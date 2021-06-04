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Вышиванки и флаг Украины: На украинском Донбассе прошел праздник последнего звонка. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В школах подконтрольной Украине части Донбасса прошли праздники последнего звонка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, последний звонок прозвучал для выпускников 11-х классов Северодонецкого учебно-воспитательного комплекса "Специализированная школа-коллегиум Национального университета" Киево-Могилянская академия". Ученики были одеты в различные вышиванки.
Учеников Славянской ООШ №1 также проводил на летние каникулы последний звонок.
Праздник последнего звонка прошел в школах Волновахского района.
В Сватовской ОТГ праздник последнего звонка провели лишь для учеников первых классов и выпускников.
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+21 Ziu Zou
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На украинском Донбассев городах на не оккупированной территории Донецкой области прошел праздник последнего звонка. ФОТОрепортаж.