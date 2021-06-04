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Новости Политика Украины Судебная реформа
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ВР (28729) Портнов (629) судебная реформа (1535) судья (2576) Высшая квалификационная комиссия судей Украины (14) Высший совет правосудия (544) Вовк_Павел (257) Слуга народа (2547) Жернаков (50)

"Слуги народа" планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине, - Жернаков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На следующей пленарной неделе Рада планирует проголосовать законопроект №3711-д, который отстраняет международных экспертов от избрания Высшей квалификационной комиссии судей, которая должна будет назначить около 3700 судей - это примерно половина всего судейского корпуса.

Об этом сообщил в Facebook координатор Общественного совета доброчестности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Все видели вчерашнюю историю с фактическим разрушением е-декларирования? Ловите апокалипсис не меньшего масштаба, только о судах. На следующей пленарной неделе "Слуги" планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине. А это значит полный и беспрепятственный их контроль над всей судебной системой лет так на 30", - рассказал он.

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"Объясняю почему. Вы, наверное, слышали, что сейчас в судебной системе уже есть 2000 вакансий. До конца года еще 1752 судей достигнут возраста, когда смогут уйти в отставку. Добавьте к 2000 даже часть от 1700 - это уже примерно ПОЛОВИНА всего судейского корпуса. Всех судей в Украине выбирает Высшая квалификационная комиссия судей. Предыдущий состав ВККС был уволен законом 2019 года, а новую должны были набрать на конкурсе с участием независимых международных экспертов. Так вот, на следующей пленарной неделе Рада планирует проголосовать проект 3711-д. Там вместо действенного фильтра международников (они будут в комиссии, но без решающего голоса) будущие члены важнейшей судейской комиссии будут проходить двойной фильтр судейской мафии - сначала Совета судей, а затем - Высший совет правосудия", - пояснил Жернаков.

"Оба органа выбраны или частично, или полностью действующими коррумпированными судьями. ВСП, например, имеет в своем составе дочь палача последнего расстрелянного "советами" бандеровца в 1989 году Ивана Гончарука Инну Плахтий. Она говорила на съезде судей, что гордится отцом и он принял правосудное решение о расстреле, "просто такие были времена". Можете себе представить, каких членов судейской комиссии навибирають такие сталинисты-"законники", - пояснил он.

"Параллельно Павел Вовк и зашкваренная доверху ВСП открыто продвигают месседж о том, что нужно сократить количество этапов конкурса на должность судьи с 15 до 3, "чтобы быстрее набрать судей". Это означает, что никаких анализов деклараций, никаких психотестов и никаких проверок на доброчестность для будущих судей не будет. Подконрольная ВККС быстро соберет документы и назначит где-то от 2000 до 3700 судей, которые присягнут на верность лично Вовку и Портнову. Нам же всем отчитаются о том, как классно и быстро "обновили судебную систему" и "преодолели кадровый голод", - предостерег Жернаков.

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"А теперь самое интересное. Как только этих судей назначат, уволить их будет практически невозможно - таков закон. И они будут судьями до достижения пенсионного возраста в 65 лет, то есть еще где-то лет 30. А контроль за фактически большинством судейского корпуса означает контроль за съездом судей, оттуда - за большинством во всех последующих составах судейских органов, а оттуда - за всеми новыми назначениями судей. Круг замыкается. Так что как только примут закон в такой редакции (а именно такую ​​редакцию подготовил к второму чтению комитет), начнется необратимый процесс. Вовк и Портнов получат "золотую акцию" контроля за всей судебной системой на десятилетия. Самое интересное, что председатель комитета Костин и депутаты комитета рассказывают, что на другую редакцию "не соберут голосов". Получается, на выполнение собственного политического обещания и обещания президента голосов нет, а на подыгрывание агентам врага в получении контроля над судебной системой - есть. Главное не перепутать. Катастрофу под названием 3711-д надо остановить. Иначе будет беда", - резюмировал он.

