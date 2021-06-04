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Новости Политика Украины
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ВР (28729) ВСК (440) ЧВК Вагнера (1281) Безуглая (200)

"Слуга народа" Безуглая просит фракции ВР подать своих представителей в ВСК по возможным преступлениям представителей власти: Мы отложили запуск комиссии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая, глава Временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности призывает коллег подать своих представителей в комиссию.

Об этом она заявила, выступая с парламентской трибуны, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп рассказала, что "Батькивщина" обещала делегировать своих представителей, однако до сих пор этого не сделала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Временная следственная комиссия Рады в июле займется делом "вагнеровцев", - "слуга народа" Безуглая

"Мы ждали, мы отложили запуск ВСК. Вели переговоры с еще двумя фракциями, чтобы обеспечить пропорциональное представительство в комиссии. К сожалению, ситуация развивается таким образом, что некоторые фракции все еще не готовы воспринимать ВСК, как инструмент парламентаризма, но как глава комиссии я не теряю надежды и призываю подать сегодня своих представителей", - обратилась к коллегам Безуглая.

Она считает, что первым резонансным расследованием комиссии могло бы быть так называемое дело "вагнеровцев".

Напомним, 19 мая Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого, Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Отметим, что в Раде были предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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Топ комментарии
+8
Клоунам не хватает массовки и аплодисментов.
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04.06.2021 11:49
+7
Учора представнику зеленої пошесті дали усі докази про те, що Вова олігарх за усіма їхніми ознаками - можна навіть у суддів у США запитати про його офшори з БЄней - так воно втекло одразу зі студії
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04.06.2021 11:55
+6
ТСК по возможним преступленіям власті - таки вона справді та Мар"яна Безумна , так служити тупим піарщикам та зрадникам ховаючись за патріотизм , НЕ ВИЙДЕ!!!
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04.06.2021 11:48
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ТСК по возможним преступленіям власті - таки вона справді та Мар"яна Безумна , так служити тупим піарщикам та зрадникам ховаючись за патріотизм , НЕ ВИЙДЕ!!!
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04.06.2021 11:48 Ответить
це великий конституціоналіст Вєніславський почав гнати на Прямому в середу цей темник - ЕС та ГОЛОС, не баєжаючи входити в комісію за усьо харошеє серед зрадників, тормозять її роботу по вагнерівцях
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04.06.2021 11:50 Ответить
ТСК має бути повністю з опозиції.
А оце все клоунада - коли звинувачений сам себе "розслідує".
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04.06.2021 11:59 Ответить
- У лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые и некрасивые, (с)
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04.06.2021 12:11 Ответить
Клоунам не хватает массовки и аплодисментов.
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04.06.2021 11:49 Ответить
Той же Веніславський там же волав про вагнерівців- А ДЕ ДОКУМЕТИ, ДОВЕДІТЬ... (СПАЛИЛИ ВЖЕ)
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04.06.2021 11:53 Ответить
говноклованская мразь, 61 год .....
зеленский и его депутаты ублюдочные гниды
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04.06.2021 11:51 Ответить
Учора представнику зеленої пошесті дали усі докази про те, що Вова олігарх за усіма їхніми ознаками - можна навіть у суддів у США запитати про його офшори з БЄней - так воно втекло одразу зі студії
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04.06.2021 11:55 Ответить
Безуглая такая безуглая... Создать ВСК под предлогом провала операции по вагнеровцам а на самом деле" кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения". То есть продолжать пытаться притянуть Пороха к уголовной ответственности, а если не получится то хоть хорошенько забрызгать его грязью. Других врагов у зелевласти нет.
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04.06.2021 12:03 Ответить
морда просить кірпіча...
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04.06.2021 12:21 Ответить
Безглузда кличе у безглузду комісію???
Що там робити нормальним людям???
Спостерігати та легалізувати своєю присутністю, злочинни дії монозелені???
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04.06.2021 12:22 Ответить
Марьяна Безмозглая - достойный выбор маргинализированной популяции Оболони.....
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04.06.2021 13:21 Ответить
 
 