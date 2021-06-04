481 6
Кабмин в конце июня планирует внести в Раду программу действий, - первый вице-премьер Любченко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правительство Украины в конце июня планирует внести в Верховную Раду программу действий.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я надеюсь, что в конце июня удастся внести программу правительства, которая будет определять точки роста, драйверы, которые будут развивать эти точки роста, и обеспечит рост экономики Украины как минимум на ближайшие три года", - сказал он в парламенте в пятницу.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Драйвери на відеокарту.
Игорь Валерич довольны. Ринат Леонидыч в восторге.