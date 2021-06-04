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ВР (28728) Кравчук (1226) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

"Выжечь это из страны": Кравчук объяснил, что нужно сделать, чтобы решить проблему с Донбассом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина должна объединить политические силы для решения проблемы с Донбассом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по отношению к установлению мира на Донбассе, и целью будет возврат всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые бы мы не могли решить. А мы сегодня как лебедь, рак и щука, в парламенте говорят необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины", - сказал он.

Кравчук рассказал, кого он считает предателями.

"Приведу пример. В Польше есть оппозиция? Есть. Но скажите, пожалуйста, польская оппозиция ездит в Германию или Украину консультироваться, как строить Польшу? А наши ОПЗЖ едут в Москву, встречаются с Путиным, он дает им установки, они приезжают и строят российскую Украину или Украину с российскими методами управления. Нужно выжечь это из Украины, выжечь, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перенос переговоров по Донбассу из Минска может изменить формат Трехсторонней контактной группы, - Кравчук

Напомним, ранее Кравчук предложил перенести переговорную площадку из Минска.

По словам Кравчука, после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну - Швейцарию или Финляндию.
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Топ комментарии
+32
ДА ,ВЫЖЕЧЬ КАЛЁННЫМ ЖЕЛЕЗОМ , "Выжечь это из страны": Кравчук объяснил, что нужно сделать, чтобы решить проблему с Донбассом - Цензор.НЕТ 2987ТОЛЬКО ОТКРЫЛ ПАСТЬ И РАССКАЗАЛ ПРО ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ ИЛИ ПРО ТО ЧТО НАДО СОТРУДНИЧАТЬ С РОИССИЕЙ И ВЕСТИ ДИАЛОГ С ИУДАМИ ,СРАЗУ ПЯТНАШКА ПО РОГАМ ИЛИ ПОЖИЗНЕННОЕ ...ТОЛЬКО ТАК СОХРАНИМ СТРАНУ !!!
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04.06.2021 11:21
+28
"Выжечь это из страны": Кравчук объяснил, что нужно сделать, чтобы решить проблему с Донбассом - Цензор.НЕТ 1207
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04.06.2021 11:28
+26
"Выжечь это из страны": Кравчук объяснил, что нужно сделать, чтобы решить проблему с Донбассом - Цензор.НЕТ 2527
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04.06.2021 11:17
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Правила форума Совет форумчан
та ничё. у нас и за Шария дебилы голосуют. даже больше, чем за Гадю Гавченко.
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04.06.2021 11:15 Ответить
Дело не в голосовании, а в отсутсвии судов.
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04.06.2021 11:18 Ответить
в отсутствии адекватного законодательства и реформ.
вон, ответчик не пришёл, да и хрен с ним. в след.раз пришёл, но не пришли прокуроры, да и хрен с ним. в след.раз пришли все, но заболел судья, да и хрен с ним. и так до окончания терминов.
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04.06.2021 11:28 Ответить
"Випалити це з країни": Кравчук пояснив, що потрібно зробити, щоб розв’язати проблему з Донбасом - Цензор.НЕТ 4317
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04.06.2021 12:48 Ответить
У Польщі немає стільки рашистів, як в Україні. Партію опзж треба негайно закрити, а організаторів -- на нари, як злочинців і ворогів.
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04.06.2021 19:27 Ответить
Скажу больше, за Шария голосует стуеднческая молодежь - интеллектуальная элита общества, наще будущее. Вам не страшно? Мне страшно.
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04.06.2021 12:45 Ответить
"студенческая молодежь - интеллектуальная элита общества" - умение отличить одинадцатый айфон от андроида и гироскутер от смузи это не признак элиты

