Журналист Ткач о законопроекте по деолигархизации: Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели
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Законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации приведет к тому, что большие СМИ перепишут на "фунтов".
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Михаил Ткач, комментируя законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации, передает Цензор.НЕТ.
"Не секрет что Зеленский стал президетом в том числе благодаря олигархам. Кто-то помогал больше, кто меньше, а кто-то просто не мешал. Хотя консенсус было видно в эфирах соответствующих телеканалов так точно. Не секрет, что президент Зеленский не воспринимает критику в СМИ. И очень чувствителен к любым упоминаниям с негативной коннотацией. И на собственном примере понимает, как легко с помощью СМИ с миллионами телезрителей по ту сторону экранов сделать президентом любого человека с положительным бэкграундом, который просто будет обещать не делать того, что разочаровало электорат в его предшественнике. Поэтому сейчас то олигархическое влияние на СМИ, которое, собственно, и сделало его президентом, воспринимается как угроза", - отметил он.
"У нас сейчас нет Антимонопольного комитета, имеющего возможности бороться с монополиями? Где постоянные штрафы? В настоящий момент нет монополий? У нас сейчас нет СБУ, ГПУ и антикоррупционных органов, имеющих возможности отслеживать связи депутатов и должностных лиц с олигархами? Где громкие дела и разоблачения? Сейчас никто не связан ни с кем? Ни один депутат фракции "Слуга народа" не работает на олигарха? Ни один депутат Верховной Рады не является частью монополий и финансово-промышленных групп? Почему не действуют законы, которые уже существуют?" - интересуется Ткач.
"За два года президентства при фактически авторитарной власти президент не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Общество не увидело даже попыток. Но еще один закон все решит, говорят они. Решит что большие СМИ попереписывают на "фунтов", - резюмировал журналист.
Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.
Пожалуйста, подождите...
Все СМИ напрямую на "олигархов" не записаны разве что кроме ТРК ПРЯМИЙ, который Порошенко купил и оформил на себя, чтобы Зеленский не смог его закрыть.
А по этому "закону" ни Ахметов, ни Медведчук олигархами не являются!!! Странный закон не находите?
Михайло Ткач - журналіст "свободівського" проекту "Схеми"... розумієш до чого я веду? ЗЕботва пісяє окропом від розслідувань цієї програми, а ти отак взяв і одним махом нівелював творчий доробок "соросят"
я перепрошую, а ти дійсно українець?
ти ДБЛ
В принципе как и предполагалось, этот закон, подвязан исключительно под Порошенко, хотя с точки зрения банальной логики, олигархом он не является, хотя бы потому, что: 1. его бизнес не связан с политикой и доступом к бюджету; 2. Он находится в оппозиции (олигарх не может находиться в оппозиции в принципе)
Что по вашему тот же Трамп олигарх? Да миллионер, да политик...да упоротый, но это не значит что он олигарх!!!
Олигарх это тот чей бизнес и его доходы СВЯЗАНЫ с политикой: нет доступа к политике - нет доходов, нет доходов - нет доступа к политике!
Ахметов - классический олигарх поскольку его доходы в энергетике и металлургии напрямую связаны с его полит. влиянием и при этом, сам он политиком не является!
А для влияния через "медиа", вовсе не обязательно владеть "медиа" - вполне достаточно иметь кучу бабла (или договорняки с владельцами каналов), за которое СМИ будут вливать в уши идиотам, все что угодно
Или-или.
А пока напёрстки.
P.S, Жалуйтесь, рыги, на своих - рыгов Януковича-Порошенко
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк фактично назвав інформацію «ДТ» фейком. В унісон з ним проспівав голова РНБО Данілов. Відповідь «Дзеркала тижня» була нечувано різка: «ZN.UA вважає за необхідне зазначити таке. Михайлу Подоляку брехати як дихати». Фокус в тому, що «ДТ» теж наближене до влади. Спікер ВР Разумков - людина не чужа до головреда «ДТ» Юлії Мостової, плюс подейкують про зв'язок з «Дзеркалом» голови РНБО Данілова, через Михайла Бродського. Поява документа на шпальтах всеукраїнського видання - не випадкова.
Я цілковито згоден з оцінкою «ДТ», що наведений законопроект націлений не проти олігархів, а лише проти ЗМІ, що належать олігархам. ЗЕкоманда створює під себе тепличні умови - затикає рота всім потенційним критикам, і примушує крупний бізнес продати свої медіа-активи «особам з бездоганною діловою репутацією». Хто стане такими особами - гадаю, зрозуміло. При цьому всі інші активи у таких бізнесменів відбирати ніхто й не думає. Мовляв - продай канал, і клепай собі спокійно мільярди далі. Ніяких проблем!
Ідея хороша. І навіть уже реалізована. У Росії.
Перше що зробив Путін коли здобув владу - атакував активи олігарха Гусинського, власника каналів НТВ і ТНТ. Далі під удар потрапив Березовський, що контролював ОРТ та «Комерсант». А потім - так, Путін розправився з надто самостійними олігархами, на кшталт Ходорковського та Лебедєва. Всі решта залишилися на своїх капіталах і активах. Їх, як бандюки торговців, обклали даниною і «взяли під дах».
Про це уже сказав Віталій Портніков. Опублікований проект закону, це спроба перетворити Зеленського на Путіна: позбавити олігархів їх медіа, викинути з країни бунтівних (Порошенка, в першу чергу) - з усіма рештою домовитися. Процес перетворення України на Малоросійськку губернію тоді піде зі свистом. Якось забулося вже, що ані Помаранчева революція, ані Революція Гідності не відбулися б, якби не «5-й канал» Петра Порошенка.
Хто в АП може замислити аж так круто взяти під контроль всю країну? Ну, згадайте, хто батько нинішнього голови Офісу президента. Згадайте про друзяк Андрія Портнова, Смірнова і Татарова - заступників Єрмака. Як ви гадаєте, чиї інтереси ближчі цим дивовижним людям, українських олігархів чи Москви? Дмитро "Калинчук" Вовнянко