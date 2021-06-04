"Слуги народа" планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине, - Жернаков

На следующей пленарной неделе Рада планирует проголосовать законопроект №3711-д, который отстраняет международных экспертов от избрания Высшей квалификационной комиссии судей, которая должна будет назначить около 3700 судей - это примерно половина всего судейского корпуса.

Об этом сообщил в Facebook координатор Общественного совета доброчестности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Все видели вчерашнюю историю с фактическим разрушением е-декларирования? Ловите апокалипсис не меньшего масштаба, только о судах. На следующей пленарной неделе "Слуги" планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине. А это значит полный и беспрепятственный их контроль над всей судебной системой лет так на 30", - рассказал он.

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"Объясняю почему. Вы, наверное, слышали, что сейчас в судебной системе уже есть 2000 вакансий. До конца года еще 1752 судей достигнут возраста, когда смогут уйти в отставку. Добавьте к 2000 даже часть от 1700 - это уже примерно ПОЛОВИНА всего судейского корпуса. Всех судей в Украине выбирает Высшая квалификационная комиссия судей. Предыдущий состав ВККС был уволен законом 2019 года, а новую должны были набрать на конкурсе с участием независимых международных экспертов. Так вот, на следующей пленарной неделе Рада планирует проголосовать проект 3711-д. Там вместо действенного фильтра международников (они будут в комиссии, но без решающего голоса) будущие члены важнейшей судейской комиссии будут проходить двойной фильтр судейской мафии - сначала Совета судей, а затем - Высший совет правосудия", - пояснил Жернаков.

"Оба органа выбраны или частично, или полностью действующими коррумпированными судьями. ВСП, например, имеет в своем составе дочь палача последнего расстрелянного "советами" бандеровца в 1989 году Ивана Гончарука Инну Плахтий. Она говорила на съезде судей, что гордится отцом и он принял правосудное решение о расстреле, "просто такие были времена". Можете себе представить, каких членов судейской комиссии навибирають такие сталинисты-"законники", - пояснил он.

"Параллельно Павел Вовк и зашкваренная доверху ВСП открыто продвигают месседж о том, что нужно сократить количество этапов конкурса на должность судьи с 15 до 3, "чтобы быстрее набрать судей". Это означает, что никаких анализов деклараций, никаких психотестов и никаких проверок на доброчестность для будущих судей не будет. Подконрольная ВККС быстро соберет документы и назначит где-то от 2000 до 3700 судей, которые присягнут на верность лично Вовку и Портнову. Нам же всем отчитаются о том, как классно и быстро "обновили судебную систему" и "преодолели кадровый голод", - предостерег Жернаков.

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"А теперь самое интересное. Как только этих судей назначат, уволить их будет практически невозможно - таков закон. И они будут судьями до достижения пенсионного возраста в 65 лет, то есть еще где-то лет 30. А контроль за фактически большинством судейского корпуса означает контроль за съездом судей, оттуда - за большинством во всех последующих составах судейских органов, а оттуда - за всеми новыми назначениями судей. Круг замыкается. Так что как только примут закон в такой редакции (а именно такую ​​редакцию подготовил к второму чтению комитет), начнется необратимый процесс. Вовк и Портнов получат "золотую акцию" контроля за всей судебной системой на десятилетия. Самое интересное, что председатель комитета Костин и депутаты комитета рассказывают, что на другую редакцию "не соберут голосов". Получается, на выполнение собственного политического обещания и обещания президента голосов нет, а на подыгрывание агентам врага в получении контроля над судебной системой - есть. Главное не перепутать. Катастрофу под названием 3711-д надо остановить. Иначе будет беда", - резюмировал он.





