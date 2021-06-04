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Новости Политика Украины
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Нардеп "ЕС" Гончаренко о законопроекте Зеленского по деолигархизации: 20 лет назад Путин в России действовал так же

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко в интервью парламентским журналистам раскритиковал законопроект президента Владимира Зелеснкого о деолигархизации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вы там (в законопроекте о деолигархизации. – Ред.) не встретите слово "коррупция", вместо этого словосочетание "средства массовой информации" вы встретите раз 50. Это выглядит таким образом, что Зеленский хочет руководить СМИ, контролировать их, перераспределить их и иметь возможность влиять на крупных бизнесменов, чтобы назначать их олигархами. … Извините, это разве о демократии?" - подчеркнул политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Журналист Ткач о законопроекте по деолигархизации: Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели

Гончаренко напомнил, что для борьбы с монополиями уже существует ряд госорганов, в частности, Антимонопольный комитет.

Нардеп считает, что законопроект о деолигархизации это с одной стороны пиар, с другой – попытка создать для себя еще больше властных полномочий.

"Это очень опасно. Хочу напомнить, что 20 лет назад в одной соседней стране, президент которой сказал людям: "Сейчас мы разгоним всех олигархов и все будет хорошо", - в результате в стране остался один олигарх. Это он сам. Зовут этого человека Владимир Путин. Мы все это помним. Теперь там (в РФ. – Ред.) нет медиа, которые ему не подконтрольны. Был создан абсолютно автократический режим во главе с императором. Это точно не тот путь, который должен быть у Украины", - заявил Гончаренко.

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Говоря о запрете олигархам финансировать партии, нардеп отметил: "А когда в истории Украины крупный бизнесмен официально переводил деньги в партию? Вот как это происходит: или приносят "черный" кэш в чемоданах, или взносы делают продавцы супермаркетов, работники бензоколонок и т.д. Поэтому этот якобы запрет ничего не даст".

