"В вопросах госимущества учебных заведений нужно навести порядок. Сейчас там полный хаос", - Шкарлет
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Министерство образования не создает искусственных препятствий в вопросе передачи учреждений профессионального образования на местный уровень. Напротив - министерство делает все возможное, чтобы ускорить этот процесс.
Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время Конгресса местных и региональных властей при президенте в Хмельницком 3 июня 2021, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Сейчас в Украине работает 708 учреждений профессионального образования. Процессы передачи начались еще в 2016 году и касаются 635 заведений. При этом пакеты документов в МОН подали менее половины из них (более 280). Остальные просто не имеют необходимых документов на здания и сооружения или кадастровых номеров на землю, где находится это имущество. Стратегическими документами МОН предусматривается передача управления и финансирования учреждений профессионального образования на местный уровень. Итак, имея четко определенное задание, я не буду давать оценок предыдущим управленцам, а лишь констатирую, что в вопросах госимущества учебных заведений нужно навести порядок. Сейчас там полный хаос", - отметил министр.
Указом Президента №130/2021 Кабинету Министров Украины поручено проработать вопрос о передаче государственных учреждений профессионального образования в коммунальную собственность, обеспечение расходов на оформление соответствующих правоустанавливающих документов.
"Поэтому мы разработали и направили соответствующие замечания и рекомендации 12 областям. В ближайшие дни обработаем с остальными областями. Это непростая работа. Механизм подготовки документов на передачу имущества размещен на сайте МОН. Мы открыты к сотрудничеству с местными властями в этом вопросе, наши действия сами говорят об этом", - подчеркнул Шкарлет.
Министр также рассказал, что в среду на заседании правительства было принято распоряжение о передаче ряда учреждений профтехобразования из государственной собственности в собственность территориальных общин. Речь идет о Донецке, Днепропетровске, Волынской области и Киеве. В то же время, в Минэкономики уже отправлено 50 пакетов документов для подготовки проектов решений Кабмина.
"Готов к диалогу с председателями облгосадминистраций и мэрами городов по передаче заведений профтехобразования на местный уровень", - отметил Сергей Шкарлет.
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Когда сейсмические волны проходят через нашу планету, они движутся на 3% быстрее при вертикальном движении от полюса к полюсу, чем горизонтально с востока на запад, пишет Science Alert. Новые компьютерные модели ученых, представленные в их новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, предполагают, что это происходит потому, что твердое ядро Земли увеличивается быстрее с одной стороны, глубоко под морем Банда, и медленнее с другой - под Бразилией.
Когда-то было время, когда у нашей планеты не было твердого ядра. Самые глубокие недра Земли в течение миллиардов лет содержали массу расплавленного материала, прежде чем жидкое железо в центре начало охлаждаться и затвердевать. Это означает, что в самом центре нашей планеты может находится гигантское растущее скопление кристаллизованного железа. Когда эти кристаллы выравниваются определенным образом, сейсмические волны в некоторых направлениях начинают двигаться быстрее.
Такой высер ....(это правильное слово!) аналогичный заключению ребенка...о ЯДРЕ!!!
Ядро.. Планеты по имени Земля.... СТРОГО ТАКОЕ как описано в манускрипте Войнича!!! Строго!!! Строжайше!!!! ....Никакого железа, стронция, бария, ниодима вперемежку с висмутом и с сейсмополями там нет!!! И НЕ БЫЛО.....НИКОГДА...НИ В КАКИЕ ВРЕМЕНА!!! Только гигантские массы тяжелой воды (воды Осириса) циркулирующие от поверхности к поверхности. ФСЬЕЕЕЕЕ!!!!