За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 50 840 человек, всего - 1 123 663, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 142 062 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"50 840 человек привиты против COVID-19 в сутки 3 июня 2021. Первую дозу получили 46 868 человек, полностью иммунизированы - 3 972 человека.

В течение суток работали: 395 мобильных бригад, 436 пунктов вакцинации.

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По состоянию на 4 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 630 381 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 123 663 человека, из них получили 1 дозу - 1 123 661 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 142 062 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 265 723 прививки", - рассказали в Минздраве.





