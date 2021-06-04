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Новости За рубежом
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Песков о встрече Байдена и Путина: "Ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Песков о встрече Байдена и Путина:

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что завышенных ожиданий от встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена быть не должно. При этом даже начало диалога — положительный шаг, отметил он.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом он заявил 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно", — уточнил Песков.

По его мнению, встреча двух лидеров важна.

Также Песков отметил, что необходимым условием этой встречи является взаимное уважение и учет интересов по улучшению двусторонних отношений. А попытки диктата и менторства, в свою очередь, обречены на провал и могут сорвать робкую динамику к установлению диалога.

"Два президента получат возможность непосредственно обсудить тот комплекс вопросов и разногласий, который стоит на повестке дня. Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны", — сказал представитель Кремля в интервью "Первому каналу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повестка дня встречи Байдена с Путиным включает обсуждение агрессивных действий РФ против Украины, - Псаки

1 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не ждет прорыва и исторических решений от саммита президента Путина и Байдена. Однако дипломат подчеркнул, что ожидается обсуждение двумя лидерами важных вопросов, в частности, о том, какие угрозы каждая из сторон видит как рядом с собой, так и в мире в целом.

Встреча российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча глав государств с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента РФ с января 2020 года.
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Топ комментарии
+3
Понятно, встреча для встречи, бункерфюрер и дальше будет "морозиться", нету на Кирпича методов, разве что кирпичем по башке.
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04.06.2021 10:06
+2
да как вас понять-то, дикарей косорылых?
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04.06.2021 10:12
+1
Эта встреча будет ни о чём. Это было ясно с самого начала.
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04.06.2021 10:37
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Песков о встрече Байдена и Путина: "Ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится" - Цензор.НЕТ 2938
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04.06.2021 10:01 Ответить
Другими словами, кацапы решили разваливать рашку. Песков о встрече Байдена и Путина: "Ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится" - Цензор.НЕТ 4207
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04.06.2021 10:02 Ответить
Понятно, встреча для встречи, бункерфюрер и дальше будет "морозиться", нету на Кирпича методов, разве что кирпичем по башке.
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04.06.2021 10:06 Ответить
да как вас понять-то, дикарей косорылых?
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04.06.2021 10:12 Ответить
З цього приводу на думку спадають такі вислови:
Розмова глухого зі сліпим
Дурню ніколи не докажешь, що він дурень саме тому, що він дурень
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04.06.2021 10:13 Ответить
Эта встреча будет ни о чём. Это было ясно с самого начала.
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04.06.2021 10:37 Ответить
Я удивлюсь если бункерфюрер вообще поедет на эту встречу. Кремлевский карлик не любит быть прилюдно битым, а весомых аргументов в оправдании своей агрессии по всему миру нет. Где только можно отхватил уже. А его поржавевшее ЯО уже никого не пугает.
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04.06.2021 10:52 Ответить
Кленовый лист, кленовый лист,Ты мне среди зимы приснись,В тот миг приснись, когда пурга Качает за окном снега,В тот миг, когда всё замело И на душе белым-бело,Ты мне приснись,Рыжий лист кленовый.Приснись, приснись,Рыжий лист кленовый. ... Канада - Чемпион ! 2:1 !!! Это круто !
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04.06.2021 10:56 Ответить
Это как добиться понимания между Черчиллем и Гитлером в 1942 году. Оба все прекрасно понимают.
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04.06.2021 15:01 Ответить
 
 