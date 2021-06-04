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Минобороны (8236) Забродский (65) закупки (542) ВСУ (5151)

Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский

Планы по закупке бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для ВСУ появились у Министерства обороны только в июне.

Об этом сообщил в Facebook нардеп "ЕС", генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский, информирует Цензор.НЕТ.

"Представители действующей властной команды, которые занимаются вопросами национальной безопасности в военном ее отражении, продолжают, мягко говоря, удивлять. На этой неделе в нашем комитете по вопросам национальной безопасности и обороны рассматривался интересный документ - "Изменения в годовой план закупок Министерства обороны на 2021". Впрочем, "рассматривался" сказано слишком вежливо. Скорее это была жалкая попытка одного из девяти (!) заместителей министра обороны представить схоластический набор числовых показателей, к тому же - безграмотно оформленный с точки зрения канонов делопроизводства", - говорится в сообщении.

По словам Забродского, первая попытка представления "изменений в план" в комитете состоялась в рамках выполнения требований закона об оборонных закупках в новой редакции.

"Следует заметить, что несмотря на принятие закона в середине прошлого года, его имплементация, а точнее - разработка подзаконных актов, происходит со скоростью, которая граничит с откровенным саботажем. Аутсайдерами этого процесса, которые замыкают список исполнителей традиционно является Минобороны и Минэкономики. Что являет собой сам План? Это фактически перечень имущества с указанием количества и цены, которое Минобороны планирует закупить для удовлетворения потребностей наших ВСУ. В отличие от всем известного ГОЗа, в нем указано преимущественно вещевое имущество, расходные материалы, услуги по ремонту, и именно "вкусное" - продовольствие и топливо. Сами по себе изменения, теоретически, должны вноситься, рассматриваться и согласовываться в случае возникновения в ВСУ немедленной потребности или резкой нехватки какого-то из указанных наименований", - отметил он.

По словам Забродского, планы по закупке бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для ВСУ появились у Министерства обороны только в июне.

"Видимо с начала года до сих пор никто в ведомстве и не догадывался о необходимости топлива для повседневной деятельности воинских частей и соединений. Не говоря уже о выполнении боевых задач Объединенными силами! Добавляем к этому продолжительность тендерных процедур и оформления договоров и после несложных вычислений становится понятным, что горючее появится у потребителей в лучшем случае в начале осени", - добавил генерал-лейтенант ВСУ.

Читайте: Давление власти на предприятия ОПК подрывает обороноспособность Украины – нардеп "ЕС" Забродский

Еще одной "изюминкой" так называемых изменений Забродский называет планирование Минобороны закупки трех автомобилей на сумму 73 млн грн примерно по миллиону долларов США за единицу: "И не думайте, что имеются в виду сверхсовременные средства разведки или санитарные машины. Оказывается, это машины элитного класса для ... парада на Крещатике! Ну те самые, на которых движется командующий парадом. Судя по сообщениям представителей МОУ это должно быть что-то вроде Мерседеса. С золотыми дисками и хрустальными окнами вероятной. Как с этой задачей справились Хаммеры в последние годы - просто непонятно".

По словам нардепа, "для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны" - цитата из документа, необходимо срочно приобрести ... 17000 галстуков и 60 000 рубашек для повседневной формы одежды".

"Те, кто знает какое количество наших военнослужащих вообще имеет повседневную форму и тем более - носит ее, легко поймут всю неуклюжесть и комичность этих цифр", - подчеркнул он.

"Можно долго рассуждать о необходимости обороны. Говорить о необходимости первоочередных и второстепенных шагов. О необходимости накапливать и удерживать запасы вещевого имущества, продовольствия и горючего, которых никогда не будет много. Все дельные мысли можно перечеркнуть одним Планом закупок в исполнении министерства с девятью заместителями министра ... А волонтеры - снова оденут и накормят, а топливо - как-то найдется, а машины по миллиону долларов - останутся на память о борьбе за обеспеченность ВСУ всем необходимым", - подытожил Забродский.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+36
Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 1159
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04.06.2021 11:03
+26
Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 4566
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04.06.2021 11:09
+25
Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 1639
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04.06.2021 11:02
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Правила форума Совет форумчан
Порошенко, припини мародерити!
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04.06.2021 10:59 Ответить
Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 1639
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04.06.2021 11:02 Ответить
Україні потрібен гетьман !