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.
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Топ комментарии
+20
сценарии голоборотька писали те же люди шо сделали с мелкой моли здоровое *****.
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04.06.2021 12:02
+19
З проекту закону про олігархів виходить, що вся боротьба з олігархами зводиться до боротьби з їхніми ЗМІ. Згідно проекту олігарх це особа яка: приймає участь в політичному житті країни, здійснює вплив на ЗМІ та здійснює контроль над значною за обсягом господарчою діяльністю. При чому «приймати участь в політичній діяльності» за задумкою авторів проекту, означає в тому числі контролювати ЗМІ, що поширює інформацію політичного характеру.
Я цілковито згоден з оцінкою «ДТ», що наведений законопроект націлений не проти олігархів, а лише проти ЗМІ, що належать олігархам. ЗЕкоманда створює під себе тепличні умови - затикає рота всім потенційним критикам, і примушує крупний бізнес продати свої медіа-активи «особам з бездоганною діловою репутацією». Хто стане такими особами - гадаю, зрозуміло. При цьому всі інші активи у таких бізнесменів відбирати ніхто й не думає. Мовляв - продай канал, і клепай собі спокійно мільярди далі. Ніяких проблем!
Ідея хороша. І навіть уже реалізована. У Росії.
Перше що зробив Путін коли здобув владу - атакував активи олігарха Гусинського, власника каналів НТВ і ТНТ. Далі під удар потрапив Березовський, що контролював ОРТ та «Комерсант». А потім - так, Путін розправився з надто самостійними олігархами, на кшталт Ходорковського та Лебедєва. Всі решта залишилися на своїх капіталах і активах. Їх, як бандюки торговців, обклали даниною і «взяли під дах».
Про це уже сказав Віталій Портніков. Опублікований проект закону, це спроба перетворити Зеленського на Путіна: позбавити олігархів їх медіа, викинути з країни бунтівних (Порошенка, в першу чергу) - з усіма рештою домовитися. Процес перетворення України на Малоросійськку губернію тоді піде зі свистом. Якось забулося вже, що ані Помаранчева революція, ані Революція Гідності не відбулися б, якби не «5-й канал» Петра Порошенка.
Хто в АП може замислити аж так круто взяти під контроль всю країну? Ну, згадайте, хто батько нинішнього голови Офісу президента. Згадайте про друзяк Андрія Портнова, Смірнова і Татарова - заступників Єрмака. Як ви гадаєте, чиї інтереси ближчі цим дивовижним людям, українських олігархів чи Москви?
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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04.06.2021 12:06
+19
Зеля сам підпадає під визначення олігарх.
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04.06.2021 12:09
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ну виходить (як мінімум) вони приймають його "олігархічність". І добровільно наділяють його "козырными картами" перед іншими.
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04.06.2021 15:25 Ответить
Тоді це не проблема "олігарха", а проблема виборців.
І, взагалі, саме слово стало таким собі жупелом (як раніше буржуй чи капіталіст). А якщо той буржуй, капіталіст, "олігарх" жертвує гроші на лікарні, армію, церкву, державне будівництво, свободу слова, то те ж треба у список ворогів народу "олігархів" треба вносити? Ну, це ж абсурд.
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04.06.2021 15:37 Ответить
Ну зрозуміло що ви прихильник Порошенко. Але "добрі справи" це одне, а якщо будуть протизаконні дії, то це інше. І його добрі справи, можуть бути занесені як позитивний аргумент в його характеристику (для захисту). Як в радянські часи судили, наприклад, Чекатілу- дивіться, він же сім'янин, він же вчитель, є у нього діти, весь час ходив на "субботники" ...
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04.06.2021 15:48 Ответить
Дивні у Вас порівняння. Слухайте, уже 2 роки шукають плями, напевно уже витратили грошей стільки, що буде достатньо для створення нового "олігарха" і нічого. Може достатньо?
Стосовно "позитивної характеристики". Що за канцелярим.
P.S. У мене таке враження, що якщо зелені слідчі ДБР чи прокурори ОГП прочитають Новий заповіт, то вони повинні будуть відкрити справу проти Ісуса Христа
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04.06.2021 16:07 Ответить
Сергій Руденко - Зеленський імітує боротьбу із олігархами
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04.06.2021 13:27 Ответить
За хозяев перепугался. Где же он будет харчеваться.
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04.06.2021 13:39 Ответить
Чего то народ ( в том числе и в обсуждениях) так всполошился на счет олигархов... ( как известно в нашей бедной стране богатых не любят в принципе, а уж олигархов, очень богатых, тем более) Есть подозрение что они "волнуются" за определенного олигарха , который " правильный олигарх" в отличии от других ,даже вероятно это кормилец, патрон, босс, светоч, идол и т.д. И тут даже дело не в фамилиях. ( у каждого свои слуги, холопы и глашатаи).
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04.06.2021 14:55 Ответить
То на перший погляд. А завтра вони повернуть закон таким чином, що можна вважати "олігархом", наприклад людину, яка має кафе.
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04.06.2021 15:24 Ответить
Фактично Зеленський хоче створити Кооператив "Озеро" під назвою 95 Квартал.
Досвід запозичень у нього є. Так він запозичив російский монетизований проект Олександра Маслякова КВК АМиК під назвою 95Квартал. Тепер пішов далі, роблячі український варіант Кооператива Озеро
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04.06.2021 15:55 Ответить
В этом зеленом "законе" ничего нет про БОРЬБУ с олигархами (беня откровенно ржет).
Там нет НИЧЕГО, что отодвигает их от кормушки---доения бюджета! Там нет НИЧЕГО, что убирает их монопольное положение!
Закон тупой, как и сам зеленский. Цель : навесить Пороху ярлык и помешать ему балотироваться или быть депутатом.
Хотя Порох не является олигархом в классическом смысле: он не использует власть для увеличения своего бизнеса или доходов,не имеет монопольного положения, не доит бюджет, как это делает беня, фирташ, пиньчук и ахметка, высасывая недра , лоббируя законы под свой бизнес, вешая на бюджет свои долги!
Порох открыто занимается политикой и имеет 2 канала, а остальные содержат фракции (включая слуг), владеют СМИ через подставные офшорки---они чисты перез зеленым законом!
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04.06.2021 17:32 Ответить
Судя по комментариям, дурной как их избератели зелени нужно внести правку "если человек соответствует 3 из 4 критериев, но его фамилия не Попрошенко" или как? Или у Пороха нет сми, партии и бизнеса? Ничего что его все европейские сми тоже олигархом называют?Спонсора боитесь потерять или что? Спонсор важнее или страна без коррупции? (можете не отвечать)
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05.06.2021 00:41 Ответить
Иными словами, если Порох встретится с Фирташем (опять) мы не должны об этом узнать? Если сын как Саша Янукович получит в подарок заводик, то он в декларацию не должен попасть? Закон для всех но кроме Пороха? Можно забрать прихлебалу Гончаренко из партии регионов, одеть вышиванку и написать пламенную речь для ПАСЕ, но партию регионов из гончаренко забрать нельзя. Как и ботню которая орет что против олигархов и коррупции, но только не против конкретных, они хорошие. Так законы не пишут закон или для всех или нет.
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05.06.2021 00:46 Ответить
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