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Техобслуживание самолета Минобороны одной из зарубежных стран без разрешения: Сообщено о подозрении экс-гендиректору одного из предприятий "Укроборонпрома"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Техобслуживание самолета Минобороны одной из зарубежных стран без разрешения: Сообщено о подозрении экс-гендиректору одного из предприятий

Экс-гендиректор одного из харьковских предприятий "Укроборонпрома" предоставил иностранному заказчику услуги военного назначения без получения соответствующего разрешения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что госпредприятие подписало внешнеэкономический контракт. Согласно ему оно осуществляло техническое обслуживание военно-транспортного самолета Минобороны одной из зарубежных стран. Установлено, что схема была заключена с нарушением требований украинского законодательства.

Директор предприятия лично принял решение предоставить иностранному заказчику услуги военного назначения без получения разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

Сейчас следователи СБУ сообщили экс-директору государственного предприятия о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А страна "иностранного" заказчика?
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04.06.2021 11:51 Ответить
"какая разница" (с)
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04.06.2021 12:04 Ответить
Якщо не Х**лостан то нехай би заробляли. На зарплати Зе-влада гроші не виділяє.
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04.06.2021 12:04 Ответить
Мутные какие-то дела последнее время пошли: незаконно отремонтировали самолёт некоей анонимной страны, незаконно привезли военные запчасти и хотели что-то отремонтировать, незаконно поставляли что-то в армию... хмм
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04.06.2021 11:58 Ответить
действительно, как можно, Родину продавать - это прерогатива исключительно ограниченного круга лиц, а то если каждый станет, то как харчеваться то? конкуренция опять же, да и "услуги" могут не понадобиться, а если не нужен и слишком много знал, то и воровать фактически было бесполезно ... пирамиду не строили глядишь.
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04.06.2021 13:17 Ответить
заигрались наши зеленые упыри, ох, заигрались... ставлю на то, что Украина выиграет ЧЕ-2020 и на то, что Зеленского свергнут Третим Майданом.
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04.06.2021 20:01 Ответить
 
 