Украина занимает 17 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 3 июня в мире зарегистрировали 474 555 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 734 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 172 914 703 случаев инфицирования, из них 474 555 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 717 430 человек, из них 10 734 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 155,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, США, Франция и Турция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 29-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7, по летальным случаям - 17-ю и 2-ю позицию соответственно.
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«В социальных сетях ведутся широкомасштабные кампании по дезинформации, направленные против вакцин западных производителей. Иногда на кону стоят и большие деньги», - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.
«В середине мая ютубер Мирко Дрочманн получил странное письмо. Дрочманн ведет канал на Youtube под названием MrWissen2Go, на который подписано 1,5 млн человек. Он должен принять участие в информационной кампании о прививках против Covid-19, написал блогеру отправитель письма. Как говорилось в сообщении, якобы произошла утечка данных о многочисленных смертельных случаях после вакцинации препаратами Pfizer/Biontech. Автор письма спросил, не хочет ли Дрочманн в своих видеороликах предостеречь от вакцинации препаратами Pfizer/Biontech - разумеется, за вознаграждение», - повествует журналистка Александра Брем.http://rusjev.net/2021/06/04/stalo-izvestno-kto-stoit-za-fejkovymi-novostyami-protiv-vakczinaczii/
«Эта кампания является частью гораздо большей проблемы», - говорит Дэниел Роджерс, эксперт по киберпреступности из Нью-Йоркского университета и директор проекта «Глобальный индекс дезинформации (GDI)».
«Мы наблюдаем три основные тенденции, - говорит Роджерс. - Во-первых, есть акции, которые преследуют геополитические цели, за ними стоят такие государства, как Россия». Во-вторых, по его словам, предпринимаются попытки заработать на дезинформации деньги, и, в-третьих, есть политически мотивированные акции правых кругов».
«Уже несколько месяцев эксперты наблюдают в социальных сетях кампании, направленные на дискредитацию западноевропейских и американских производителей вакцин. Отчет рабочей группы «ЕС против дезинформации» недавно показал более сотни таких попыток, осуществленных в европейских странах только за последние месяцы. За ними стоят в основном российские субъекты. Так, среди прочего, они пытались дискредитировать Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). «Наглость этой новой кампании, направленной на ютуберов, меня поразила», - говорит Роджерс».