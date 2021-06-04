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Украина занимает 17 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

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Украина занимает 17 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 июня в мире зарегистрировали 474 555 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 734 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 172 914 703 случаев инфицирования, из них 474 555 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 717 430 человек, из них 10 734 за минувшие сутки.

Украина занимает 17 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 155,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, США, Франция и Турция.

Украина занимает 17 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 29-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7, по летальным случаям - 17-ю и 2-ю позицию соответственно.

Украина занимает 17 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина занимает 17 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 04
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Спасибо Зе-команде, за то, что Украина, наконец попала в мировые ТОП
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04.06.2021 09:19 Ответить
Речь об абсолютных цифрах, они не объективны. Публикуйте "кол-во смертей на 100 тыс. населения". А рашка - это не Европа.
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04.06.2021 09:22 Ответить
Нічого дивного за відсутності лікування від коронавірусу та відсутності справжньої вакцинації.
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04.06.2021 09:36 Ответить
И как там поживает наш новый герой-минзрав? Чем занят: новой курточкой или все-таки делом -- дачей/домом? Україна посідає 17 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6776
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04.06.2021 10:06 Ответить
Спасибо зе-манде. Ведь благодаря их закону про антисемизм, короновирус побежден, по крайней мере в голове одного недоумка из кривого рога.
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04.06.2021 10:11 Ответить
«Синька» против коронавируса.
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5f1a9dd39a79474cf7f7bb35
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04.06.2021 12:07 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
После предыдущей власти с нуля подняли санэпидем службу в Украине и добились хороших результатов на сегодня в борьбе с коронавирусом! Україна посідає 17 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1457
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04.06.2021 13:15 Ответить
Стало известно, кто стоит за фейковыми новостями против вакцинации

«В социальных сетях ведутся широкомасштабные кампании по дезинформации, направленные против вакцин западных производителей. Иногда на кону стоят и большие деньги», - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.Україна посідає 17 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5687
«В середине мая ютубер Мирко Дрочманн получил странное письмо. Дрочманн ведет канал на Youtube под названием MrWissen2Go, на который подписано 1,5 млн человек. Он должен принять участие в информационной кампании о прививках против Covid-19, написал блогеру отправитель письма. Как говорилось в сообщении, якобы произошла утечка данных о многочисленных смертельных случаях после вакцинации препаратами Pfizer/Biontech. Автор письма спросил, не хочет ли Дрочманн в своих видеороликах предостеречь от вакцинации препаратами Pfizer/Biontech - разумеется, за вознаграждение», - повествует журналистка Александра Брем.http://rusjev.net/2021/06/04/stalo-izvestno-kto-stoit-za-fejkovymi-novostyami-protiv-vakczinaczii/
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05.06.2021 08:58 Ответить
«Дрочманн решил изучить, кто стоит за этим предложением, и быстро выяснил: никакой утечки данных не было. И это не информационная кампания, а кампания дезинформации. Люди, стоящие за этой акцией, находятся в России. Дрочманн был не единственным ютубером, с которым они связались и который предал это огласке», - напоминает издание.
«Эта кампания является частью гораздо большей проблемы», - говорит Дэниел Роджерс, эксперт по киберпреступности из Нью-Йоркского университета и директор проекта «Глобальный индекс дезинформации (GDI)».
«Мы наблюдаем три основные тенденции, - говорит Роджерс. - Во-первых, есть акции, которые преследуют геополитические цели, за ними стоят такие государства, как Россия». Во-вторых, по его словам, предпринимаются попытки заработать на дезинформации деньги, и, в-третьих, есть политически мотивированные акции правых кругов».
«Уже несколько месяцев эксперты наблюдают в социальных сетях кампании, направленные на дискредитацию западноевропейских и американских производителей вакцин. Отчет рабочей группы «ЕС против дезинформации» недавно показал более сотни таких попыток, осуществленных в европейских странах только за последние месяцы. За ними стоят в основном российские субъекты. Так, среди прочего, они пытались дискредитировать Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). «Наглость этой новой кампании, направленной на ютуберов, меня поразила», - говорит Роджерс».
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05.06.2021 09:00 Ответить
 
 