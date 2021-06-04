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Новости Политика Украины Пенсионная реформа
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Лазебная о предложенном "слугами народа" повышении пенсионного возраста: Реформа 2017 года уже де-факто повышает его до 63-65 лет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лазебная о предложенном

Министр соцполитики Марина Лазебная считает, что Верховная Рада должна принять в максимально короткие сроки законопроект №4668 относительно усовершенствования пенсионного законодательства.

Об этом в интервью журналистам перед началом заседания Верховной Рады рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам министра, этот законопроект нужно принять на текущей сессии Верховной Рады.

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Она объяснила, что если законопроект не будет принят, то министерству будет сложно заложить в Госбюджете на следующий год средства для этих выплат.

"В этом законопроекте предусмотрена индексация пенсий для всех без исключения пенсионеров. И фиксируется дата 1 марта. Без всяких политических манипуляций. То есть приходит первое марта – индексируется пенсия", - объяснила Лазебная.

Отвечая на вопрос журналистов об увеличении пенсионного возраста, глава Минсоцполитики сказал, что это инициатива народных депутатов.

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"Моя позиция следующая, в 2017 году была принята такая пенсионная реформа, где были повышены требования к стажу. Необходимого для назначения пенсии. То есть каждый год десять лет это требование повышается. В 2028 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно чтобы у человека у женщины или у мужчины был стаж 35 лет. Скажите пожалуйста, сколько людей в 2028 году будут иметь такое право? А если нет такого стажа, то ты имеешь право пойти на пенсию в 63-65 лет. То есть я считаю, что так называемая пенсионная реформа 2017 году уже де-факто повышает пенсионный возраст для людей", - объяснила Лазебная.
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Топ комментарии
+19
А какая разница? Сторожем в школу пойдешь или улицу подметать!!!
Лазебная о предложенном "слугами народа" повышении пенсионного возраста: Реформа 2017 года уже де-факто повышает его до 63-65 лет - Цензор.НЕТ 7640
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04.06.2021 10:21
+12
Нынешний размер пенсий (ну разумеется за исключением судей и прочей чиновничьей касты) обычного человека при любом сроке выхода на пенсию заставляет работать до смерти или полной инвалидности, за которой та же смерть.
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04.06.2021 10:29
+11
Зедебилам это неведомо.Они живут под коксом .
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04.06.2021 10:34
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А где те предприятия, на которых до 63 работать?
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04.06.2021 10:19 Ответить
А какая разница? Сторожем в школу пойдешь или улицу подметать!!!
Лазебная о предложенном "слугами народа" повышении пенсионного возраста: Реформа 2017 года уже де-факто повышает его до 63-65 лет - Цензор.НЕТ 7640
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04.06.2021 10:21 Ответить
Лазебна про запропоноване "слугами народу" підвищення пенсійного віку: Реформа 2017 року вже де-факто підвищує його до 63-65 років - Цензор.НЕТ 2261 А ти? Чи ти з когорти успішних порохомульонерів - свідків секти "Другий приход"?
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04.06.2021 11:01 Ответить
Не хвилюйтесь. З такою "медициною", а вірніше за її відсутності - до цього віку вже мало хто доживатиме.
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04.06.2021 10:22 Ответить
О блін, а я думав що чогось не зрозумів.
Адже збільшення пенсійного віку до 63-65 років уже відбулось. а тепер до 61.......
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04.06.2021 10:20 Ответить
Раніше казали про 63-65 з міркувань страхового стажу, але за наявності стажу в 35 років можна було вийти на пенсію в 60 років. Тепер це 61.
В мене, наприклад, з інститутом разом (Статтею 56 Закону 1058 передбачено, що до стажу роботи, який дає право на пенсію, зараховується час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах) до 60 років буде 43 роки стажу. А тепер прийдеться до 44 років стажу працювати.
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04.06.2021 11:21 Ответить
Та ото ж. В мене з інститутом разом (Статтею 56 Закону 1058 передбачено, що до стажу роботи, який дає право на пенсію, зараховується час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах) до 60 років буде 43 роки стажу. А тепер прийдеться до 44 років стажу працювати
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04.06.2021 11:18 Ответить



