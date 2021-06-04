Венгрия готова поддержать вступление Украины в НАТО и ЕС, - глава администрации премьер-министра Гуйяш
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Венгрия заявила о готовности поддержать вступление Украины в НАТО и ЕС. А также напомнила украинской стороне о вопросе венгерского нацменьшинства.
Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в вопросе венгерского нацменьшинства страна хочет найти компромисс с украинским государством. Гуйяш считает что двуязычное образование могло бы стать этим компромиссом.
"Я думаю, что это может быть плодотворно для обоих государств, потому что мы готовы поддерживать интеграцию Украины в НАТО и Европейский Союз, потому что это, по моему мнению, также в наших интересах", - заявил он.
Представитель Венгрии отметил, территориальная целостность Украины должна быть гарантирована, и последние годы позиция Венгрии является четкой - Россия должна уважать территориальную целостность Украины.
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