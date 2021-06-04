Журналист Ткач о законопроекте по деолигархизации: Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели

Законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации приведет к тому, что большие СМИ перепишут на "фунтов".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Михаил Ткач, комментируя законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации, передает Цензор.НЕТ.

"Не секрет что Зеленский стал президетом в том числе благодаря олигархам. Кто-то помогал больше, кто меньше, а кто-то просто не мешал. Хотя консенсус было видно в эфирах соответствующих телеканалов так точно. Не секрет, что президент Зеленский не воспринимает критику в СМИ. И очень чувствителен к любым упоминаниям с негативной коннотацией. И на собственном примере понимает, как легко с помощью СМИ с миллионами телезрителей по ту сторону экранов сделать президентом любого человека с положительным бэкграундом, который просто будет обещать не делать того, что разочаровало электорат в его предшественнике. Поэтому сейчас то олигархическое влияние на СМИ, которое, собственно, и сделало его президентом, воспринимается как угроза", - отметил он.

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"У нас сейчас нет Антимонопольного комитета, имеющего возможности бороться с монополиями? Где постоянные штрафы? В настоящий момент нет монополий? У нас сейчас нет СБУ, ГПУ и антикоррупционных органов, имеющих возможности отслеживать связи депутатов и должностных лиц с олигархами? Где громкие дела и разоблачения? Сейчас никто не связан ни с кем? Ни один депутат фракции "Слуга народа" не работает на олигарха? Ни один депутат Верховной Рады не является частью монополий и финансово-промышленных групп? Почему не действуют законы, которые уже существуют?" - интересуется Ткач.

"За два года президентства при фактически авторитарной власти президент не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Общество не увидело даже попыток. Но еще один закон все решит, говорят они. Решит что большие СМИ попереписывают на "фунтов", - резюмировал журналист.

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.



