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В Украине сокращают сеть COVID-больниц для того, чтобы предоставлять плановую медпомощь и делать плановые операции, - Ляшко

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В Украине сокращают сеть COVID-больниц для того, чтобы предоставлять плановую медпомощь и делать плановые операции, - Ляшко

В Украине сокращается сеть больниц, которые принимают пациентов с COVID-19. Это вызвано тем, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, никакие больницы не закрываются, а речь идет о том, что есть определенная сеть COVID-больниц, в которых во время двух крупных вспышек осенью 2020 года и весной 2021 увеличили коечный фонд для лечения пациентов с COVID более чем на 50%.

"Для того чтобы предоставлять и плановую медицинскую помощь, и плановые госпитализации, и плановые операции, нам нужно сейчас сокращать сеть больниц… Не закрытием заведений, в которые будут госпитализироваться больные COVID. И давать возможность госпитализироваться людям с другими инфекционными болезнями", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что определен перечень больниц, которые госпитализировали пациентов на первых этапах волны COVID-19.

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"А все остальные больницы должны сегодня возобновить предоставление плановой медицинской помощи другим больным, поскольку у нас есть стабилизации эпидситуации", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине некоторые больницы сворачивают ковидные отделения из-за снижения заболеваемости.
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перемога
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04.06.2021 12:29 Ответить
Неоднократно сказано о том, что этот чудесный человек, которому за его чудесность, его светлую душу, его светлые намерения и светлые идеалы, в лучшем смысле слова Господь даст 101 год жизни, (хотя Егор Лигачев тоже прожил 101 год, но вообще они очень отличаются, но этот так... к слову пришлось).
Так вот, этот замечательный человек - Жак Фреско - тоже носился с идеей, что хватит вот уже всем болеть и жить недолго. А жить надо долго и счастливо, никак не обременяя своими недугами больницы и государственные бюджеты.
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04.06.2021 12:54 Ответить
 
 