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Новости Политика Украины
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Зеленский (16549) олигарх (1016) СМИ (3784) Ткач Михаил (116)

Журналист Ткач о законопроекте по деолигархизации: Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналист Ткач о законопроекте по деолигархизации: Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели

Законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации приведет к тому, что большие СМИ перепишут на "фунтов".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Михаил Ткач, комментируя законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации, передает Цензор.НЕТ.

"Не секрет что Зеленский стал президетом в том числе благодаря олигархам. Кто-то помогал больше, кто меньше, а кто-то просто не мешал. Хотя консенсус было видно в эфирах соответствующих телеканалов так точно. Не секрет, что президент Зеленский не воспринимает критику в СМИ. И очень чувствителен к любым упоминаниям с негативной коннотацией. И на собственном примере понимает, как легко с помощью СМИ с миллионами телезрителей по ту сторону экранов сделать президентом любого человека с положительным бэкграундом, который просто будет обещать не делать того, что разочаровало электорат в его предшественнике. Поэтому сейчас то олигархическое влияние на СМИ, которое, собственно, и сделало его президентом, воспринимается как угроза", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак

"У нас сейчас нет Антимонопольного комитета, имеющего возможности бороться с монополиями? Где постоянные штрафы? В настоящий момент нет монополий? У нас сейчас нет СБУ, ГПУ и антикоррупционных органов, имеющих возможности отслеживать связи депутатов и должностных лиц с олигархами? Где громкие дела и разоблачения? Сейчас никто не связан ни с кем? Ни один депутат фракции "Слуга народа" не работает на олигарха? Ни один депутат Верховной Рады не является частью монополий и финансово-промышленных групп? Почему не действуют законы, которые уже существуют?" - интересуется Ткач.

"За два года президентства при фактически авторитарной власти президент не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Общество не увидело даже попыток. Но еще один закон все решит, говорят они. Решит что большие СМИ попереписывают на "фунтов", - резюмировал журналист.

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.