Слуги народа планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине, - Жернаков 01
Слуги народа планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине, - Жернаков 02
Слуги народа планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине, - Жернаков 03
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Топ комментарии
+29
а давайте уже называть - слуг - как они по делам заслужили - враги народа Украины - может поддержите?
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04.06.2021 12:21
+24
Хотелось бы услышать мнение "авторитетных" на Цензоре зебилов. Таких как танька лайф или альт запор. Шо они промычат на это?
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04.06.2021 12:19
+21
Майдан повинні створити снєсуни - вони обіцяли.
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04.06.2021 12:23
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ЗЕ!
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04.06.2021 12:15 Ответить
верую в ЗЕ!
так срать на голову мудрому нариду...
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04.06.2021 12:27 Ответить
Лялькі не спроможні на самостійне мислення чи діяльність !!! Зелена пліснява лише поступово втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!!)))
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04.06.2021 12:47 Ответить
То, шо, клавиша, ОО таки реформировал суды?
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04.06.2021 12:20 Ответить
Ничего не меняли, а теперь и не поменяют. Спасибо зебилам.
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04.06.2021 12:21 Ответить
Ну то есть тебе норм то, что будет, да, зелёненький?
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04.06.2021 12:25 Ответить
Зае... твари зеленожопые, оправдывающие любую мерзость от гринпоца с кремлевскими уродами, лишь бы не Порошенко. Тебе, мерзость, первому желаю с ОГРОМНОЙ проблемой попасть в суд к такому судье- и получить самую горькую пилюлю от портновских гондонов, и вспомнить свои собственные слова- какая разница (фразочка- это клиника от зеленогнойных просто), а потом и детям и внукам твоим. Даже после этого, увы, быдло не прозревает, а продолжает лизать зад путлеровским холуям, в надежде получить чуть больше порцию баланды в своем гулаге.
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04.06.2021 12:28 Ответить
ЗЄбіли-лохи цього не оцінять, бо на хліб не намажеш.
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04.06.2021 12:17 Ответить
акакаярасніца
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04.06.2021 20:48 Ответить
Необходим новый майдан теперь против криворожкого ананаса!
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04.06.2021 12:18 Ответить
Майдан повинні створити снєсуни - вони обіцяли.
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04.06.2021 12:23 Ответить
Хотелось бы услышать мнение "авторитетных" на Цензоре зебилов. Таких как танька лайф или альт запор. Шо они промычат на это?
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04.06.2021 12:19 Ответить
та шо там мычать -
1. вы все врети.
2. вырвали из контекста.
3. а вот порошенко...
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04.06.2021 12:30 Ответить
В заголовку не було прізвища Порошенка, такі теми не оплачуються.
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04.06.2021 12:31 Ответить
Хай живе дядько Лінч, іншого виходу не залишається...
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04.06.2021 12:19 Ответить
красные линии бла-бла-бла..., нельзя переходить, бла-бла-бла..., их можно перепрыгнуть и все..., а в это время граждане будут смотреть в свои платежки ну или аплодировать борьбе с "алигархами", все, граждане, они нас сделали...., красиво, без пыли и шума...
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04.06.2021 12:20 Ответить
Это точно! Пыли не было, была повсеместная вонь от зеленожопых.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Сначала вы заплатите дикие цены за теплоснабжение, а потом "борец с олигархами" Зеленский простит этим олигархам долги перед государством.
Зеленский поддерживает предложения списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ. По данным "Нафтогаза" по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед за газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 55,5 млрд грн, из них за 2021 год - 21 млрд грн.
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04.06.2021 12:31 Ответить
свої заслуги не замовчуй
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04.06.2021 12:32 Ответить
Невже дійсно планують посадити баригу та пересаджати підбарижників? "Слуги народа" планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине, - Жернаков - Цензор.НЕТ 573
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04.06.2021 12:20 Ответить
ЗЕ барижить на крові і цього заслуговує.
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04.06.2021 12:26 Ответить
а давайте уже называть - слуг - как они по делам заслужили - враги народа Украины - может поддержите?
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04.06.2021 12:21 Ответить
+1.
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04.06.2021 12:26 Ответить
Ну ниче сейчас зебараны как выскочат ,как сметут. Да зебобики ,вы этого хотели ? Ну так жрите падлы.
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04.06.2021 12:21 Ответить
Ну а зараз чим краще? Бачу суддів кожного дня. Переважна більшість некомпетентні.
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04.06.2021 12:22 Ответить
Між некомпетентністю та антиукраїнською діяльністю велика різниця.
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04.06.2021 12:27 Ответить
о! еще одни - какая разница. Дебил б...
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04.06.2021 12:32 Ответить
"Слуги народа" планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине, - Жернаков - Цензор.НЕТ 2105
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04.06.2021 12:23 Ответить
"Слуги народа" планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине, - Жернаков - Цензор.НЕТ 3537
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04.06.2021 12:24 Ответить
это тачка Авакова наверное))
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04.06.2021 12:38 Ответить
Зачем вам культура? Смотрите "Сватов" и "Папика"

"Слуги народа" планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине, - Жернаков - Цензор.НЕТ 4028

Свати без меж. Як владний шоубіз захоплює державні культурні інституції та їхні бюджети

Texty провели титаническую работу, компилируя информацию о том, как зелёная ряска подмяла под себя практически всё в области культуры, что приносило хоть какие-то деньги.

