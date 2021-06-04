Украина занимает 17 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 июня в мире зарегистрировали 474 555 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 734 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 172 914 703 случаев инфицирования, из них 474 555 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 717 430 человек, из них 10 734 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 155,6 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, США, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 29-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7, по летальным случаям - 17-ю и 2-ю позицию соответственно.



