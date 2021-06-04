Песков о встрече Байдена и Путина: "Ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что завышенных ожиданий от встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена быть не должно. При этом даже начало диалога — положительный шаг, отметил он.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом он заявил 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно", — уточнил Песков.

По его мнению, встреча двух лидеров важна.

Также Песков отметил, что необходимым условием этой встречи является взаимное уважение и учет интересов по улучшению двусторонних отношений. А попытки диктата и менторства, в свою очередь, обречены на провал и могут сорвать робкую динамику к установлению диалога.

"Два президента получат возможность непосредственно обсудить тот комплекс вопросов и разногласий, который стоит на повестке дня. Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны", — сказал представитель Кремля в интервью "Первому каналу".

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1 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не ждет прорыва и исторических решений от саммита президента Путина и Байдена. Однако дипломат подчеркнул, что ожидается обсуждение двумя лидерами важных вопросов, в частности, о том, какие угрозы каждая из сторон видит как рядом с собой, так и в мире в целом.

Встреча российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча глав государств с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента РФ с января 2020 года.