В целом, это давно не новость, но масштаб наглости всё ещё способен удивить.
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04.06.2021 12:25 Ответить
В чергове вітаю вас дебіли з досягненням! Смєтуни , ви де?
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04.06.2021 12:25 Ответить
Богдан и Марина снимут про это видосик и кто будет виноват в конечном итоге? Бигус тоже программу выпустит и кто будет главный виновник этого?
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04.06.2021 12:26 Ответить
хіба руйнування української ідентичності і державності не їх головна задача?
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04.06.2021 12:27 Ответить
за шо і нагаласували 73/43%зедебілів, включно з самим Жернаковим.
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04.06.2021 12:29 Ответить
Все суды должны принадлежать хозяину Главзебила Бене и точка. 73% за это и голосовали. Впереди дерибан земли и без судов никак.
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04.06.2021 12:30 Ответить
"Слуги народа" планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине, - Жернаков - Цензор.НЕТ 3438
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04.06.2021 12:31 Ответить
Оскільки всі зелебобіки засунули язики в одне місце, скажу за них: То все мародёр, соєвий проклятий Вальцман, Свинарчук мальдівський оффшорник, 72 раза, ілловайський котёл, жмуруку, піввареник!
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04.06.2021 12:34 Ответить
А хто прямо призначає суддів в інших європейських і західних країнах - міжнародні експерти, Портнов чи може хтось інший?
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04.06.2021 12:36 Ответить
Вчора на усілєніє до портнова приїхав левченко.
Скоро приїде фьодорич і гіркін - жди реформ як в "інших європейських і західних країнах"
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04.06.2021 12:42 Ответить
Go away Russian pig!
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04.06.2021 12:52 Ответить
зєля, ти не президент. ти продажне, тупе чьмо.
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04.06.2021 12:36 Ответить
ета всьо наслідки *судової* реформи парашенка. он же гад тока крал, і нє хатєл правадіть реформи.а вава не можєт...нікак
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04.06.2021 12:39 Ответить
Теперь всех устроит судебная реформа от зешоблы.
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04.06.2021 12:42 Ответить
Ворог на Банковій"Слуги народу" планують віддати в руки Портнова і Вовка відбір половини всіх суддів в Україні, - Жернаков - Цензор.НЕТ 210June 3rd, 17:32
Ось це вже відкрита агресія режиму Зеленського проти України.
Чи хтось по іншому це кваліфікує під час війни?
Чекаємо "градів" з парєбріку і місцевих рехферендумів слуг.
Потім можна розходитись. Хто встигне.
"Слуги народу" планують віддати в руки Портнова і Вовка відбір половини всіх суддів в Україні, - Жернаков - Цензор.НЕТ 1834

**
Взагалі не розумію, як людина (друг Зеленського Баканов, фанатік РПЦвУ МП), дружина якої має громадянство країни-агресора може очолювати Службу Безпеки України та ще під час війни?
Сам Зеленський продовжує вести бізнес з країною-агресором.
Чого чекаємо?
Київ вже окупували вороги!
**
На Буковині поліція зупинила московського попа за водіння в нетверезому стані, проте він відмовився від перевірки і називав правоохоронців "хахлами" та "бандєравцамі" і погрожував розстрілом.
Зауважу, попів саме московського патріархату нагороджує Зеленський від імені України.
"Московський патріархат мав відверто свою квоту в списках "Слуги народу" і вони могли запропонувати своїх бізнесменів, благодійників", - каже експерт із питань релігії Андрій Ковальов.
Лобістом цього альянсу посвячені називають одного із найближчих людей до Зеленського, продюсера "Квартал 95", екс-заступника голови ОПУ С. Трофімова.

"Слуги народу" планують віддати в руки Портнова і Вовка відбір половини всіх суддів в Україні, - Жернаков - Цензор.НЕТ 4816
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04.06.2021 12:45 Ответить
зебобики к тому времени вымрут. Но что появится вместо, пока вопрос...
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04.06.2021 13:01 Ответить
"Слуги народу" планують віддати в руки Портнова і Вовка відбір половини всіх суддів в Україні, - Жернаков - Цензор.НЕТ 8469
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04.06.2021 13:07 Ответить
Хороша мітка на після майбутні вибори, або ж майдан.
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04.06.2021 13:30 Ответить
1 апреля - день дурака... пардон, день - избирателя зеленского. Потому что дурак и избиратель зеленского - это одно и тоже лицо.
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04.06.2021 13:34 Ответить
Я відповім всім прихильникам петраалексєєвіча. У попередній владі було цілих 5 років на протязі яких міг зробити але не зробив наступні заходи:
1. Прийняти закон про колабораціонізм.
2. Провести переатестацію всіх судових та правоохоронних органів з застосуванням детектору правди.
3. Всіх малоросів кацапів позввльняти з держслужби.
Він цього не зробив нажаль
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04.06.2021 14:17 Ответить
"Хороший выбор", с учетом того что Портнов и Вовк должны как минимум лет по 25 сидеть каждый.
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04.06.2021 14:32 Ответить
А коли вже займутся Вовком знайшли майже п'ять мільйонів доларів які платились цьому корупціонеру за прийняття "правельних" рішень ,яких ще доказів треба?.Портнов то взагалі агент кремля ,що до ВРП це мафіозне кубло давно пора розпустити ,а так виходить боротьба з корупцією крок вперед ,два назад.
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04.06.2021 15:18 Ответить
Комиссия из отбора судей должна на 80% состоять из правоведов Дании, Норвегии, Швеции, где коррупция одна из самых низких в Европе! Иначе - "ТРУБА"!
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04.06.2021 17:49 Ответить
 
 