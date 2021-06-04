Процесс вакцинации записанных в приложении "Дія" киевлян на этих выходных будет изменен, - Поворозник

Для минимизации очередей в эти выходные процесс вакцинации записанных в приложении "Дія" киевлян будет изменен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

Речь идет о вакцинации жителей города, которая проходит в Международном выставочном центре.

"Учитывая опыт предыдущих выходных, желающих привиться от COVID-19 среди зарегистрированных в мобильном приложении "Дія" оказалось больше, чем тех, кто дал предварительное согласие при приглашениях, которые медицинские работники осуществляли по телефону. Из около 7 тысяч киевлян подтвердили желание вакцинироваться только 560 человек. С одной стороны такая активность киевлян радует ответственным отношением к иммунопрофилактике. Но с другой - хочется максимально сократить время ожидания в очередях", - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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По его словам, для оптимизации процесса вакцинации в выставочном центре принято решение о разделении потоков киевлян, которые придут на прививку.

"Первый - для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время. Второй - для тех, кто также записан в приложении "Дія", но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут или дождаться вызова, или вакцинироваться в порядке "живой очереди", - пояснил Поворозник.

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Приглашенные должны будут показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у приглашенных остается возможность вакцинироваться в порядке "живой очереди".

Как сообщается, вход в Центр вакцинации 5 и 6 июня будет открыт с 10:00 до 17:30.