Образование теперь, как и в 18 веке - удел гениев, которые к нему стремятся.
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04.06.2021 13:41 Ответить
"Выжечь это из страны": Кравчук объяснил, что нужно сделать, чтобы решить проблему с Донбассом - Цензор.НЕТ 2527
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04.06.2021 11:17 Ответить
Вы все врете!
Все было совсем Не Так..... "Випалити це з країни": Кравчук пояснив, що потрібно зробити, щоб розв’язати проблему з Донбасом - Цензор.НЕТ 443
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04.06.2021 12:49 Ответить
"Выжечь это из страны": Кравчук объяснил, что нужно сделать, чтобы решить проблему с Донбассом - Цензор.НЕТ 7942
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04.06.2021 11:17 Ответить
ДА ,ВЫЖЕЧЬ КАЛЁННЫМ ЖЕЛЕЗОМ , "Выжечь это из страны": Кравчук объяснил, что нужно сделать, чтобы решить проблему с Донбассом - Цензор.НЕТ 2987ТОЛЬКО ОТКРЫЛ ПАСТЬ И РАССКАЗАЛ ПРО ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ ИЛИ ПРО ТО ЧТО НАДО СОТРУДНИЧАТЬ С РОИССИЕЙ И ВЕСТИ ДИАЛОГ С ИУДАМИ ,СРАЗУ ПЯТНАШКА ПО РОГАМ ИЛИ ПОЖИЗНЕННОЕ ...ТОЛЬКО ТАК СОХРАНИМ СТРАНУ !!!
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04.06.2021 11:21 Ответить
всё верно, только не пятнашку или пожизненное, а 15 лет тюрьмы, без досрочного или высылка в Раху, с лишением гражданства и пожизненным запретом на въезд в Украину.

Я не добрый, просто тем что по 15 лет заключения, кайло в руки и отрабатывать свою пайку, а пожизненники сильно дорогое удовольствие ...
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04.06.2021 12:13 Ответить
Вони ще й у платних апартаментах будуть приймати гостей.
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04.06.2021 19:31 Ответить
Нет такого калібру "пятнашка"!
Я пропоную з 12 калібру прямо у лобешник. Картеччю.
Щоб без варіантів.😉
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17.06.2021 20:53 Ответить
та Кравчук сам ще нещодавно пропагував ОПЗЖ! Ще до нового року це було!
А тепер - видать, різко нацоналізувався...
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04.06.2021 11:22 Ответить
Его "мысли" очень трудно "поймать", это у него возрастное или привычка "проскакивать между капельками дождя".
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04.06.2021 17:21 Ответить
Объединить..... Страну где 25% самых умных считают остальные 75% быдлом! Ха-ха!
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04.06.2021 11:22 Ответить
Где 25% самых умных считают 75% быдла быдлом? Да, вы правы... тут проблема
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04.06.2021 11:30 Ответить
"Выжечь это из страны": Кравчук объяснил, что нужно сделать, чтобы решить проблему с Донбассом - Цензор.НЕТ 6157 І як вирішити проблему? Копняками вигнати "четвертаков" щоби не мельтешили під ногами?
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04.06.2021 11:35 Ответить
Без проблем. Думаю все, кто может, и сами свалят. А оставшееся быдло будут сидеть в своём говне и, как всегда, ныть, что кто-то им виноват.
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04.06.2021 11:37 Ответить
"сами свалят" - це добре, а що робити з тим бидлом "четвертаковим" хто не зможе (такими, наприклад, весь форум тхне)?
Будуть "сидеть в своем говне, та ныть, что кто-то им виноват" що не можуть свалити?
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04.06.2021 11:44 Ответить
Если вам "такими, наприклад, весь форум тхне", то зачем вы на форуме сидите? Вы - мазохист?
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04.06.2021 11:49 Ответить
"Випалити це з країни": Кравчук пояснив, що потрібно зробити, щоб розв’язати проблему з Донбасом - Цензор.НЕТ 6367 Де ви бачите що я здесь "сижу"!!! "Зайшов - вийшов"...Про що можна спілкуватися зі "свідками "Другого приходу""? А людей банять нещадно - тому вони "фільтрують" кожне слово...
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04.06.2021 13:16 Ответить
"зайшов-насерив-вийшов"?
Я з вами як з людиною, а ви...
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04.06.2021 16:36 Ответить
Хотя вы - забавный экземпляр. Вы случайно не дежурили в 2018 в Борисполе "Шоб Порошэнко нэ втик"?
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04.06.2021 11:54 Ответить
А він мав втекти в 2018 році?
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04.06.2021 11:56 Ответить
Нет, но тем не менее зелебобики в это свято верили.
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04.06.2021 12:26 Ответить
Вірили в що? Що в 2018 році, під час свого перебування на посту Президента, Петро Олексійович тихенько і похапцем втече з країни?
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04.06.2021 14:31 Ответить
Простите, ошибся годом В 2019ю
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04.06.2021 16:11 Ответить
"Випалити це з країни": Кравчук пояснив, що потрібно зробити, щоб розв’язати проблему з Донбасом - Цензор.НЕТ 1963 Нафік мені він потрібен...Його час пройшов - Бідоненко навіть не послав повітряного поцілунку, не кажучи вже про поплескать по плечу, чи потріпать за щоку...

