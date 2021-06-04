"Выжечь это из страны": Кравчук объяснил, что нужно сделать, чтобы решить проблему с Донбассом

Украина должна объединить политические силы для решения проблемы с Донбассом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по отношению к установлению мира на Донбассе, и целью будет возврат всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые бы мы не могли решить. А мы сегодня как лебедь, рак и щука, в парламенте говорят необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины", - сказал он.

Кравчук рассказал, кого он считает предателями.

"Приведу пример. В Польше есть оппозиция? Есть. Но скажите, пожалуйста, польская оппозиция ездит в Германию или Украину консультироваться, как строить Польшу? А наши ОПЗЖ едут в Москву, встречаются с Путиным, он дает им установки, они приезжают и строят российскую Украину или Украину с российскими методами управления. Нужно выжечь это из Украины, выжечь, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перенос переговоров по Донбассу из Минска может изменить формат Трехсторонней контактной группы, - Кравчук

Напомним, ранее Кравчук предложил перенести переговорную площадку из Минска.

По словам Кравчука, после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну - Швейцарию или Финляндию.