Вакцинация военнослужащих в приоритете: препаратов достаточно, чтобы привить весь личный состав, - Ляшко
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Вакцинация военнослужащих является приоритетом для Министерства здравоохранения.
Об этом заявил в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, вакцинация военнослужащих проходит еще с первого этапа процесса.
"Сегодня вакцин достаточно, чтобы вакцинировать полный состав наших военнослужащих. … Процент охвата у нас также достаточно высокий", - заверил министр, однако не озвучил конкретные цифры.
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... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі ..
Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334...
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html...