Госдеп навіть посилає "маяк" "рви когті" з політики - Луценка узяла в оборот меріканська прокуратура...А ви ж в курсі - раз почали, то не зупиняться. А там не тільки вуха Генеалісімуса стирчать, а й хобот з кінцівками...
ЄС та Штатам він не потрібен: "узконішевий", використовує радікалів, будучи на висшій шаблі влади - збирав та продавав компромат на закордонних високопоставленних "візаві"...
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04.06.2021 13:30 Ответить
Ну тут питання, скільки вийдуть з 25% і скільки з 75, в 1917 97 програли 3.
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04.06.2021 13:12 Ответить
Вы неизлечимы, только усыплять....
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04.06.2021 11:57 Ответить
Вот поэтому и не получится ничего хорошего. Зелебобики - не просто быдло. Это - агрессивное быдло. Вы посмотрите даже хотя бы на этот диалог. Какие предложения решения вопроса поступали от зелебобиков? "усыплять", "Копняками вигнати".

История это уже всё видела. Обосраный пролетарий во все времена одинаковый. "Кто не с нами, тот против нас" и всё такое...
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04.06.2021 12:30 Ответить
Да ты почитай комменты шЫколадных холуёв, а потом уже ляпай!
Блин, ты как вроде не с этого сайта пишешь.....
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04.06.2021 12:51 Ответить
Например? Что ж такого страшного предлагали "шЫколадные холуи"? Думать мозгами на выборах а не "паприколу"? О, да.. жестокое оскорбление... как они могли?
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04.06.2021 13:06 Ответить
Ты ж так и не ответил. Чем тебя так порохоботы оскорбили? Или тебе по телевизору команду дали, а у тебя, как у собачки Павлова, сразу слюна выделилась?
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04.06.2021 16:13 Ответить
а ты ещё остался среди тех 73%? большинство уже вылечилось...
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04.06.2021 11:32 Ответить
а ти вже вилікувався?
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04.06.2021 11:36 Ответить
"Выжечь это из страны": Кравчук объяснил, что нужно сделать, чтобы решить проблему с Донбассом - Цензор.НЕТ 3682
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04.06.2021 11:23 Ответить
Хунта в Чілі?
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04.06.2021 11:57 Ответить
так...радикальна боротьба с червоною(прокацапською) чумою.
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04.06.2021 11:59 Ответить
"Приведу пример. В Польше есть оппозиция? Есть. Но скажите, пожалуйста, польская оппозиция ездит в Германию или Украину консультироваться, как строить Польшу? А наши ОПЗЖ едут в Москву, встречаются с Путиным, он дает им установки, они приезжают и строят российскую Украину... Источник: https://censor.net/ru/n3269454

