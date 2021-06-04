Минсоцполитики готовится к запуску единого социального реестра, где будет все обо всех: в июне уже будем его пилотировать, - Лазебная
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Министерство соцполитики подготовило стратегию цифровизации социальной сферы.
Об этом в интервью журналистам перед началом заседания Верховной Рады рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, это глобальный документ.
"Мы хотим перейти на единый социальный реестр, где будет все обо всех – все социальные статусы, предоставляемая социальная поддержка, то есть все, что нужно для выработки социальной политики будет в этом документе. Все должно быть в этом реестре. Отдельный не нужно создавать. Необходимо строить единый социальный реестр. Мы в июне уже будем его пилотировать. Если нам все удастся, то уже в июле мы покажем обществу, как работает такая система", - подчеркнула министр.
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Они, млять, на человеческом языке говорить не умеет, а лезет сложный самолёт пилотировать!