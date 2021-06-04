"Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года

По данным финансового отчета 2020 года, "Укравтодору" удалось сократить убытки более чем в 16 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"Одним из ключевых факторов, который помог увеличить доходность государственных предприятий" с орбиты "Укравтодора, стала реализация президентской программы Большая стройка", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 2020 года руководство "Укравтодора" системно работает над максимальным развитием экономически активных предприятий.

Отмечается, что в сферу управления Государственного агентства относятся 23 субъекта хозяйствования государственного сектора экономики.

Суммарно 23 субъекта хозяйствования получили убыток в размере 116,5 млн грн. В 2019 году эта сумма была в 16,3 раза больше - то есть 1,60 млрд грн.

В "Укравтодоре" сообщили, что за прошлый год 11 экономически активных предприятий получили чистую прибыль 13,5 млн грн. Лидером среди них стало ГП "ГосдорНИИ" с прибылью 9,4 млн грн. Между тем АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" завершило год с убытками в размере 130 млн грн. Для сравнения, в 2019 году убыток составил 443,2 млн грн, а в 2018 - 314,7 млн грн. Сейчас готовят предложения по реформированию ГАК для уменьшения убыточности предприятия.

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"Укравтодор" провел внутренний аудит, инициировал уголовные производства по региональных структурах, где были обнаружены коррупционные нарушения. И хотя значительная часть облавтодоров была искусственным образом доведена до банкротства, АО "ГАК" Автомобильные дороги Украины "владеет значительными материально-техническими ресурсами, некоторые из которых - являются частью критической инфраструктуры государства", - отмечается в сообщении.

Кабмин уже утвердил Набсовет, который занимается стратегическим развитием АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", его финансовой деятельностью, внутренним аудитом и корпоративной деятельностью.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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