Журналист Ткач о законопроекте по деолигархизации: Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели 01
Журналист Ткач о законопроекте по деолигархизации: Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели 02
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Топ комментарии
+15
Не корчь из себя патриота Зе-обезьяна
Журналист Ткач о законопроекте по деолигархизации: Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели - Цензор.НЕТ 4335
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04.06.2021 09:31
+8
Да не пишите вы "Зеленский"! Пишите сразу и точно - КОЛОМОЙСКИЙ. Тогда многие вещи становятся логичными и объяснимыми. Хотя от этого не становятся порядочными и законными.
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04.06.2021 09:17
+8
В кабінеті півшостого живе.фото нада?
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04.06.2021 09:20
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Да не пишите вы "Зеленский"! Пишите сразу и точно - КОЛОМОЙСКИЙ. Тогда многие вещи становятся логичными и объяснимыми. Хотя от этого не становятся порядочными и законными.
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04.06.2021 09:17 Ответить
А де зараз Беня?Мабуть у креслі Президента сидить,чи у ВР головує?
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04.06.2021 09:18 Ответить
В кабінеті півшостого живе.фото нада?
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04.06.2021 09:20 Ответить
Я тобі звісно вірю,як Пуйлу))
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04.06.2021 09:26 Ответить
Та ты тупой зебил телевизору веришь, почему б не поверить и в это?
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04.06.2021 10:20 Ответить
В мене нема телевізору,а ти його дивися?
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04.06.2021 10:35 Ответить
По радіво подивись.
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04.06.2021 14:08 Ответить
Заметил какой тупо рашистский ответ "нет телевизора". Рашоорки не смотрят телевизор, они им живут и даже разговаривают с ним.
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04.06.2021 14:14 Ответить
Единственный, перед кем стоит пепельница на совещании в кабинете президента это Коломойский. Помнишь эту фоточку? Найди, полюбуйся. И вообще, какого хера бородатая бабушка делает в кабинете президента, да еще и с такой наглой рожей? Я тут вопросительные знаки ставлю, хотя это совершенно лишнее, ответы знают все, кроме тебя, недалекого. Ты в курсе, по сколько Беня доплачивает слугам урода в конвертах ежемесячно? Представляешь, сколько отгребает зеля или разумков с арахамией? Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили - Цензор.НЕТ 2580
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04.06.2021 09:43 Ответить
Гарний закон,якщо викормиши олігархів виють))
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04.06.2021 09:17 Ответить
Дурак!
Все СМИ напрямую на "олигархов" не записаны разве что кроме ТРК ПРЯМИЙ, который Порошенко купил и оформил на себя, чтобы Зеленский не смог его закрыть.
А по этому "закону" ни Ахметов, ни Медведчук олигархами не являются!!! Странный закон не находите?
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04.06.2021 09:22 Ответить
Я не розумію свинособачу мову))
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04.06.2021 09:27 Ответить
Не корчь из себя патриота Зе-обезьяна
Журналист Ткач о законопроекте по деолигархизации: Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели - Цензор.НЕТ 4335
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04.06.2021 09:31 Ответить
При владі зграя "шимпанЗе".
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04.06.2021 09:50 Ответить
дурнику, ти й людської не зрозумієш Журналист Ткач о законопроекте по деолигархизации: Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели - Цензор.НЕТ 3716
Михайло Ткач - журналіст "свободівського" проекту "Схеми"... розумієш до чого я веду? ЗЕботва пісяє окропом від розслідувань цієї програми, а ти отак взяв і одним махом нівелював творчий доробок "соросят" Журналист Ткач о законопроекте по деолигархизации: Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели - Цензор.НЕТ 6456
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04.06.2021 09:31 Ответить
І шо тепер робити?Журналіст це той хто викладає новини,а не казки про біле телятко))
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04.06.2021 09:46 Ответить
серйозно? "викладає новини"? ВИКЛАДАЄ???
я перепрошую, а ти дійсно українець?
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04.06.2021 09:48 Ответить
Для бикодорів,в Українській мові значення слова "викладати" має сім різних не пов"язаних між собою окремих дій))
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04.06.2021 10:43 Ответить
і жодної пов'язаної з безпосередньою діяльністю журналіста Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили - Цензор.НЕТ 9024
ти ДБЛ Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили - Цензор.НЕТ 7979
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04.06.2021 15:25 Ответить
Про телятко тут мычишь ты, зепил!)))
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04.06.2021 10:22 Ответить
Клоун тем "законом" решил переписать понятие "олигах" и вместо того, чтобы конкретизировать критерии связи политики и бизнеса, он подменил их решением СНБО, которой ему подчинен и привязал туда СМИ!
В принципе как и предполагалось, этот закон, подвязан исключительно под Порошенко, хотя с точки зрения банальной логики, олигархом он не является, хотя бы потому, что: 1. его бизнес не связан с политикой и доступом к бюджету; 2. Он находится в оппозиции (олигарх не может находиться в оппозиции в принципе)
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04.06.2021 09:28 Ответить
Емм, за цим законом Косюк, наприклад, не вважається олігархом, бо в нього ні газети, ні канала немає... А ти палац його бачив? Точно не олігарх?))
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04.06.2021 09:55 Ответить
олигарх это не чел с палацом. Это тот кто имеет финансовый ресурс и медийное экономическое и политическое влияние. Если у тебя просто много бабок - ты не олигарх☝️
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04.06.2021 09:58 Ответить
Ну Косюк має економічний і політичний вплив, але не медійний... Як і Тарута, до речі! Тарута теж не олігарх?
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04.06.2021 10:05 Ответить
хто его знает. Но что если нормальных правоохранителей, прокуратуры, судов нету то закон-бамашка не поможет то это факт
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04.06.2021 10:22 Ответить
Відкриваємо статті про олігархів часів Яника чи Пороха - і що ж ми бачимо? І Косюк, і Тарута в олігархи записані! Мабуть журналістам краще знати...
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04.06.2021 10:06 Ответить
НЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ!!!
Что по вашему тот же Трамп олигарх? Да миллионер, да политик...да упоротый, но это не значит что он олигарх!!!
Олигарх это тот чей бизнес и его доходы СВЯЗАНЫ с политикой: нет доступа к политике - нет доходов, нет доходов - нет доступа к политике!
Ахметов - классический олигарх поскольку его доходы в энергетике и металлургии напрямую связаны с его полит. влиянием и при этом, сам он политиком не является!
А для влияния через "медиа", вовсе не обязательно владеть "медиа" - вполне достаточно иметь кучу бабла (или договорняки с владельцами каналов), за которое СМИ будут вливать в уши идиотам, все что угодно
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04.06.2021 11:55 Ответить
Жалок шут на троне короля. Жалко, что еще не всем дошло.
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04.06.2021 09:22 Ответить
есть настолько упоротьіе, что до них не дойдет никогда. таких где-то от 7 до 15 %
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04.06.2021 09:39 Ответить
Если бы он принимал решения просто подбрасывая монету пользы было бы больше.
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04.06.2021 09:35 Ответить
"Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели"

