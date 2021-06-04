Зеленский созывает заседание СНБО: рассмотрят 8 вопросов, в том числе углубление сотрудничества с НАТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В пятницу, 4 июня, пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, состоит из 8 вопросов, представленный секретарем СНБО Алексеем Даниловым.
Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины и др.", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО сейчас фактически - и Генпрокуратура, и НАПК, и налоговая, и суд. Нельзя подменять работу институтов, - вице-спикер Кондратюк
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Это будет прорыв!
tZE inform
@tZEinform
Володимир Зеленський висловився на підтримку пропозиції щодо списання боргів підприємств ТКЕ перед НАК «Нафтогаз України
Сначала вы заплатите дикие цены за теплоснабжение, а потом "борец с олигархами" Зеленский простит этим олигархам долги.
Ну, понеслось. У Зеленского загадили все информационное пространство имитацией бурной деятельности президента. То он поручил одно, то поручил другое.
Но в реальности цель этого «95-го квартала» одна: отвлечь внимание и недовольство украинцев от повышения тарифов на газ с мая, полного провала вакцинации и начала дерибана земли с 1 июля.
Ребята, ну не думайте, что вы умнее всех. По крайне мере - меня точно не обмануть))))
пустой трёп и набивание карманов
Марьяна Безуглая из Слуги Народа, которая занимается нацбезопасностью еслишо, не смолга ответить га вопрос: "Сколько стран входят в НАТО?"
"Прошу не задавать конкретных вопросов" - сказала Марьяна, поймала в подмышке блоху и увлеченно её съела. Наверное.
Мне всегда кажется, что люди, которые любят отвечать на НЕконкретные вопросы, непременно блохасты, имеют сплошной надбровный валик и иногда для убедительности швыряются фекалиями.
Эх, почему меня не родили в Швейцарии?
Там сыр, там часы, мировая банковская система.
И всё это в шоколаде…👍🏼😊
Что у нас за места такие, накуренные?
Доброе утро впрочем. С пятничкой вас.
Таня Адамс
В реестрах нет ограничений на использование имуществом лиц, указанных в санкционном указе президента 169/2021 от 21.04.2021…
Итак, прямое доказательство, что санкции СНБОУ, придуманные Владимиром Зебердымухамедовичем ради пиара - пиар и фейк.
Об этом около часа назад написал в Фейсбуке парламентарий Александр Дубинский.
Вот ответ ДП Национальные информационные системы, которое является держателем всех имущественных реестров в Украине.
Ограничений на использование имуществом лиц, указанных в санкционном указе президента 169/2021 от 21.04.2021 - в реестрах нет.
Напомню, 1 пунктом указа президента о введении персональных санкций является запрет на любое использование активов.
Если его нет - санкции фейк. Можем больше к этому вопросу не возвращаться.