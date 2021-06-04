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Процесс вакцинации записанных в приложении "Дія" киевлян на этих выходных будет изменен, - Поворозник

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество Здоровье

Процесс вакцинации записанных в приложении

Для минимизации очередей в эти выходные процесс вакцинации записанных в приложении "Дія" киевлян будет изменен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

Речь идет о вакцинации жителей города, которая проходит в Международном выставочном центре.

"Учитывая опыт предыдущих выходных, желающих привиться от COVID-19 среди зарегистрированных в мобильном приложении "Дія" оказалось больше, чем тех, кто дал предварительное согласие при приглашениях, которые медицинские работники осуществляли по телефону. Из около 7 тысяч киевлян подтвердили желание вакцинироваться только 560 человек. С одной стороны такая активность киевлян радует ответственным отношением к иммунопрофилактике. Но с другой - хочется максимально сократить время ожидания в очередях", - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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По его словам, для оптимизации процесса вакцинации в выставочном центре принято решение о разделении потоков киевлян, которые придут на прививку.

"Первый - для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время. Второй - для тех, кто также записан в приложении "Дія", но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут или дождаться вызова, или вакцинироваться в порядке "живой очереди", - пояснил Поворозник.

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Приглашенные должны будут показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у приглашенных остается возможность вакцинироваться в порядке "живой очереди".

Как сообщается, вход в Центр вакцинации 5 и 6 июня будет открыт с 10:00 до 17:30.
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Всех записавшихся просят собраться во дворе крематория на Байковом.
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04.06.2021 12:29 Ответить
Процесс вакцинации записанных в приложении "Дія" киевлян на этих выходных будет изменен, - Поворозник - Цензор.НЕТ 8926
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04.06.2021 12:32 Ответить
"хочется максимально сократить время ожидания в очередях", - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
дебіли! а ви не розглядали ідею створити більше місць для вакцинації? бо приміщення це вам дозволяло...
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04.06.2021 12:32 Ответить
Нема слів. Подзвонили, запросили. СМС нема ...
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04.06.2021 13:15 Ответить
Я в прошлое воскресенье пришел и стал в хвост очереди. Через один час я уже вышел из павильона. За это время я выстоял очередь,врач меня долго искал в базе данных так как у меня нет декларации с семейным врачем, побеседовал с врачами о вакцине, вакцинировался и еще минут двадцать сидел под наблюдением врачей. Разве можно еще более ускорить процесс?
Просьба. Не минимизируйте! Куда вы влазите со своими улучшениями, там везде возникают неразрешимые проблемы!
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04.06.2021 13:39 Ответить
С целью оптимизации, видимо, до Сум вакцину не привезли Процес вакцинації записаних у застосунку "Дія" киян цими вихідними буде змінено, - Поворозник - Цензор.НЕТ 6706
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04.06.2021 13:46 Ответить
 
 