Экс-председатель кооператива присвоила 24 млн грн взносов за квартиры в новостройке, ей грозит 12 лет с конфискацией, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления ГБР Николаева завершили досудебное расследование в отношении бывшего главы кооператива в Одессе, которая завладела взносами участников кооператива и покупателей недвижимости в новостройке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи ГБР установили, что женщина в 2016-2019 годах занимала должность председателя обслуживающего кооператива новостройки, а также по доверенности была представителем компании по продаже недвижимости.

Она получала наличными и присваивала взносы за квартиры в новостройке как от ассоциированных участников кооператива, так и от покупателей на общую сумму 24 млн гривен.

Бывший председатель кооператива обвиняется в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд.

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Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.



Фото: сайт ГБР

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - Управление стратегических расследований Нацполиции в Николаевской области.