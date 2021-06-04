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Кулеба о переносе ТКГ из Минска: РФ выгодно все, что тормозит мирный процесс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о переносе ТКГ из Минска: РФ выгодно все, что тормозит мирный процесс

Пока нет никаких условий для того, чтобы переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе возобновились в белорусском Минске.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы понимаем, что Россия будет играть на этой истории. Российской Федерации в принципе выгодно все, что тормозит мирный процесс, блокирует переговоры. Безсловно, историю с возможностью для Украины или ОБСЕ приехать в Минск она будет использовать для торможения переговорного процесса", - отметил министр.

По его словам, Киев имеет различные предложения относительно того, где создать новую площадку для переговоров по Донбассу.

"Но она должна быть подходящей для трех сторон: Украина, ОБСЕ и Российская Фередация. Все должны на нее согласиться", - добавил Кулеба.

Минский процесс министр назвал брендом: "Лукашенко дали возможность приобщиться к процессу, показать свой вес. К сожалению, он не оправдал доверие, дискредитировал себя".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Так там і причина проста - чисто технічна: пасажирське сполучення з Білоруссю припинене! Ні літать ні їздить!
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04.06.2021 11:31 Ответить
о каком мирном процессе постоянно талдычат эти поцы ? Кулеба о переносе ТКГ из Минска: РФ выгодно все, что тормозит мирный процесс - Цензор.НЕТ 1723
есть вялотекущий конфликт . время от времени несем потери . Минск на мой взгляд нежизнеспособен . свою задачу ( остановить москалей ) он выполнил еще в 2014-ом . теперь это пустая говорильня . максимум это договориться об обмене пленными . все
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04.06.2021 11:37 Ответить
..давно пора оттуда "выйти"...Лука предлагал ввести своих "ватных" силовиков в качестве Миротворцев "Лугандона"....Этот "двуликий АНУС" ещё в 2017 году в результате "совместных учений "с РФ...отдал,бывшие военные городки на границе с Украиной-...30 тыс. корпусу "зелёным человечкам "*****"...с вооружением...Так,что,верить этому "чмошнику" -Украине-не стоит...
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04.06.2021 11:38 Ответить
Прикол в том,что "тормозить процесс" выгодно всем.И нам,в том числе.Потому,что,если дело сдвинется,то придется проводить выборы и вносить изменения в Конституцию,согласованную с бандюками.Украина вряд ли на это пойдет(и ,соответственно,будет обвинена в нежелании продолжать мирное урегулирование),а ссаной Меркельше только то и нужно,чтоб был повод опять дружить с Бензоколонкой
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04.06.2021 11:41 Ответить
Так получается Минск выгоден Украине если расея его "тормозит"?
Шото у господ зебилов рассинхрон)
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04.06.2021 11:54 Ответить
Мы должны делать вид, что хотим минские договорняки, а кацапы всячески нам мешают его выполнять.
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04.06.2021 12:43 Ответить
І не тільки в колонії паРаші в Мінську а хоч в Брюсселе або навіть в самій проклятій москві створюйте капітулянти ( слуги кремля) свою нову площадку для переговорів щодо Донбасу. Результат скрізь буде один, один і той же. Жорстка вимога кривавих кремлівських фашистів окупантів )(уйла про беззастережну капітуляцію України і повне знищення її як держави.
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04.06.2021 13:05 Ответить
"РФ выгодно все, что тормозит мирный процесс"--- так это что получается? Это оказывается не порох тормозит мирный процесс, а кацапье???? Бубочка врал?????
Зебил враньем выиграл выборы? Так он нелигитимный, значит???
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04.06.2021 19:12 Ответить
 
 