10:07 Ответить
Лучше бы людям не бэби-боксы, а брейн-боксы раздавали. 73% населения мозгодефицитом страдают
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04.06.2021 08:48 Ответить
Гарна пропозиція! Але 73 обов'язково запхають бокс в рота, а брейн в дупу. Вони це переконливо довели в 2019р
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04.06.2021 09:07 Ответить
"Діджиталізація, яку ми заслужили": у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця - Цензор.НЕТ 8521
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04.06.2021 09:09 Ответить
https://twitter.com/i/status/1400537158583156736

"Диджитализация, которую мы заслужили": в роддомах нет бэби-боксов, а чтобы получить вместо них 5 тыс. грн, нужно собрать массу справок и ждать почти 1,5 месяца - Цензор.НЕТ 7432
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04.06.2021 08:54 Ответить
А до чого *нити * !? ...Хош бабло , хош бебі -бокс .
В нормальній родині зарання готуються до народження дитини .
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04.06.2021 08:55 Ответить
тьфу ти! дімко, то ти кацап "Діджиталізація, яку ми заслужили": у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця - Цензор.НЕТ 9046
а я все не міг доперти, чого ти все жаби постиш... он воно що
дрило кацариле "Діджиталізація, яку ми заслужили": у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця - Цензор.НЕТ 4806
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04.06.2021 09:00 Ответить
Ви з цим стикалися? Бебі-боксів зазвичай немає, а мамі після родів (особливо якщо вони важкі) не дуже бажано бігати по інстанціях документи збирати. У дружини кровотеча сильна при пологах була, її відкачували. І ти вважаєш нормальним, що вона особисто має бігати папірці ці збирати і заяви подавати?

Чувак, в тебе взагалі серце є?
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04.06.2021 09:50 Ответить
он мореман, у него не сердца, ни ума. Зебил он.
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04.06.2021 10:31 Ответить
Картиночник ЗЕбильный, где дебильные картинки?
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04.06.2021 10:20 Ответить
Короче...диджиталізувались 😂🤣😃😄😅
Скажіть чесно, хтос очікував інших результатів ?
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04.06.2021 09:03 Ответить
Євангеліє від ЗЕ: «І було у Адама два сини - Зе-Авель і Каїн Порошенко І в злобі своїй Каїн Порошенко убив праведного Зе!»
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04.06.2021 09:54 Ответить
Тю, у меня в Дом до сих не появился паспорт и техпаспорт на авто. А приглашение на вакцинацию не пришло, хотя соседу уже сделали.... И почему я не удивлен...
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04.06.2021 09:04 Ответить
Ого какая зрада. Только непонятно что своим постом автор критикует: диджитилизацию, которой там нет, беби-боксы или 5 тис. вместо них?
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04.06.2021 09:04 Ответить
Діджиталізація-зебуїнозація...
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04.06.2021 09:05 Ответить
А за ті 5 тисяч бебібокс з таким набором речей як 2019 році вже не купиш.
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04.06.2021 09:08 Ответить
Лох має страждати - зелох має страждати вдвічі більше . а взагалі я за обмеження виборчих прав бо вже нема сил дивитися як ці одноклітинні створіння херять ті паростки позитивних змін які сталися з 14 року . Супрун вам була доктор смерть ? - ну то їжте Степанових з куртачкой за 600 тис. Конкурси на посади вам не такі були , ніче , ща пофіксім - відмініть всі конкурси в зв'язку з пандемією! Доїдали пів вареника ? Ну тепер сподіваюся взагалі у вас вареників не осталося з цінами на олію під 60 грн за 850 грм. **** уроди , так вони ще мають нахабність верещать - а при вашем Парашенка лучше било ? ....Да **** лучше в 100 разів , і ***** я не відчував всеосяжного сорому ,за країну який в мене не проходить з часу обрання цього вилупка криворіжського хоч і за Порошенко були зашквари але ж **** цілодобово ? нонстоп 24/7 випадковий генератор сорому і пздця ? Такого і рядом не було І ця вся камаріл'я нагадує зламаний годинник який все одно 2 раза покаже вірний час а у всіх інших випадках просто ******* так і зе зі всім своїм шоблом . **** час шкода , грьобаний витрачений час і відкат знову в якесь дике минуле
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04.06.2021 09:12 Ответить
Ну и славненько, 73% зедебилов должны испить выбранную ими чашу до дна.
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04.06.2021 09:14 Ответить
Тільки чомусь виють 25%))
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04.06.2021 09:15 Ответить
Жаль. Суть бебі бокса в тому що він просто допомагає матері зрозуміти що треба для дитини. Ну і ще чи не найбільша це сентиментальна цінність. 5 тис. грн. то не великі гроші. Не має зони відповідальності де зе команда не обісралась би...
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04.06.2021 09:16 Ответить
И не будет. Шекели нужны на "велыке крадивныцтво" и на охвис для первой миледи страны.
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04.06.2021 09:31 Ответить
Вместо диджитализации получили дибилизацию
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04.06.2021 09:33 Ответить
И еще когда идешь справки относить то тебе говорят что сначала нужно чтоб с рождения прошел месяц, и на руках было свидетельство о рождении (которое получить через "Дію" - это отдельный круг ада (если ты не айтишник- после потраченного дня служба поддержки мне сказала что - приложение Дия еще не адаптировано под мобильный Экран!! Поэтому малюка нужно регистрировать через ПК!).
Со времен ухода "шоколадного барыги" от беби боксов-одни обещания, как и от всего остального. Клоуны выбрали ЗЕленых проходимцев, а наслаждаются теперь все.
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04.06.2021 09:37 Ответить
О да, Дія глючна дуже! Але спецом для свідоцтва довелося там реєструватися... А ще кажуть, що патрульним права можна показувати в Дії... Ну-ну, вона заглючить і копи з радістю випишуть штраф за відсутність прав!
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04.06.2021 09:45 Ответить
Підтверджую - мала народилася в грудні, бебі-бокс ми не отримали... Але ми знали від знайомих, що так буде (у нашому роддомі бебі-бокси закінчилися влітку 2020), а тому картку в Приваті для 5000 грн оформили ще до пологів - щоб швидше було... Але все одно мені довелося побігати за довідками і гроші прийшли десь через місяць.

Я от не розумію, нафіга для цих 5000 грн окрему картку? От коли 10 тис. при народженні дають (а потім по 860 грн в місяць на дитину), то гроші надходять дружині на зарплатну картку Привата. Чому 5000 грн туди ж не можна? Нафіга цей зайвий геморой?
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04.06.2021 09:43 Ответить
А хороший, млять, вопрос!
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04.06.2021 10:09 Ответить
Женщины рожают детей для себя, а не для государства. И о деньгах надо думать ДО зачатия
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04.06.2021 10:34 Ответить
пишите по украински, квасные патриоты. Моя вайф маст гот э беби бокс. Моя твоя понимала?
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04.06.2021 10:44 Ответить
Которую вЫ заслужили.
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04.06.2021 11:05 Ответить
Зевлада зробила чергове обрізання "Діджиталізація, яку ми заслужили": у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця - Цензор.НЕТ 3045
Терпіть, які обрали їх.
А було колись так
http://old.avr.org.ua/index.php/viewDoc/5602/
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04.06.2021 11:52 Ответить
Жесть
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05.06.2021 11:16 Ответить
 
 