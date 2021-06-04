"Диджитализация, которую мы заслужили": в роддомах нет бэби-боксов, а чтобы получить вместо них 5 тыс. грн, нужно собрать массу справок и ждать почти 1,5 месяца
Новости Цензор.НЕТ Общество
В киевском роддоме №2 с января перестали выдавать бэби-боксы.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Гришин, передает Цензор.НЕТ.
"В роддоме № 2 нет бэби-боксов. Нет с января, обещают где-то в июне завезти. Насколько я понимаю, их нигде нет", - написал он.
Журналист отметил, что вместо бэби-боксов получают 5 тыс. грн.
"Ну как получаешь, идешь в "Приват", открываешь специальный карточку, берешь справки / свидетельства, идешь в районную соцзащиту, подаешь документы, ждешь 6 дней принятия решения, и затем в течение 45 рабочих (!) дней получишь деньги. Которые можно потратить в определенном перечне магазинов", - написал Гришин.
"Очень удобно для женщины, которая только что родила. Диджитализация, которую мы заслужили. Спасибо, спасибо", - добавил он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Закупки "бэби-боксов" отменили из-за жалоб на нарушение процедуры, - АМКУ
В комментариях под постом журналиста мнения пользователей соцсети традиционно разделились.
Напомним, с 24 октября 2020 г. правительство вернуло бэби-боксы, однако теперь родители могут выбрать между "пакетом малыша" и 5 тыс. гривен на карточку. Если же на момент выписки бэби-боксов в больнице нет, но семья хочет именно пакет, следует взять в роддоме справку о неполучении бэби-бокса и в течение 30 дней со дня рождения ребенка подать заявление в орган соцзащиты населения по месту жительства или пребывания. К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении ребенка.
А чтобы получить денежную компенсацию, нужно взять в роддоме справку о неполучении "пакета малыша", открыть карточку в "ПриватБанке" и подать заявление и копии ряда документов в отдел соцзащиты.
Пожалуйста, подождите...
Чтобы оформить эти 5 тыс мы с женой потратили месяц и 45 дней ожидания.
Жена была после кесарево, карточку в Привате на меня не открыли, только на того открывают, кто в декрете...... Бред. Она плохо чувствует себя, а надо только ее присутствие.
Тупорылые ЗЕленые обезьяны под управлением тупого Клоуна уже достали.
ЗЕ-дебілам:"Якщо ви прокинулись, вранці, із страшним післявиборчим похміллям, у обісраних трусах, не думайте, що це - ворожа диверсія... Може, ви просто всралися?"
Кацапе - заткни пельку!
2018 рік.
Роженицы в 7 областях Украины начали получать бэби-боксы, - Минсоцполитики.
https://censor.net/ru/news/3086670/rojenitsy_v_7_oblastyah_ukrainy_nachali_poluchat_bebiboksy_minsotspolitiki
Якщо видача бебібоксів в донецькій області почалась пізніше, це не спростує вашу брехню "При Гросі не було ні боксів ні грошей компенсації".
Тестується, коректується, а потім впроваджується по всій країні.
Так коли лікарняні не виплачували місяцями?
"Так коли лікарняні не виплачували місяцями?"
Що і потрібно було довести.
Коли був такий треш з невиплатою лікарняних за кілька місяців, як при цих недороблених діджиталізаторах?
Він не з ордло, але дуже специфічний.
Для "73%" це норма. ((
Жаль, что у 75% просто нет мозгов.
Ярі прихильників ВО свободи, та ще й з Донбасу... ))
Якщо ти не в темі і не віриш мені, то зайди хоча б на форуми мамочок та почитай!
В нормальній родині зарання готуються до народження дитини .
а я все не міг доперти, чого ти все жаби постиш... он воно що
дрило кацариле
Чувак, в тебе взагалі серце є?
Скажіть чесно, хтос очікував інших результатів ?
Со времен ухода "шоколадного барыги" от беби боксов-одни обещания, как и от всего остального. Клоуны выбрали ЗЕленых проходимцев, а наслаждаются теперь все.
Я от не розумію, нафіга для цих 5000 грн окрему картку? От коли 10 тис. при народженні дають (а потім по 860 грн в місяць на дитину), то гроші надходять дружині на зарплатну картку Привата. Чому 5000 грн туди ж не можна? Нафіга цей зайвий геморой?
Терпіть, які обрали їх.
А було колись так
http://old.avr.org.ua/index.php/viewDoc/5602/