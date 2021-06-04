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"Слуги народа" дали разрешение на "ручное" распределение почти 100 млрд бюджетных гривен, - Загребельская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Парламентский комитет не поддержал соответствующую поправку, но в зал ее вынесли и она набрала 268 голосов.

Об этом в Facebook сообщила экс-госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"Только что президентская фракция проголосовала за вывод из "Прозорро" работ по строительству Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киев. То есть дала разрешение на "ручное" распределение почти 100 млрд бюджетных гривен. Это была 35 поправка народного депутата президентской фракции Пушкаренко А. М. к законопроекту 5309 о внесении изменений в Закон "О публичных закупках", - говорится в сообщении.

По словам Загребельской, парламентский комитет не поддержал эту поправку, но в зале она была поставлена ​​спикером на подтверждение и набрала 268 голосов.

"Кроме этого, законопроект 5309 позволяет Тендерной коллегии АМКУ не принимать к рассмотрению жалобы, то есть вообще не рассматривать по существу, на дискриминационные условия тендерной документации заказчиков, если по мнению АМКУ доказательств не достаточно. Это также подарок "Укравтодору", который сейчас является лидером по дискриминационным заточкам, которые бизнес "сносит" из АМКУ", - подытожила экс-госуполномоченная.

Читайте также: "Львовский окружной админсуд по просьбе облгаза Фирташа заблокировал расследование АМКУ", - Загребельская

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+42
Весна прийде - красти будемо! Ваша Бубочка
"Слуги народа" дали разрешение на "ручное" распределение почти 100 млрд бюджетных гривен, - Загребельская - Цензор.НЕТ 4873
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04.06.2021 09:19
+37
Баригі! Баригі! Бізнес на крові! - альо, ви де, крикуни?
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04.06.2021 09:11
+29
"Слуги народа" дали разрешение на "ручное" распределение почти 100 млрд бюджетных гривен, - Загребельская - Цензор.НЕТ 6400
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04.06.2021 09:22
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Баригі! Баригі! Бізнес на крові! - альо, ви де, крикуни?
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04.06.2021 09:11 Ответить
Это они деньги в руки брать будут?
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04.06.2021 09:37 Ответить
Нет, зебил, ОНИ их УЖЕ взяли. Все зебилы такие тупорылые, или ты луДший?
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04.06.2021 10:28 Ответить
Вот - настоящая борьба 🤢🤡🐲»честнейших» Земразюк с коррупцией и олигархами 🙈
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05.06.2021 07:36 Ответить
Весна прийде - красти будемо! Ваша Бубочка
"Слуги народа" дали разрешение на "ручное" распределение почти 100 млрд бюджетных гривен, - Загребельская - Цензор.НЕТ 4873
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04.06.2021 09:19 Ответить
Снімаєм відоси "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 8133 ....

Серіал - Вофка на колчаковскіх фронтах ( серія - 105 ,, дубль 3 ,, " Главнокомандувач , под вражєскімі пулямі , інспєктіруєт окопи " ) "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 3987 .
"Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 2082 .
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04.06.2021 09:54 Ответить
А що там пробить дитина на задньому фоні?
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04.06.2021 10:36 Ответить
Мабуть хлопчина гуляв "на військових позиціях" "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6321 .. Може гриби збирав . !
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04.06.2021 13:40 Ответить
Це "дитя полка" прийшла подивится на "найвеличнішого лідера **********")
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04.06.2021 18:50 Ответить
А погляд такий замріяний-замріяний. Мабудь про долю країни думає.
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04.06.2021 10:37 Ответить
Цирк на дроті
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04.06.2021 11:23 Ответить
Шапіто на виїзді)
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04.06.2021 18:52 Ответить
Судя по всему, для верховной "беременной лягушки" всего за одну ночь вырыли образцово-показательный окоп. Таран с друзяками постарался. Совок живет и здравствует. А главный зебил спрашивает Байдена, почему мы до сих пор не в НАТО...
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04.06.2021 11:28 Ответить
Десь, мабуть, на полігоні в Чернігівській обл. біля Гончарівська, або Остра. "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 5010
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05.06.2021 10:01 Ответить
Просто сволота...
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04.06.2021 11:22 Ответить
"Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 7292 "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 7292 "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 3242Не мешайте бубочке красты, а то Куйло нападьот.
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04.06.2021 10:55 Ответить
А при Порошенко такого не было! Просто грабёж страны, в тупую.
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04.06.2021 09:20 Ответить
При Порошенко было, но ТАКОГО действительно не было.
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04.06.2021 09:24 Ответить
Ага, в тупую и в бюджет)))
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04.06.2021 09:32 Ответить
які ж ви мерзотні....
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04.06.2021 09:37 Ответить
Слуги - совсем не слуги. Надо вводить санкции СНБО против их.
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04.06.2021 09:21 Ответить
Там такие же бабьеяровцы сидят
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04.06.2021 13:00 Ответить
Пчёлы против мёда ? Они же 🤢🤡👹😈🐲захватили это СНБО
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05.06.2021 07:39 Ответить
"Слуги народа" дали разрешение на "ручное" распределение почти 100 млрд бюджетных гривен, - Загребельская - Цензор.НЕТ 6400
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04.06.2021 09:22 Ответить
Разговор в элитном садике:
- а твой папа, где работает?
- он не работает...он деньги в "ручную" распределяет.... "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 5404 "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 8093
ИЛИ:

Это - мне, это - ему, это - тоже ему, это - Остап Ибрагимычу,
это - мне, нет, это - сюда, вот это - мне, это - Остап Ибрагимовичу "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 9694
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04.06.2021 10:37 Ответить
Своя рука - владыка.
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04.06.2021 09:22 Ответить
после зеленского от Украины останутся одни руины,
население обнищает до уровня зимбабве
только некоторые из молодых смогут уехать из страны найти себе лучшую долю
остальные помрут в нищете
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04.06.2021 09:23 Ответить
Прекратите! Все разрушили папиредники, а зеленский сазидатель!
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04.06.2021 09:31 Ответить
хлопці які при службі про корупції .і які є патріотами ,цей ручник тре брати на олівець ,та незабаром ,коли кловуна народ відправить до кварталу ,у кращому випадку...СН можно буде запитати персонально , де гроші ?!
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04.06.2021 09:23 Ответить
По перше, "патріоти що борятся з коррупціею" давно її очолили. А по-друге, голосування в Раді про цей черговий "дерібан" не дасть змоги переслідуваті "Веліке Крадівніцтво"
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04.06.2021 11:07 Ответить
...ще на три роки їм грошей на всіх не вистачить...
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04.06.2021 09:26 Ответить
J
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04.06.2021 09:28 Ответить
Можно прибарахлиться, и внукам хватит (с)... Уроды выбрали слуг
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04.06.2021 09:29 Ответить
Топчаться по законодавству навіть не роздумуючи
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04.06.2021 09:36 Ответить
Украина таки не переживет зеленых мразей
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04.06.2021 09:36 Ответить
переживет! но откашливать будет долго и болезненно...
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05.06.2021 08:38 Ответить
Назад к партии регионам и регионалам с их методами.
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04.06.2021 09:48 Ответить
агов бігусе, ткач, шабунін, скрипін!!! тут для вас тєма, тєміща!!!...але вам то савсєм нє інтересно..вам досі гадить парашенка
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04.06.2021 09:49 Ответить
... бігусе, ткач, шабунін, скрипін!!! ... Эти петушки кукарекают только то, что велит бубочка и Беня, от которых они получают бабло.
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04.06.2021 11:05 Ответить
Тепер і йому перепадає, бюджет Ураїни витримає)
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04.06.2021 18:53 Ответить
Куди не подивись дефіцит бюджетів. Ці невігласи витрачають гроші швидше ніж вони з'являються... Далі ввімкнуть друкарський станок(якщо вже не врубили). Ну а далі буде гіперінфляція. Осінь буде цікавою...
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04.06.2021 09:52 Ответить
Что тут непонятного? СН сидит на бюджетных потоках, чтобы финансировать себя и свои следующие выборы-перевыборы Зели или ещё какого-то зелёного. Остальным всё финансирование отрежут, в том числе под видом "деолигархизации". Если вы посмотрите на то, как в раше из откуда ни возьмись вдруг появилать партия едросов, и как это происходило, а так же, как они, прийдя к власти, отрезали всех от финансов, то поймёте, откуда у СН их "политтехнологии".
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04.06.2021 10:06 Ответить
Баба Беня да, баба да...
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04.06.2021 10:14 Ответить
"Зеленська хоче створити на базі ОП Офіс першої леді" https://yaizakon.com.ua/zelenska-hoche-stvoriti-na-bazi-op-ofis-pershoyi-ledi/ Плюс еще одна госструктура на плечи налогоплательщиков
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04.06.2021 10:37 Ответить
Импичмент!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.06.2021 10:52 Ответить
Майскими короткими ночами,

Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-разаблачители,
Боевые спутники мои?

https://www.youtube.com/watch?v=ef2BXBm0QsQ
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04.06.2021 10:59 Ответить
Зелені злодії з небритими мордами.Не можна допустити їх знову до влади.Після виборів всіх зебілів під суд за злочини перед народом України. Втеча Януковича їх нічому не навчила.Тому вони і називаються в народі "зебіли"!
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04.06.2021 11:07 Ответить
100млрд, зебобики, 100млрд. И они не ваши, они принадлежат вашим слугам, тьфу, хозяевам. А зебобики подождут…счетов за тепло, газет электрику. И эти счета не запоздают, можете быть уверены.
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04.06.2021 11:09 Ответить
Князь-скоморох

Поки ми ще рубалися в битві,
Поки ми ще були,
Князь-скоморох ходив по шинках,
І тихо сідав за столи.

Він підливав у келих вино,
А в вуха казки та мед.
Мовляв - ти скажи, а ми все дамо,
Негайно і наперед.

І ти заживеш без війни і турбот,
Без мита і заборон.
Бери скільки треба грошей і свобод,
Коли я залізу на трон.

Веселі як хміль, і сліпі як кроти,
Під хор пісень та коляд,
Вони підхопилися блазня нести
Гуртом до княжих палат.

Ще пили всі за даровизну і мир
І ще не згризли кістки,
А ворог вже тихо заходив у двір,
І землю рвав на шматки

Бо поруч нікого, хто б встав і закрив
Від лиха і ворогів.
Бо ми полягли, а тих хто вцілів
Забрали у ланцюги.

Ось волю і долю несуть до мішка,
На що вона жебраку?
А князь-скоморох забрав п'ятака,
І згинув десь у шинку.

(с) Гліб Бабіч
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04.06.2021 12:01 Ответить
Пожалуйста, не размещайте фото Зеленского.
У меня сразу срабатывает какой-то рефлекс...
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04.06.2021 12:31 Ответить
"Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6963
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04.06.2021 13:03 Ответить
Ну теперь понятно:"ГДЕ ДЕНЬГИ,ЗИН!!"
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04.06.2021 13:05 Ответить
Это не из бюджета Киева а из общего? Это как понимать? Может и Днепру, Харькову, Львову и другим городам тоже выделят из общего по 100 ардов на дороги дополнительно?
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04.06.2021 13:29 Ответить
Воруйте. Вам 73% украинцев именно на это дали добро. Бинго.
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04.06.2021 16:00 Ответить
От так народжуються нові зелені олігархи. Раніше крали на приватизації, тепер на "Великому крадівництві"
Це така боротьба з корупцію і монополізмом.
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04.06.2021 16:14 Ответить
мінімум 30 % це відкати та "відмивка".....- Мама Римма - ваш сынок конечно не ворует - не "царское" это дело....- он только счета проверяет....
Агов СБУ- *****, ДБР.....- облизуйтесь....- це не ваш "каравай"....
"Господарі" - ваші "слуги" вас мають ....мають ...та мають.... "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6440
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04.06.2021 17:23 Ответить
Колись крали риги, тепер крадуть клоуни, з ригами все ясно, а з клоунами не смішно "Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6184
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04.06.2021 18:39 Ответить
Зато принимают закон об антисемитизме.
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04.06.2021 22:37 Ответить
***
Svitlana Sivak
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув ті рештки..

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!

Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.

Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!

Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз важкійший,
З кожним кроком все глибше грузнете.

Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
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05.06.2021 08:40 Ответить
 
 