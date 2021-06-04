Лазебная о предложенном "слугами народа" повышении пенсионного возраста: Реформа 2017 года уже де-факто повышает его до 63-65 лет
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Министр соцполитики Марина Лазебная считает, что Верховная Рада должна принять в максимально короткие сроки законопроект №4668 относительно усовершенствования пенсионного законодательства.
Об этом в интервью журналистам перед началом заседания Верховной Рады рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам министра, этот законопроект нужно принять на текущей сессии Верховной Рады.
Она объяснила, что если законопроект не будет принят, то министерству будет сложно заложить в Госбюджете на следующий год средства для этих выплат.
"В этом законопроекте предусмотрена индексация пенсий для всех без исключения пенсионеров. И фиксируется дата 1 марта. Без всяких политических манипуляций. То есть приходит первое марта – индексируется пенсия", - объяснила Лазебная.
Отвечая на вопрос журналистов об увеличении пенсионного возраста, глава Минсоцполитики сказал, что это инициатива народных депутатов.
"Моя позиция следующая, в 2017 году была принята такая пенсионная реформа, где были повышены требования к стажу. Необходимого для назначения пенсии. То есть каждый год десять лет это требование повышается. В 2028 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно чтобы у человека у женщины или у мужчины был стаж 35 лет. Скажите пожалуйста, сколько людей в 2028 году будут иметь такое право? А если нет такого стажа, то ты имеешь право пойти на пенсию в 63-65 лет. То есть я считаю, что так называемая пенсионная реформа 2017 году уже де-факто повышает пенсионный возраст для людей", - объяснила Лазебная.
Пожалуйста, подождите...
Адже збільшення пенсійного віку до 63-65 років уже відбулось. а тепер до 61.......
В мене, наприклад, з інститутом разом (Статтею 56 Закону 1058 передбачено, що до стажу роботи, який дає право на пенсію, зараховується час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах) до 60 років буде 43 роки стажу. А тепер прийдеться до 44 років стажу працювати.
Дурдом
@durdominua
Ти їі бачив , що варнякаєш ?
Но... нет )
Пенсійна реформа 2011 року.
Законом пенсійний вік для жінок підвищено до 60 років, страховий стаж підвищено до 30 років для жінок і до 35 - для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років.
Пенсійна реформа 2017 року.
Якщо стаж є меншим 25, але більшим 15 років, вийти на пенсію можна буде у 63 роки,
Якщо стаж становить від 15 до 16 років - вихід на пенсію посувається до 65 років,
Ті, в кого немає страхового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію від 65 років,
Додатковий страховий стаж, але не більше 5 років, можна буде купити.
Від 2021 року відбуватиметься автоматична індексація.
- Державні службовці, судді, прокурори, науковці, працівники освіти на інші категорії працівників, які отримували "спеціальні" пенсії та мали окремі умови виходу на пенсію за 15 різними окремими законами, втрачають право виходу на пенсію "за вислугою років", а пенсії для них нараховуватимуться за загальними правилами
Любители зеленых соплей должны страдать всю оставшуюся жизнь за свой выбор.
Единственная цель очередного закона о повышении пенсионного возраста - уменьшить объемы выплат пенсий. Никаких других причин для этого нет. Причем в Украине давно пора не повышать, а снижать пенсионный возраст, поскольку никаких проблем с рабочей силой нет.
Такое мнение высказал в сегодняшнем комментарии для «Главреда» экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
У нас стабильный профицит рабочей силы - количество граждан, которые не работают, намного превышает количество даже потенциально возможных рабочих мест для них.
Потому пенсионный возраст нужно не повышать, а снижать, поскольку его повышение увеличивает предложения на рынке труда. Увеличение предложений приводит к снижению уровня оплаты труда, потому что по законам экономики, чем больше предложений, тем ниже спрос и цены.
В данном случае, труд - это такой же товар: чем больше предложения рабочей силы, тем ниже ее стоимость. А значит и больше шансов на то, что граждане в мобильном возрасте (как правило, это более молодые) будут предпочитать свалить из Украины куда глаза глядят, чтобы хоть где-то найти работу.
Следовательно, данная инициатива приведет к тому, что количество пенсионеров у нас будет постепенно уменьшаться, причем количество тех, кто не вышел на пенсию и будет усиливать нагрузку на рынок труда - увеличиваться, а количество молодежи, которая сможет получить работу - уменьшаться.
И эта молодежь будет вынуждена искать себе работу за рубежом. В результате снижение стоимости и уровня оплаты труда приведет к тому, что в Пенсионном фонде опять будет дефицит средств и скорость его прироста будет превышать скорость снижения количества пенсионеров.
То есть этим в Украине запустят цепную реакцию: повышаем пенсионный возраст, увеличиваем давление на рынок труда, снижаем уровень оплат, уменьшаем доходы ПФ и все пошло по-новой. И тогда вместо решения одной старой проблемы это создаст много новых.
Причем проблемы эти будут уже на уровне государственной безопасности, поскольку страна, из которой будет массово уезжать молодежь через некоторое время обречена на захват соседями. Просто в силу того, что здесь некому будет жить и некому ее защищать.
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Как на днях сообщала «Экономика от Пророка», Зе-власть готовит очередное повышение пенсионного возраста:
При Гройсмане был принят закон, что 1 марта ежегодно проводится индексация пенсий! Какого хрена опять это принимать и выдавать за свое досягнення????
Кстати, зеленая плесень ни в 20 г, ни в 21ом году эту норму НЕ выполнила!
Как надоела бесконечная зеленая брехня и пиар на том, что сделали "попередники", выдают чужие достижения за свои! Но лохторат с памятью рыбки гуппи это схавает...