Дурдом

@durdominua


Лазебная о предложенном "слугами народа" повышении пенсионного возраста: Реформа 2017 года уже де-факто повышает его до 63-65 лет - Цензор.НЕТ 882
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04.06.2021 10:28 Ответить
Лазебна про запропоноване "слугами народу" підвищення пенсійного віку: Реформа 2017 року вже де-факто підвищує його до 63-65 років - Цензор.НЕТ 4188 достигли рівня 144 рехформ, чи ще пасе заднього?
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04.06.2021 11:05 Ответить
Вчьоним саме при Петі відмінили наукові пенсії, за що вони йому надзвичайно "вдячні"!
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04.06.2021 11:06 Ответить
Так поверніить, Петя вже не президент. Що ви на нього киваєте і прикриваєте свої злочини?
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04.06.2021 15:11 Ответить
Нынешний размер пенсий (ну разумеется за исключением судей и прочей чиновничьей касты) обычного человека при любом сроке выхода на пенсию заставляет работать до смерти или полной инвалидности, за которой та же смерть.
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04.06.2021 10:29 Ответить
Не подсказывайте, а то эта минестерша в своей заботе о народе предложат им вообще пенсии отменить, ведь все равно работать нужно на пенсии судьям и тд.
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04.06.2021 10:44 Ответить
Дякуємо Зелі за реформу 2017 року!!!!
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04.06.2021 10:31 Ответить
Що ти знаєш про реформу 2017 р?
Ти їі бачив , що варнякаєш ?
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04.06.2021 10:57 Ответить
Кто голосует за ЗЕ, надо поднять пенсионный возраст до 80 лет. Ни чего, что судьям пенсии подняли до 50 тис., а ЗЕ голосунам до 3 тис..
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04.06.2021 10:31 Ответить
А тем кто за Петю голосовал, до скольких. Вот я голосовала за Петю в 2014, а мне в 2017 подняли стаж выхода на пенсию и не отменили выход на пенсию в 55 при наличии стажа (хоть и обещали). Эти такие же. Все только хорошо обещают, пока не дорвутся до корыта.
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04.06.2021 10:59 Ответить
Зедебилам это неведомо.Они живут под коксом .
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04.06.2021 10:34 Ответить
! Усовершенствования! я пацталом пля! Лазебна про запропоноване "слугами народу" підвищення пенсійного віку: Реформа 2017 року вже де-факто підвищує його до 63-65 років - Цензор.НЕТ 9649 Лазебна про запропоноване "слугами народу" підвищення пенсійного віку: Реформа 2017 року вже де-факто підвищує його до 63-65 років - Цензор.НЕТ 9649 Лазебна про запропоноване "слугами народу" підвищення пенсійного віку: Реформа 2017 року вже де-факто підвищує його до 63-65 років - Цензор.НЕТ 9649
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04.06.2021 10:39 Ответить
Без хороших дорог не страшно. Но могут оставить судей, прокуроров и депутатов без достойной пенсии.
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04.06.2021 11:02 Ответить
Изгнать из политики подобных "реформаторов", мало того что пенсии даже не символические, а смешные.
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04.06.2021 10:43 Ответить
Ну так понизьте пенсионный возраст и уменьшите требуемый стаж - и вам спасибо скажут )
Но... нет )
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04.06.2021 10:43 Ответить
Лазебна про запропоноване "слугами народу" підвищення пенсійного віку: Реформа 2017 року вже де-факто підвищує його до 63-65 років - Цензор.НЕТ 251

Пенсійна реформа 2011 року.
Законом пенсійний вік для жінок підвищено до 60 років, страховий стаж підвищено до 30 років для жінок і до 35 - для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років.

Пенсійна реформа 2017 року.
Якщо стаж є меншим 25, але більшим 15 років, вийти на пенсію можна буде у 63 роки,
Якщо стаж становить від 15 до 16 років - вихід на пенсію посувається до 65 років,
Ті, в кого немає страхового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію від 65 років,
Додатковий страховий стаж, але не більше 5 років, можна буде купити.
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04.06.2021 10:52 Ответить
Тут ще, з "Пенсійної реформи 2017 року.

Від 2021 року відбуватиметься автоматична індексація.

