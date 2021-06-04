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Экс-председатель кооператива присвоила 24 млн грн взносов за квартиры в новостройке, ей грозит 12 лет с конфискацией, - ГБР. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Следователи теруправления ГБР Николаева завершили досудебное расследование в отношении бывшего главы кооператива в Одессе, которая завладела взносами участников кооператива и покупателей недвижимости в новостройке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи ГБР установили, что женщина в 2016-2019 годах занимала должность председателя обслуживающего кооператива новостройки, а также по доверенности была представителем компании по продаже недвижимости.

Она получала наличными и присваивала взносы за квартиры в новостройке как от ассоциированных участников кооператива, так и от покупателей на общую сумму 24 млн гривен.

Экс-председатель кооператива присвоила 24 млн грн взносов за квартиры в новостройке, ей грозит 12 лет с конфискацией, - ГБР 01

Бывший председатель кооператива обвиняется в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд.

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Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Экс-председатель кооператива присвоила 24 млн грн взносов за квартиры в новостройке, ей грозит 12 лет с конфискацией, - ГБР 02
Фото: сайт ГБР

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - Управление стратегических расследований Нацполиции в Николаевской области.
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Она даже проголосовала на выборах за зелю в надежде, что при клоуне ее не повяжут. Как же она ошибалась - ведь нада делиться с зелеными поручителями Экс-председатель кооператива присвоила 24 млн грн взносов за квартиры в новостройке, ей грозит 12 лет с конфискацией, - ГБР - Цензор.НЕТ 4228
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04.06.2021 11:53 Ответить
Она сейчас поделится
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04.06.2021 11:55 Ответить
Занадто товсто, тобі треба вчитися тролити більш витончено.
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04.06.2021 12:16 Ответить
... а вот еще, в соседнем дворе дворник ведро украл. ДБР?
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04.06.2021 12:13 Ответить
ДБР при чому ??? Ідиотизм, а поліція нащо ??
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04.06.2021 12:28 Ответить
странный экс-председатель кооператива, присвоить лям зелени и остаться жить в Украине
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04.06.2021 12:40 Ответить
скорее всего лям у мусоров,а эту отпусият через неделю
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04.06.2021 12:55 Ответить
 
 