РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5263 посетителя онлайн
Новости Экономика
1 724 6
законопроект (3042) льготы (543) налоги (3182) Налоговый кодекс (1339) НДС (414) недвижимость (782) Марченко Сергей (279)

"Ресурсный" законопроект предлагает отмену льгот по уплате НДС для бизнеса по перепродаже квартир на вторичном рынке, - Марченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Законопроект с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный", №5600) предлагает отмену льгот по уплате НДС для субъектов хозяйствования, занимающихся перепродажей квартир на вторичном рынке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Норма проекта направлена на субъекты хозяйствования, имеющие бизнес по перепродаже квартир на вторичном рынке и создающие не конкурентные условия для застройщиков, так как не уплачивают НДС. Эта норма не касается физических лиц, поскольку они не являются плательщиками НДС", – пояснил Марченко.

Он также подчеркнул, что указанная норма не повлияет на цены на жилье.

В то же время первая продажа нового жилья продолжит облагаться НДС. Также сохраняется льгота для первой продажи доступного жилья и жилья, строящегося за государственные средства.

Марченко также отметил, что предусмотренное законопроектом увеличение ставки на доход физлиц до 18% касается только доходов, полученных от продажи третьего и следующих объектов недвижимости в течение одного года.

"Эта норма не касается рядовых граждан. Продажа трех и более объектов недвижимости за год – это бизнес", – подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за "скруток" НДС государство ежегодно теряет более 10 млрд гривен, - Уманский

При этом действующие ставки НДФЛ для продажи в течение года первого объекта недвижимости (0%) и второго (5%) остаются без изменений.

Как сообщалось, законопроект №5600 также предлагает не облагать налогом на доходы физлиц доход заемщиков программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я квартиру купил за свои деньги. Если я захочу ее продать то какого хрена я должен платить кому-то налоги?
"Ресурсный" законопроект предлагает отмену льгот по уплате НДС для бизнеса по перепродаже квартир на вторичном рынке, - Марченко - Цензор.НЕТ 605
показать весь комментарий
04.06.2021 10:24 Ответить
Квартиры подорожают...
показать весь комментарий
04.06.2021 10:37 Ответить
Зато в ДНР квартиру в донецке которая стоила 100 тысяч долларов можно взять за 10 тысяч. "Ресурсний" законопроєкт пропонує скасування пільг зі сплати ПДВ для бізнесу з перепродажу квартир на вторинному ринку, - Марченко - Цензор.НЕТ 5617
показать весь комментарий
04.06.2021 10:39 Ответить
с какого хрена им дорожать? Пришли крепкие хозяйственники , не крадущие и днем и ночью принимающие законы, способные улучшить благосостояние народа... "своего народа". Жилья строится, продается и покупается нереально много... ну как много - дом стоит , в 3х квартирах с подьезда живут - остальное ищите в обьявлениях аренда или продажа.
показать весь комментарий
04.06.2021 10:42 Ответить
Работаю айтишником с 2000 года... за 21 год честной работы и официальной уплаты всех налогов не смог отложить ни копейки на жилье, ипотека недоступна - все на жену и ребенка уходит.
показать весь комментарий
04.06.2021 10:45 Ответить
 
 