Я тоже приведу пример: один "глава ТКГ"(какое мерзкое название, расией воняет от него) кажется не возражал и даже был рад включению агентом фсб рашки ермаком в состав некоевого витольда фокина, который из масквы, да и вообще из совка ментально никогда и не выезжал...
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04.06.2021 11:23 Ответить
Кроме того, Украина не нападала на Польшу, а Германия последние лет 80 тоже нет.
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04.06.2021 11:37 Ответить
Когда Украина была оккупирована СССР - это было не нападение на Украину, а, своего рода, освобождение - победа Освенцима над ГУЛАГом, а в 1945 - ГУЛАГа над Освенцимом...
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04.06.2021 12:52 Ответить
А де був Кравчук в часи "НЕ ТАК, КУРВА!" "Выжечь это из страны": Кравчук объяснил, что нужно сделать, чтобы решить проблему с Донбассом - Цензор.НЕТ 9978
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04.06.2021 11:23 Ответить
єдості не було і не буде, ще за часів Київської Русі і до часів громадянської війни, коли на одного заможного селянина по три стукача та дві босоти-колаборанти, які стрибали то до краснодупих, то ще кудись. Вам нагадати хто воював за комуняк? Батько Махно, який повинен був бити москалів як скажених.Та він також як гніди з ОПЗЖ їздив до них з поклоном!
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04.06.2021 11:27 Ответить
Махно їздив до леніна, помагав більшовикам розбити біляків, а після цього більшовики розбили армію махна...
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04.06.2021 19:41 Ответить
бо він селянин був, з браком стратегічного планування.. їздити до москалів може тільки свята простота, тобто людина з розвитком інтелекту як у дитини.
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04.06.2021 19:46 Ответить
"Выжечь это из страны": Кравчук объяснил, что нужно сделать, чтобы решить проблему с Донбассом - Цензор.НЕТ 1207
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04.06.2021 11:28 Ответить
від людей требя відігнати спочатку владу з одноклітинковими хапальними під себе мізками
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04.06.2021 11:33 Ответить
Не допоможе. Це не лікується.
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04.06.2021 12:09 Ответить
Ага-ага, от 86%-ных лишнехромосомных к 73%-ным хуженебудькам. Очень наверное хотят вернуться, особенно с правом голосовать.
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04.06.2021 12:30 Ответить
А вони, ті мізки, хоч були? Там тільки хватально-жувальні рефлекси.
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04.06.2021 17:26 Ответить
Таке населення потребує тільки режиму. Якщо не може полюбити українську мову, то мусить поважати її.
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04.06.2021 19:47 Ответить
Погодите, а не он ли вещал про гражданскую войну и что кацапских воск там нет? Что случилось? ***** решил не продлевать абонемент?
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04.06.2021 11:28 Ответить
В Геленджике по стенам плесень пошла, что-то намутили с вентканалами, пришлось всю отделку заново переделівать, Кравчук пусть пока на хлебе посидит.
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04.06.2021 11:32 Ответить
"они приезжают и строят российскую Украину или Украину с российскими методами управления"- ДЕДУШКА а хто щука? Лебідь зрозуміло - тягне до верху , до досягнень цивілізацації (ЄС та ГОЛОС) , Рак- то зажопісти , до совка взад, а ЩУКА ? татаров, Єрмак , Подоляк?- уся ОПУБОРДЕЛЬ, котру як щучку кинули у болото ЗЕленого ОТ ВОНА Й ТЯГНЕ -до ПРЕЗІВСЬКОГО інституту майбутнього як у Казахстані, до приборкання олігархів з їхніми медіа під себе , як у лбого вові уХйла...
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04.06.2021 11:31 Ответить
Всі ці співи про "єдніть політичних сил" це підготовка до діктатури.
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04.06.2021 11:34 Ответить
Це той кравчук, в честь якого злиденні українці візочок його іменем назвали?
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04.06.2021 11:37 Ответить
Дед выжечь из ума "Выжечь это из страны": Кравчук объяснил, что нужно сделать, чтобы решить проблему с Донбассом - Цензор.НЕТ 9118
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04.06.2021 11:41 Ответить
дедушка в поле гранату нашел
тихо он с ней к сельсовету пошел
дернул колечко..
Бросил в окно...
Дедушка старый...
Ему - все равно!
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04.06.2021 12:17 Ответить
Так жгите же уже!
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04.06.2021 11:43 Ответить
Но ведь когда наши чинуши так же ездят в посольство США за указаниями, это почему-то не считается изменой.
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04.06.2021 11:47 Ответить
Кравчук про свой провал:
- Хто винен - невістка! "Випалити це з країни": Кравчук пояснив, що потрібно зробити, щоб розв’язати проблему з Донбасом - Цензор.НЕТ 1331
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04.06.2021 11:49 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Все негодяи-гаранты Украины от первого до нынешнего отвечают за 30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, короче, - полная жопа.
Проходимец Кравчук, будучи не хозяйственником, а партийным функционером, не сумел скоммуниздить достаточно лавандосов на безбедную старость под пальмами на берегу тёплого моря, потому вынужден побирушничать во всяких заведомо безрезультатных ТКГ и прочих бесполезных затеях.
В добавок, видя никчёмность своих потуг, но продолжая корчить из себя "мудрого аксакала", мерзавец Кравчук удумал ещё и обзавестись лаврами неистового воинствующего патриота. Да пошёл он в жопу!
Бесспорная "заслуга" падлюки Кравчука в том, что именно он и только он, имея абсолютную свободу действий и самый широкий выбор, сознательно ПЕРВЫМ поставил Украину на тот позорный путь, по которому Украинское Госудаоство за 30 лет скатилось в полное гавнище, фактически ставши на краю пропасти исторического небытия.
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04.06.2021 11:54 Ответить
Ну, чьо, базар правильний! От лише "винуватець" появи кравчучок, як символу зубожіння українців, говорить ці слова таким тоном і в такій манері, наче він до цього всього не причетний.
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04.06.2021 12:00 Ответить
лучше бы рассказал, как Черноморское пароходство при нем "выжгли" с продажей кораблей прямо в морях и с бросанием моряков по уругваям без выплат, из которых они добирались на свой счет, некоторые годами. А некоторые так и сгинули... Я когда вижу этого хитрого беса, члена ВКП (б) с 1958 года. С 1960 занимавшего различные партийные должности, как говорится все выше и выше и выше, мне хочется плюнуть. Почему его не люстрировали? Партийная карьера:
В 1970-1988 годах заведующий сектором, инспектор, помощник секретаря, первый заместитель заведующего отделом, заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КПУ.
В 1989-1990 годах заведующий идеологическим отделом, секретарь ЦК КПУ.
В 1989-1990 - кандидат в члены Политбюро. В 1990-1991 годах - член Политбюро ЦК КПУ.