Или-или.
А пока напёрстки.
P.S, Жалуйтесь, рыги, на своих - рыгов Януковича-Порошенко
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04.06.2021 09:45 Ответить
Хватит уже херню нести: заставлять должен не зеля а суды и правоохранительные органы. Которых у нас пока нету. А без них и ничего нету
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04.06.2021 09:55 Ответить
А что зеля сделал с судами за 2 года? Может попытался реформировать? Хера с два!
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04.06.2021 10:20 Ответить
тю так он и пришёл чтобы коррупцию эксплуатировать. а его предвыборные обещания - развод для лохов и кидок. я это сразу знал, если что. так много и жирно обещают тогда когда собираются делать наоборот
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04.06.2021 10:24 Ответить
Видання «Дзеркало тижня» опублікувало уривки з проекту закону про олігархів. Виявилося, що вся боротьба з олігархами зводиться до боротьби з їхніми ЗМІ. Згідно проекту олігарх це особа яка: приймає участь в політичному житті країни, здійснює вплив на ЗМІ та здійснює контроль над значною за обсягом господарчою діяльністю. При чому «приймати участь в політичній діяльності» за задумкою авторів проекту, означає в тому числі контролювати ЗМІ, що поширює інформацію політичного характеру.
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк фактично назвав інформацію «ДТ» фейком. В унісон з ним проспівав голова РНБО Данілов. Відповідь «Дзеркала тижня» була нечувано різка: «ZN.UA вважає за необхідне зазначити таке. Михайлу Подоляку брехати як дихати». Фокус в тому, що «ДТ» теж наближене до влади. Спікер ВР Разумков - людина не чужа до головреда «ДТ» Юлії Мостової, плюс подейкують про зв'язок з «Дзеркалом» голови РНБО Данілова, через Михайла Бродського. Поява документа на шпальтах всеукраїнського видання - не випадкова.
Я цілковито згоден з оцінкою «ДТ», що наведений законопроект націлений не проти олігархів, а лише проти ЗМІ, що належать олігархам. ЗЕкоманда створює під себе тепличні умови - затикає рота всім потенційним критикам, і примушує крупний бізнес продати свої медіа-активи «особам з бездоганною діловою репутацією». Хто стане такими особами - гадаю, зрозуміло. При цьому всі інші активи у таких бізнесменів відбирати ніхто й не думає. Мовляв - продай канал, і клепай собі спокійно мільярди далі. Ніяких проблем!
Ідея хороша. І навіть уже реалізована. У Росії.
Перше що зробив Путін коли здобув владу - атакував активи олігарха Гусинського, власника каналів НТВ і ТНТ. Далі під удар потрапив Березовський, що контролював ОРТ та «Комерсант». А потім - так, Путін розправився з надто самостійними олігархами, на кшталт Ходорковського та Лебедєва. Всі решта залишилися на своїх капіталах і активах. Їх, як бандюки торговців, обклали даниною і «взяли під дах».
Про це уже сказав Віталій Портніков. Опублікований проект закону, це спроба перетворити Зеленського на Путіна: позбавити олігархів їх медіа, викинути з країни бунтівних (Порошенка, в першу чергу) - з усіма рештою домовитися. Процес перетворення України на Малоросійськку губернію тоді піде зі свистом. Якось забулося вже, що ані Помаранчева революція, ані Революція Гідності не відбулися б, якби не «5-й канал» Петра Порошенка.
Хто в АП може замислити аж так круто взяти під контроль всю країну? Ну, згадайте, хто батько нинішнього голови Офісу президента. Згадайте про друзяк Андрія Портнова, Смірнова і Татарова - заступників Єрмака. Як ви гадаєте, чиї інтереси ближчі цим дивовижним людям, українських олігархів чи Москви? Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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04.06.2021 11:06 Ответить
Вже приймають ставку, коли "ЗеГаркуша" побіжить в Оман чи Катар? Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили - Цензор.НЕТ 5665 Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили - Цензор.НЕТ 5665
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04.06.2021 11:39 Ответить
Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили - Цензор.НЕТ 9355
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04.06.2021 18:55 Ответить
 
 