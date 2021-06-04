"Диджитализация, которую мы заслужили": в роддомах нет бэби-боксов, а чтобы получить вместо них 5 тыс. грн, нужно собрать массу справок и ждать почти 1,5 месяца

В киевском роддоме №2 с января перестали выдавать бэби-боксы.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Гришин, передает Цензор.НЕТ.

"В роддоме № 2 нет бэби-боксов. Нет с января, обещают где-то в июне завезти. Насколько я понимаю, их нигде нет", - написал он.

Журналист отметил, что вместо бэби-боксов получают 5 тыс. грн.

"Ну как получаешь, идешь в "Приват", открываешь специальный карточку, берешь справки / свидетельства, идешь в районную соцзащиту, подаешь документы, ждешь 6 дней принятия решения, и затем в течение 45 рабочих (!) дней получишь деньги. Которые можно потратить в определенном перечне магазинов", - написал Гришин.

"Очень удобно для женщины, которая только что родила. Диджитализация, которую мы заслужили. Спасибо, спасибо", - добавил он.

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В комментариях под постом журналиста мнения пользователей соцсети традиционно разделились.













Напомним, с 24 октября 2020 г. правительство вернуло бэби-боксы, однако теперь родители могут выбрать между "пакетом малыша" и 5 тыс. гривен на карточку. Если же на момент выписки бэби-боксов в больнице нет, но семья хочет именно пакет, следует взять в роддоме справку о неполучении бэби-бокса и в течение 30 дней со дня рождения ребенка подать заявление в орган соцзащиты населения по месту жительства или пребывания. К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении ребенка.

А чтобы получить денежную компенсацию, нужно взять в роддоме справку о неполучении "пакета малыша", открыть карточку в "ПриватБанке" и подать заявление и копии ряда документов в отдел соцзащиты.