С 1990 года - второй секретарь ЦК КПУ.
С 1990 года был членом ЦК КПСС.

Как говорится, сухие факты. Застрелившийся Щербицкий у меня вызывает больше уважения, чем это вечно переобувающееся в полете с хитрой улыбуой существо. "Випалити це з країни": Кравчук пояснив, що потрібно зробити, щоб розв’язати проблему з Донбасом - Цензор.НЕТ 6796
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04.06.2021 12:01 Ответить
Человек давно изменился и понял свою роль для строительства Украины. перестань копаться в коммунистическом дерьме.
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04.06.2021 14:55 Ответить
но его никто не заставлял лезть в дерьмо. Сидел бы в своем селе. Но нет. Лез.
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04.06.2021 16:31 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук:
"Моє політичне кредо - дайте мені грошей, покажіть потрібну вам церкву і ви побачите, як у попів тієї церкви випалені очі на лоба повилазять".
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04.06.2021 12:04 Ответить
это самый правильный подход для тех кто призвал оккупанта на территорию Украины. С самого начала нужно было сжечь чтобы не множились.
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04.06.2021 12:34 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Сегодня христопродавец Кравчук шибко воинственный и чересчур агрессивный, всех выжигать собрался - прям Пантіліймон-Палій какой-то - видать, в Минском гериатрическом пансионате "ТКГ" на завтрак подали манную кашку с комочками. Есть причина для беспокойства - шутка сказать - ведь благостно прогреваемая за казённый счёт обрюзгшая старческая жопа Кравчука может пострадать от комочков во время акта дефекации.
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04.06.2021 13:24 Ответить
напердіти в капищі мацковського сатанату бажаючих дуже багато... даже сходити туди в туалет... сам Москаль сходить. і без грошей...
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04.06.2021 14:59 Ответить
Ага) как "Лёня ВЫЖИГАТЕЛЬ" сказал - так оно и будет)
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04.06.2021 13:32 Ответить
ОПЗжопу в топку.... начинаем с рабиновича и медведчука с бойко...
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04.06.2021 13:38 Ответить
Вопрос решается просто:

1) Военное положение;
2) Предателей к стенке /по законам военного времени/!
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04.06.2021 14:24 Ответить
Ах да Кравчук.. ах да молодец. Предлагаю ему лично выжечь ( в прямом смысле этого слова) члена ОПЗЖ своего друзяку Суркиса. ( хотя о чем это я.. если вдруг изменится конъюнктура Кравчук за день до этого уже будет кричать что ОПЗЖ это "светоч мира и прогресса".)
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04.06.2021 14:48 Ответить
верно.
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04.06.2021 21:11 Ответить
 
 