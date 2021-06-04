За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выздоровели - 3 334, выявили 566 инфицированных, - Кличко

Ситуация с коронавирусом в столице несколько стабилизировалась.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, инфомирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с количеством новых случаев заболевания в столице несколько стабилизировалась. Но будем осторожными и давайте не забывать об элементарных правилах безопасности! Ведь вирус никуда не делся и специалисты не исключают последующей его волны. За прошедшие сутки в городе обнаружили 566 инфицированных. Умерли 11 человек. - 4 женщины и 7 мужчин. Всего за период пандемии в столице 5116 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 208 439", - сообщил мэр.

Среди заболевших: 337 женщин в возрасте от 20 до 89 лет. И 12 девочек от двух месяцев до 17 лет. А также 205 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет. И 12 мальчиков от трех до 16 лет. Заболели, в частности, 15 медиков.

За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 49 больных коронавирусом.

А также госпитализировали 43 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы столицы за сутки попали 92 человека.

Выздоровели прошедшие сутки 3 334 киевлянина. Всего коронавирус побороли 179 584 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 140, в Дарницком - 82, а в Голосеевском и Днепровском районах - по 71 случаю.

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