а не плюгавий хуцпатий корчмарик.... Міноборони планує закупити автомобілі по $ 1 млн за штуку, а паливо та одяг як-небудь знайдуть волонтери, - Забродський - Цензор.НЕТ 8764
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04.06.2021 13:05 Ответить
По этому пять лет вместо реформ для НАТО усердно воровал и уничтожал Украину.
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04.06.2021 13:23 Ответить
АГа, і срати зелеубським засранцям в штани. ****, коли це все кодло буде висіти на каштанах
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04.06.2021 16:43 Ответить
зеленые гниды совсем охренели от безнаказанности и жадности
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04.06.2021 11:02 Ответить
Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 1159
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04.06.2021 11:03 Ответить
"для парада на Крещатике"..идиоты, когда уже эта дебильная совковая традиция закончится?
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04.06.2021 11:02 Ответить
На цей раз Сердючка та інші зайчики будуть їхати на елітних авто, а не на вагоні.
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04.06.2021 11:09 Ответить
Парад это парад, а дебилизм - это покупать для этого Мерсы..не так ли?
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04.06.2021 11:14 Ответить
Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 8377
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04.06.2021 11:04 Ответить
Так помогал армии, что были уничтожены стратегические склады с боеприпасами.
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04.06.2021 13:25 Ответить
РАССТРЕЛЯТЬ, СРАЗУ ЖЕ РАССТРЕЛЯТЬ ВСЕ РУКОВОДСТВО, ЧТО БЫ ДРУГИМ БЫЛ ПРИМЕР... ПАСКУДЫ , ВОЙНА ИДЕТ , А ОНИ ВСЕ НИКАК НЕ НАЖРУТСЯ! ТАВРИЮ ЗАКУПИТЕ, ПОДНИМИТЕ СВОЕГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ.. ВООБЩЕ СЧИТАЮ, ЧТО НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ ВСЕМ ВЕТВЯМ ВЛАСТИ ПОКУПТЬ ИМПОРТНЫЕ МАШИНЫ, МЕБЕЛЬ И МНОГОЕ ДРУГОЕ, ТОЛЬКО ВСЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ, ГЛЯДИШЬ И АВТОПРОМ НАЧНЕТ ДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТО...
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04.06.2021 11:05 Ответить
І все одно деякі маститі акули пера вперто не визнають свою помилку у ставці на Зєлєнского, хоч і позиціонують себе патріотами України. Думаю, читачі знають таких.
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04.06.2021 11:05 Ответить
Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 4566
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04.06.2021 11:09 Ответить
95 квартал знов влаштовує шоу для лохів.
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04.06.2021 11:06 Ответить
цуко! в воюющей стране машины для парада по ляму баксов. Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 3533
эй, крикуны про парад во время Иловайска, вы где???
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04.06.2021 11:07 Ответить
Зебилы, а ну пропердите че нибудь в оправдание
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04.06.2021 11:08 Ответить
Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 467
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04.06.2021 11:12 Ответить
Проста арифметика. раз таран людина агента єрмака, саботаж і решта неприйнятних для ВСУ рішень йде з оп і тарана та його паркетних помічників!!!! Рішення одне хомчаку треба докласти зусиль щоб зняти тарана і всю цю голоту!!!!!!
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04.06.2021 11:17 Ответить
Міноборони планує закупити автомобілі по $ 1 млн за штуку, а паливо та одяг як-небудь знайдуть волонтери, - Забродський - Цензор.НЕТ 4845
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04.06.2021 11:19 Ответить
Так получается не Порошенко армию оснащал, а волонтеры?
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04.06.2021 13:27 Ответить
"Минобороны закупки трех автомобилей на сумму 73 млн грн " - для сравнения "вартість Дозор-Б на 2017 рік складала 6-8 млн грн " наверное сейчас цена немного изменилась но не думаю что очень сильно Міноборони планує закупити автомобілі по $ 1 млн за штуку, а паливо та одяг як-небудь знайдуть волонтери, - Забродський - Цензор.НЕТ 5014
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04.06.2021 11:32 Ответить
так если бы Дозор! просто красивая членовозка-кабриолет.
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04.06.2021 11:36 Ответить
ну так в том то и дело . вместо не нужных кабриолетов можно купить десяток броневиков
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04.06.2021 11:39 Ответить
ета всьо парашенка! вавє некогда, он с утра до ночі в дєлах державних акі пчєла
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04.06.2021 11:35 Ответить
вронзовіє разом з єрмаком.
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04.06.2021 12:01 Ответить
Я могу возглавить волонтеров, там нормально безконтрольно подняться можно
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04.06.2021 12:10 Ответить
надо министра обороны Тарана отправить в окопы! може ето вылечит его от дебилизма
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04.06.2021 12:10 Ответить
Бачили очі, що купували?
Тепер їжте, хоч повилазило!
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04.06.2021 13:18 Ответить
Это просто жесть!!! Палачи Украины очень удачно выполняют свою роль
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04.06.2021 16:42 Ответить
Дебилы, ну и кто наживается на войне?
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04.06.2021 17:44 Ответить
 
 