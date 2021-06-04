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Новости Политика Украины
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Министерство социальной политики (856) Лазебная Марина (141)

Минсоцполитики готовится к запуску единого социального реестра, где будет все обо всех: в июне уже будем его пилотировать, - Лазебная

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минсоцполитики готовится к запуску единого социального реестра, где будет все обо всех: в июне уже будем его пилотировать, - Лазебная

Министерство соцполитики подготовило стратегию цифровизации социальной сферы.

Об этом в интервью журналистам перед началом заседания Верховной Рады рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, это глобальный документ.

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"Мы хотим перейти на единый социальный реестр, где будет все обо всех – все социальные статусы, предоставляемая социальная поддержка, то есть все, что нужно для выработки социальной политики будет в этом документе. Все должно быть в этом реестре. Отдельный не нужно создавать. Необходимо строить единый социальный реестр. Мы в июне уже будем его пилотировать. Если нам все удастся, то уже в июле мы покажем обществу, как работает такая система", - подчеркнула министр.
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Топ комментарии
+3
Все обо всех. Хто скоко получает, у кого шо есть, со скольких до скольких дома нету. Но про зелю там ни будет ни слова и про Ленку Минсоцполитики готовится к запуску единого социального реестра, где будет все обо всех: в июне уже будем его пилотировать, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1764
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04.06.2021 09:57
+3
собрать приватную инфу "все обо всех" и продать в рф-ию или бандюкам - можно некисло денег "напилотировать"..
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04.06.2021 10:02
+1
Минсоцполитики готовится к запуску единого социального реестра, где будет все обо всех: в июне уже будем его пилотировать, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1661
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04.06.2021 10:05
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Все обо всех. Хто скоко получает, у кого шо есть, со скольких до скольких дома нету. Но про зелю там ни будет ни слова и про Ленку Минсоцполитики готовится к запуску единого социального реестра, где будет все обо всех: в июне уже будем его пилотировать, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1764
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04.06.2021 09:57 Ответить
Сначала нада взлететь, а потом уже пилотировать, как бы не "допилотировались", что страна в "пике" ввойдет.
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04.06.2021 10:01 Ответить
собрать приватную инфу "все обо всех" и продать в рф-ию или бандюкам - можно некисло денег "напилотировать"..
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04.06.2021 10:02 Ответить
Минсоцполитики готовится к запуску единого социального реестра, где будет все обо всех: в июне уже будем его пилотировать, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1661
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04.06.2021 10:05 Ответить
Агенти Казбек і Козир все як слід організують.
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04.06.2021 10:07 Ответить
Блин, а на фига нам тада СБУ и ДБР с НАБУ?
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04.06.2021 10:03 Ответить
А пугают меня все эти Лабазные...
Они, млять, на человеческом языке говорить не умеет, а лезет сложный самолёт пилотировать!
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04.06.2021 10:11 Ответить
и когда эти данные поступят в свободную продажу?...
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04.06.2021 10:12 Ответить
Сколько можно эти базы создавать очередной распил бабла...
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04.06.2021 10:26 Ответить
В июне будем его пилотировать.Каким образом реестр пилотируется? Просто супер умная зедебилизация.
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04.06.2021 10:37 Ответить
а мёртвые души там будут?
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04.06.2021 11:13 Ответить
Зеленые сопли большие любители единых реестров. Мусорам и криминалитету очень удобно - есть вся информация о человеке - адрес, доходы, семья и все что нужно, чтобы грабить или шантажировать. Еще будут эти единые реестры постоянно взламывать и продавать.
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04.06.2021 11:21 Ответить
 
 