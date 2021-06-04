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последний_звонок (17) Донбасс (26945)

Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка. ФОТОрепортаж

В школах подконтрольной Украине части Донбасса прошли праздники последнего звонка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, последний звонок прозвучал для выпускников 11-х классов Северодонецкого учебно-воспитательного комплекса "Специализированная школа-коллегиум Национального университета" Киево-Могилянская академия". Ученики были одеты в различные вышиванки.

Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 01
Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 02
Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 03
Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 04

Учеников Славянской ООШ №1 также проводил на летние каникулы последний звонок.

Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 05
Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 06
Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 07

Праздник последнего звонка прошел в школах Волновахского района.

Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 08
Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 09

В Сватовской ОТГ праздник последнего звонка провели лишь для учеников первых классов и выпускников.

Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка 10

Читайте: Празднование Последнего звонка и выпускных вечеров в Киеве состоится при условии соблюдения всех карантинных правил, - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
Ці хлопці і дівчата, відразу видно - українці. Будьте счасливі дорогенькі!!!!!!!!!!!!
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04.06.2021 10:31
+18
А оці двоє хто?
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника - Цензор.НЕТ 9539
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04.06.2021 10:44
+13
Ці діти,це майбутнє України.
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04.06.2021 10:34
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Ці хлопці і дівчата, відразу видно - українці. Будьте счасливі дорогенькі!!!!!!!!!!!!
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04.06.2021 10:31 Ответить
А оці двоє хто?
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника - Цензор.НЕТ 9539
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04.06.2021 10:44 Ответить
Краще за діток порадій, а не шукай одну зраду навкруги
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04.06.2021 10:53 Ответить
Мабуть манкурти.
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04.06.2021 10:54 Ответить
Вот эта деушка, помнится, оччень переживала по поводу передвижения украинских войск в сторону донецка как-то, предупреждала всех, что, мол, бандеровцы наступают на свободный лугандон. Или не было такого?
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04.06.2021 12:11 Ответить
хреновые актеры из немецких фильмов для взрослых, говотовые принять сколько угодно и с любой стороны.
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04.06.2021 18:33 Ответить
Ці діти,це майбутнє України.
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04.06.2021 10:34 Ответить
та ні, люди майбутнього будуть виходити з "президентського університету"....
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04.06.2021 10:40 Ответить
В северо-донецке? сам то понял шо сказал? Да там вата одна
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04.06.2021 10:43 Ответить
Там вати не більше ніж у Київі.
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04.06.2021 10:45 Ответить
Журналисты - что вы пишете? Донбасс - это геологический термин, а не географический. Означает донецкий каменноугольный бассейн.

Заголовок исправьте на На украинском Донбассе в городах на не оккупированной территории Донецкой области прошел праздник последнего звонка. ФОТОрепортаж.
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04.06.2021 10:38 Ответить
Сіверодонецьк та Сватово давно опинились у Донецькій області,геологічний ти наш?
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04.06.2021 10:50 Ответить
Образити геолога може кожний.
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04.06.2021 10:56 Ответить
Ок - Донецкой и Луганской области - так правильнее? Ерничаешь? Кацапский тролль
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04.06.2021 11:01 Ответить
Саша, не бикуй, тобі ж сказали - український Донбас.
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04.06.2021 11:00 Ответить
И шо, даже никто косоворотку не одел как наша Бубочка?
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04.06.2021 10:46 Ответить
Донбасс здорового человека
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04.06.2021 10:53 Ответить
Педагоги вони такі - буде дзвінок з ОБЛОНО будуть усі в вишиванках, буде інший дзвінок, то будуть всі в кокошниках стояти під триколорами.
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04.06.2021 11:04 Ответить
Не было звонка. В других школах кто как стоял. Это они по собственной инициативе.
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04.06.2021 12:48 Ответить
Так було би й у межах цілої Донецької та Луганської областей, якби не рашистські окупанти.
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04.06.2021 11:29 Ответить
Вышиванки - это в одной конкретной школе. Обратите внимание на фото другой школы, где, судя по всему, во время исполнения национального гимна, только один воодушевленно приложил руку к сердцу, а остальные стоят, хмуро понурив головы.
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04.06.2021 12:11 Ответить
Боятся руку приложить к груди- мало ли чего. А эти не боятся.
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04.06.2021 12:49 Ответить
Філіал могилянки влаштував показуху. Навіщо?
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04.06.2021 21:14 Ответить
Красені.
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04.06.2021 15:52 Ответить
 
 