РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4818 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
659 1
вакцина (3815) карантин (16730) Минздрав (4828) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 50 840 человек, всего - 1 123 663, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 50 840 человек, всего - 1 123 663, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 142 062 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"50 840 человек привиты против COVID-19 в сутки 3 июня 2021. Первую дозу получили 46 868 человек, полностью иммунизированы - 3 972 человека.

В течение суток работали: 395 мобильных бригад, 436 пунктов вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19

По состоянию на 4 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 630 381 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 123 663 человека, из них получили 1 дозу - 1 123 661 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 142 062 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 265 723 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 50 840 человек, всего - 1 123 663, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 50 840 человек, всего - 1 123 663, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 50 840 человек, всего - 1 123 663, - Минздрав 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не, ну ЗЕкоманда реально мастера спорта по борьбе с коронавирусом За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 50 840 осіб, загалом - 1 123 663, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6742
показать весь комментарий
04.06.2021 09:14 Ответить
 
 