"Слуги народа" дали разрешение на "ручное" распределение почти 100 млрд бюджетных гривен, - Загребельская
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Парламентский комитет не поддержал соответствующую поправку, но в зал ее вынесли и она набрала 268 голосов.
Об этом в Facebook сообщила экс-госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.
"Только что президентская фракция проголосовала за вывод из "Прозорро" работ по строительству Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киев. То есть дала разрешение на "ручное" распределение почти 100 млрд бюджетных гривен. Это была 35 поправка народного депутата президентской фракции Пушкаренко А. М. к законопроекту 5309 о внесении изменений в Закон "О публичных закупках", - говорится в сообщении.
По словам Загребельской, парламентский комитет не поддержал эту поправку, но в зале она была поставлена спикером на подтверждение и набрала 268 голосов.
"Кроме этого, законопроект 5309 позволяет Тендерной коллегии АМКУ не принимать к рассмотрению жалобы, то есть вообще не рассматривать по существу, на дискриминационные условия тендерной документации заказчиков, если по мнению АМКУ доказательств не достаточно. Это также подарок "Укравтодору", который сейчас является лидером по дискриминационным заточкам, которые бизнес "сносит" из АМКУ", - подытожила экс-госуполномоченная.
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Серіал - Вофка на колчаковскіх фронтах ( серія - 105 ,, дубль 3 ,, " Главнокомандувач , под вражєскімі пулямі , інспєктіруєт окопи " ) .
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- а твой папа, где работает?
- он не работает...он деньги в "ручную" распределяет....
ИЛИ:
Это - мне, это - ему, это - тоже ему, это - Остап Ибрагимычу,
это - мне, нет, это - сюда, вот это - мне, это - Остап Ибрагимовичу
население обнищает до уровня зимбабве
только некоторые из молодых смогут уехать из страны найти себе лучшую долю
остальные помрут в нищете
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-разаблачители,
Боевые спутники мои?
https://www.youtube.com/watch?v=ef2BXBm0QsQ
Поки ми ще рубалися в битві,
Поки ми ще були,
Князь-скоморох ходив по шинках,
І тихо сідав за столи.
Він підливав у келих вино,
А в вуха казки та мед.
Мовляв - ти скажи, а ми все дамо,
Негайно і наперед.
І ти заживеш без війни і турбот,
Без мита і заборон.
Бери скільки треба грошей і свобод,
Коли я залізу на трон.
Веселі як хміль, і сліпі як кроти,
Під хор пісень та коляд,
Вони підхопилися блазня нести
Гуртом до княжих палат.
Ще пили всі за даровизну і мир
І ще не згризли кістки,
А ворог вже тихо заходив у двір,
І землю рвав на шматки
Бо поруч нікого, хто б встав і закрив
Від лиха і ворогів.
Бо ми полягли, а тих хто вцілів
Забрали у ланцюги.
Ось волю і долю несуть до мішка,
На що вона жебраку?
А князь-скоморох забрав п'ятака,
І згинув десь у шинку.
(с) Гліб Бабіч
У меня сразу срабатывает какой-то рефлекс...
Це така боротьба з корупцію і монополізмом.
Агов СБУ- *****, ДБР.....- облизуйтесь....- це не ваш "каравай"....
"Господарі" - ваші "слуги" вас мають ....мають ...та мають....
Svitlana Sivak
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув ті рештки..
Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!
Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!
Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.
Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!
Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз важкійший,
З кожним кроком все глибше грузнете.
Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...