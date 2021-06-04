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Новости Общество
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Укравтодор (661) Большая стройка (722)

"Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года

Новости Цензор.НЕТ Общество

По данным финансового отчета 2020 года, "Укравтодору" удалось сократить убытки более чем в 16 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"Одним из ключевых факторов, который помог увеличить доходность государственных предприятий" с орбиты "Укравтодора, стала реализация президентской программы Большая стройка", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 2020 года руководство "Укравтодора" системно работает над максимальным развитием экономически активных предприятий.

Отмечается, что в сферу управления Государственного агентства относятся 23 субъекта хозяйствования государственного сектора экономики.

Суммарно 23 субъекта хозяйствования получили убыток в размере 116,5 млн грн. В 2019 году эта сумма была в 16,3 раза больше - то есть 1,60 млрд грн.

В "Укравтодоре" сообщили, что за прошлый год 11 экономически активных предприятий получили чистую прибыль 13,5 млн грн. Лидером среди них стало ГП "ГосдорНИИ" с прибылью 9,4 млн грн. Между тем АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" завершило год с убытками в размере 130 млн грн. Для сравнения, в 2019 году убыток составил 443,2 млн грн, а в 2018 - 314,7 млн грн. Сейчас готовят предложения по реформированию ГАК для уменьшения убыточности предприятия.

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"Укравтодор" провел внутренний аудит, инициировал уголовные производства по региональных структурах, где были обнаружены коррупционные нарушения. И хотя значительная часть облавтодоров была искусственным образом доведена до банкротства, АО "ГАК" Автомобильные дороги Украины "владеет значительными материально-техническими ресурсами, некоторые из которых - являются частью критической инфраструктуры государства", - отмечается в сообщении.

Кабмин уже утвердил Набсовет, который занимается стратегическим развитием АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", его финансовой деятельностью, внутренним аудитом и корпоративной деятельностью.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
ЄтА нужнА в книгу рекордАв ГІнЬЄса занЬЄсті. Забить во ФсЄ учЄбнікі міровой економікІ как моНА за год в цЄлЬних ШиШнаЦАть раз сАкрАтітьтвоюмать убиткі "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 7634 "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 7039
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04.06.2021 09:44
+2
І багато ти отримав з прибутків Нафтогазу?А дороги дійсно гарні будують))
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04.06.2021 09:33
+2
Причому отримавши 40 млрд, скоротили збитки. Мля це якась невідома математика. Отримати 100 грн за роботу принести додому 6 і сказати я зменшив збитки в 16 разів😂😂
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04.06.2021 10:03
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Правила форума Совет форумчан
Ти диви,і дороги будують,і збитки зменьшились,а хіба раніше так не можливо було?
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04.06.2021 09:28 Ответить
это все байден животворящий + хоть какой-никакой профессионализм в командах
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04.06.2021 09:31 Ответить
Это да, вон как энергоатом расцвёл при прохфесиоаналах "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 2270
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04.06.2021 09:34 Ответить
Пару лет назад и Нафтогаз был с прибылью, а сейчас не знает как убытки сократить...
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04.06.2021 09:31 Ответить
І багато ти отримав з прибутків Нафтогазу?А дороги дійсно гарні будують))
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04.06.2021 09:33 Ответить
Их не стоят, а ДОСТРАИВАЮТ. Посмотри на даты начала - тоже все не менее двухлетней давности.
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04.06.2021 09:35 Ответить
Їх ще Апій планував будувати,Зеля ні чого не робе))
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04.06.2021 09:38 Ответить
потерпевший вiслюк лишь рефлексирует на животворящие пинки то с кремля, то с Вашингтона "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 741
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04.06.2021 09:43 Ответить
и много ты по этим дорогам поездишь, с убытками нафтогазу? А с дороги дійсно гарно ворують - всем внукам зебарыги хватит))
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04.06.2021 09:37 Ответить
Я у Нафтогазі не працюю,а от Кобєльов непогано там прикурив для мами зі Штатів))
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04.06.2021 09:39 Ответить
Ага, ишо он пинджак степанову купил, и ленке хату в Крыму подбросил "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 8948
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04.06.2021 09:41 Ответить
А вот и прибутки нафтогазу: Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов
Шоб было понятно: поставщики тепла бабло с людей собрали, а сами за газ не заплатили, теперь потерпевший вiслюк спишет им долги и покроет за счет бюджета, т.е. люди, которые заплатили за тепло, заплатят теперь по второму разу из своих налогов. Много ходов очка "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 4566
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04.06.2021 09:46 Ответить
И зебилы прибарахлились "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 9761
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04.06.2021 09:33 Ответить
Примечателен, сам факт того, что "Автодор" вообще имеет убытки и к тому же в 2019 году, когда стоимость работ, выросла по сравнению со стоимостью при "барыгах" в 3 раза, а так же в разы выросла сама сумма ("Большой зе-берибан")
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04.06.2021 09:49 Ответить
На цифры смотрел? Между тем АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" завершило год с убытками в размере 130 млн грн. Для сравнения, в 2019 году убыток составил 443,2 млн грн, а в 2018 - 314,7 млн грн. Эта пабеда зесрани.
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04.06.2021 09:35 Ответить
До 2019 року дорогу будував тільки Міхо у Одеській області,і то не добудував,не дали йому))
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04.06.2021 09:41 Ответить
ну а щас-то ему хоть стулья дали для охвиса непредсказуемых рехворм?
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04.06.2021 09:46 Ответить
Еще прибавьте тот факт, что при "барых" стоимость дорожных работ была в 3 раза меньше!!!
Зе-логика: поднимаем стоимость в 3 раза, убыток растет на 1/3.
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04.06.2021 09:51 Ответить
если не воровать то да
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04.06.2021 09:37 Ответить
вкласти більше ста мільярдів гривень у Велике крадівництво,щоб отримати прибуток 13,5 млн ?
Та чому ж,...можна було.
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04.06.2021 09:53 Ответить
Мы должны ликовать? Украинцам нужны дороги, а не победные реляции Укравтодора.
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04.06.2021 09:34 Ответить
Да. Миллиарды закатывают в асфальт а прибыли в строительных компаниях нет. Одни убытки. Как такое может быть? Как такие фирмы могут существовать?
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04.06.2021 09:40 Ответить
ЄтА нужнА в книгу рекордАв ГІнЬЄса занЬЄсті. Забить во ФсЄ учЄбнікі міровой економікІ как моНА за год в цЄлЬних ШиШнаЦАть раз сАкрАтітьтвоюмать убиткі "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 7634 "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 7039
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04.06.2021 09:44 Ответить
Причому отримавши 40 млрд, скоротили збитки. Мля це якась невідома математика. Отримати 100 грн за роботу принести додому 6 і сказати я зменшив збитки в 16 разів😂😂
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04.06.2021 10:03 Ответить
Ха-ха!
"Сократіл убиткі !"
Ще пару-трійку ковідних фондів туди закинути, і майже на нулі вийде типо.

Щось не віриться.
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04.06.2021 12:58 Ответить
 
 