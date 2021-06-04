Нардеп "ЕС" Гончаренко о законопроекте Зеленского по деолигархизации: 20 лет назад Путин в России действовал так же
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко в интервью парламентским журналистам раскритиковал законопроект президента Владимира Зелеснкого о деолигархизации.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Вы там (в законопроекте о деолигархизации. – Ред.) не встретите слово "коррупция", вместо этого словосочетание "средства массовой информации" вы встретите раз 50. Это выглядит таким образом, что Зеленский хочет руководить СМИ, контролировать их, перераспределить их и иметь возможность влиять на крупных бизнесменов, чтобы назначать их олигархами. … Извините, это разве о демократии?" - подчеркнул политик.
Гончаренко напомнил, что для борьбы с монополиями уже существует ряд госорганов, в частности, Антимонопольный комитет.
Нардеп считает, что законопроект о деолигархизации это с одной стороны пиар, с другой – попытка создать для себя еще больше властных полномочий.
"Это очень опасно. Хочу напомнить, что 20 лет назад в одной соседней стране, президент которой сказал людям: "Сейчас мы разгоним всех олигархов и все будет хорошо", - в результате в стране остался один олигарх. Это он сам. Зовут этого человека Владимир Путин. Мы все это помним. Теперь там (в РФ. – Ред.) нет медиа, которые ему не подконтрольны. Был создан абсолютно автократический режим во главе с императором. Это точно не тот путь, который должен быть у Украины", - заявил Гончаренко.
Говоря о запрете олигархам финансировать партии, нардеп отметил: "А когда в истории Украины крупный бизнесмен официально переводил деньги в партию? Вот как это происходит: или приносят "черный" кэш в чемоданах, или взносы делают продавцы супермаркетов, работники бензоколонок и т.д. Поэтому этот якобы запрет ничего не даст".
Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.
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І, взагалі, саме слово стало таким собі жупелом (як раніше буржуй чи капіталіст). А якщо той буржуй, капіталіст, "олігарх" жертвує гроші на лікарні, армію, церкву, державне будівництво, свободу слова, то те ж треба у список
ворогів народу"олігархів" треба вносити? Ну, це ж абсурд.
Стосовно "позитивної характеристики". Що за канцелярим.
P.S. У мене таке враження, що якщо зелені слідчі ДБР чи прокурори ОГП прочитають Новий заповіт, то вони повинні будуть відкрити справу проти Ісуса Христа
Досвід запозичень у нього є. Так він запозичив російский монетизований проект Олександра Маслякова КВК АМиК під назвою 95Квартал. Тепер пішов далі, роблячі український варіант Кооператива Озеро
Там нет НИЧЕГО, что отодвигает их от кормушки---доения бюджета! Там нет НИЧЕГО, что убирает их монопольное положение!
Закон тупой, как и сам зеленский. Цель : навесить Пороху ярлык и помешать ему балотироваться или быть депутатом.
Хотя Порох не является олигархом в классическом смысле: он не использует власть для увеличения своего бизнеса или доходов,не имеет монопольного положения, не доит бюджет, как это делает беня, фирташ, пиньчук и ахметка, высасывая недра , лоббируя законы под свой бизнес, вешая на бюджет свои долги!
Порох открыто занимается политикой и имеет 2 канала, а остальные содержат фракции (включая слуг), владеют СМИ через подставные офшорки---они чисты перез зеленым законом!