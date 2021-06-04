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Новости Политика Украины
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Кабмин в конце июня планирует внести в Раду программу действий, - первый вице-премьер Любченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин в конце июня планирует внести в Раду программу действий, - первый вице-премьер Любченко

Правительство Украины в конце июня планирует внести в Верховную Раду программу действий.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я надеюсь, что в конце июня удастся внести программу правительства, которая будет определять точки роста, драйверы, которые будут развивать эти точки роста, и обеспечит рост экономики Украины как минимум на ближайшие три года", - сказал он в парламенте в пятницу.

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"Я надеюсь, что в конце июня удастся внести программу правительства, которая будет определять точки роста, драйверы, которые будут развивать эти точки роста, и обеспечит рост экономики Украины как минимум на ближайшие три года", - сказал он в парламенте в пятницу.Источник: https://censor.net/ru/n3269467

Драйвери на відеокарту. Кабмин в конце июня планирует внести в Раду программу действий, - первый вице-премьер Любченко - Цензор.НЕТ 4922
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04.06.2021 11:42 Ответить
Да што ты понимаешь в дидыжиталезации?
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04.06.2021 11:43 Ответить
Не просто диджиталізації,а в квантумні диджиталізації. Кабмин в конце июня планирует внести в Раду программу действий, - первый вице-премьер Любченко - Цензор.НЕТ 5533
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04.06.2021 11:46 Ответить
А как они без программы уже больше года работают?
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04.06.2021 11:43 Ответить
отлично работают.
Игорь Валерич довольны. Ринат Леонидыч в восторге.
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04.06.2021 11:46 Ответить
за рахунок чого рост? за рахунок посилення податкового навантаження на зростання цін на електрику?
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04.06.2021 11:56 Ответить
 
 