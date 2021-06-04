Техобслуживание самолета Минобороны одной из зарубежных стран без разрешения: Сообщено о подозрении экс-гендиректору одного из предприятий "Укроборонпрома"
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Экс-гендиректор одного из харьковских предприятий "Укроборонпрома" предоставил иностранному заказчику услуги военного назначения без получения соответствующего разрешения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сотрудники СБУ выяснили, что госпредприятие подписало внешнеэкономический контракт. Согласно ему оно осуществляло техническое обслуживание военно-транспортного самолета Минобороны одной из зарубежных стран. Установлено, что схема была заключена с нарушением требований украинского законодательства.
Директор предприятия лично принял решение предоставить иностранному заказчику услуги военного назначения без получения разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.
Сейчас следователи СБУ сообщили экс-директору государственного предприятия о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
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