- Державні службовці, судді, прокурори, науковці, працівники освіти на інші категорії працівників, які отримували "спеціальні" пенсії та мали окремі умови виходу на пенсію за 15 різними окремими законами, втрачають право виходу на пенсію "за вислугою років", а пенсії для них нараховуватимуться за загальними правилами
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04.06.2021 11:05 Ответить
Все правильно делают, чтобы вытравить пенсионеров, которые их и выбирали - поднять до нереальных страховой стаж, поднять пенсионный возраст, ввести накопительную систему (при которой непременно раздерибанят деньги пенсов). При этом себе, любимым, назначить миллионные зарплаты.
Любители зеленых соплей должны страдать всю оставшуюся жизнь за свой выбор.
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04.06.2021 11:06 Ответить
Відмінити захмарні пенсії суддям ,"пільговим " категоріям , ввести обмеження по пенсійним виплатам їм. І дивись гроші в Пенсійному фонді з'являться. А головне запустити економіку України і справедливі , прозорі податки для всіх , починаючи з олігархів і самих депутатів . А то дожились , що бюджет держави наповнюється з единого соціального внеску.
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04.06.2021 11:28 Ответить
Ті курви виграють справи, посилаючись на принцип "закон не має зворотної сили".
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04.06.2021 11:33 Ответить
Я вже зрозумів: до пенсії не доживу.
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04.06.2021 11:32 Ответить
эту шмару следует разорваиь тракторами
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04.06.2021 11:55 Ответить
Цепная реакция: почему в Украине нельзя дальше повышать пенсионный возраст - эксперт 4 июня, 2021Без рубрикиКомментарии: 3

Единственная цель очередного закона о повышении пенсионного возраста - уменьшить объемы выплат пенсий. Никаких других причин для этого нет. Причем в Украине давно пора не повышать, а снижать пенсионный возраст, поскольку никаких проблем с рабочей силой нет.
Такое мнение высказал в сегодняшнем комментарии для «Главреда» экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
У нас стабильный профицит рабочей силы - количество граждан, которые не работают, намного превышает количество даже потенциально возможных рабочих мест для них.
Потому пенсионный возраст нужно не повышать, а снижать, поскольку его повышение увеличивает предложения на рынке труда. Увеличение предложений приводит к снижению уровня оплаты труда, потому что по законам экономики, чем больше предложений, тем ниже спрос и цены.
В данном случае, труд - это такой же товар: чем больше предложения рабочей силы, тем ниже ее стоимость. А значит и больше шансов на то, что граждане в мобильном возрасте (как правило, это более молодые) будут предпочитать свалить из Украины куда глаза глядят, чтобы хоть где-то найти работу.
Следовательно, данная инициатива приведет к тому, что количество пенсионеров у нас будет постепенно уменьшаться, причем количество тех, кто не вышел на пенсию и будет усиливать нагрузку на рынок труда - увеличиваться, а количество молодежи, которая сможет получить работу - уменьшаться.
И эта молодежь будет вынуждена искать себе работу за рубежом. В результате снижение стоимости и уровня оплаты труда приведет к тому, что в Пенсионном фонде опять будет дефицит средств и скорость его прироста будет превышать скорость снижения количества пенсионеров.
То есть этим в Украине запустят цепную реакцию: повышаем пенсионный возраст, увеличиваем давление на рынок труда, снижаем уровень оплат, уменьшаем доходы ПФ и все пошло по-новой. И тогда вместо решения одной старой проблемы это создаст много новых.
Причем проблемы эти будут уже на уровне государственной безопасности, поскольку страна, из которой будет массово уезжать молодежь через некоторое время обречена на захват соседями. Просто в силу того, что здесь некому будет жить и некому ее защищать.
***
Как на днях сообщала «Экономика от Пророка», Зе-власть готовит очередное повышение пенсионного возраста:
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04.06.2021 12:56 Ответить
Вот же брехуха!

При Гройсмане был принят закон, что 1 марта ежегодно проводится индексация пенсий! Какого хрена опять это принимать и выдавать за свое досягнення????
Кстати, зеленая плесень ни в 20 г, ни в 21ом году эту норму НЕ выполнила!
Как надоела бесконечная зеленая брехня и пиар на том, что сделали "попередники", выдают чужие достижения за свои! Но лохторат с памятью рыбки гуппи это схавает...
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04.06.2021 19:05 Ответить
 
 