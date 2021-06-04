РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16141 посетитель онлайн
Новости Экономика
2 272 14
Всемирный Банк (434) инвестиции (1140) энергетика (2034) Гончаренко (516)

Всемирный банк ведет переговоры с правительством о нарушении Украиной обязательств перед инвесторами в ВИЭ, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Всемирный банк ведет переговоры с правительством о нарушении Украиной обязательств перед инвесторами в ВИЭ, - нардеп

Всемирный банк ведет переговоры с Кабинетом Министров о ситуации с нарушением обязательств Украины перед инвесторами в возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.


"Вице-премьер Украины Любченко заявил, что обсуждал вопрос альтернативной энергетики с главой Всемирного банка и отметил, что вопрос обязательств, взятых на себя по альтернативной энергетике, рассматривается в качестве первоочередного", - отметил нардеп.
По его словам, министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что работает над решением погашения задолженности.
Гончаренко отметил, что ситуация в секторе "зеленой энергетики" критическая, и из-за бездействия правительства международные инвестиционные фонды официально сворачивают сотрудничество с Украиной.


"До сих пор ничего не сделано и долги не выплачены. Зато у нас уже есть заявление скандинавских компаний, они останавливают любое инвестирование в Украину", - подчеркнул нардеп.


Напомним, 3 июня правительство подало проект закона о введении нового налога на "зеленую" энергию. В тот же день один из крупнейших инвестиционных фондов Скандинавии NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину из-за такого решения Кабмина.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.


Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.
По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $ 868 200 000, тогда как в 2019 году чистый приток составил $ 5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Всемирный банк ведет переговоры с правительством о нарушении Украиной обязательств перед инвесторами в ВИЭ, - нардеп - Цензор.НЕТ 4285
показать весь комментарий
04.06.2021 12:36
+3
От ворот поворот - наш ответ инвесторам.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:34
+3
А ліга стоматологів шо каже?
показать весь комментарий
04.06.2021 12:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От ворот поворот - наш ответ инвесторам.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:34 Ответить
А ліга стоматологів шо каже?
показать весь комментарий
04.06.2021 12:34 Ответить
Шо нам ответит Саша-Стоматолог ?
показать весь комментарий
04.06.2021 12:36 Ответить
Всемирный банк ведет переговоры с правительством о нарушении Украиной обязательств перед инвесторами в ВИЭ, - нардеп - Цензор.НЕТ 4285
показать весь комментарий
04.06.2021 12:36 Ответить
Остряк?!
показать весь комментарий
04.06.2021 12:36 Ответить
А зубожіння і занепад, виявляється, були при Порошенкові... 🤔
показать весь комментарий
04.06.2021 12:37 Ответить
враги народа Украины доведут страну до очередного народного взрыва - вот зачем?
показать весь комментарий
04.06.2021 12:37 Ответить
Разделить Украину.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:52 Ответить
А нахіба нам подальші "інвестиції" в ВДЕ - щоб олігархи-інвестори ще більше доїли бюджет компнесаціями по зеленому тарифу? Знищувати наші АЕС? Щоб населення ще більше платило за електроенергію? Може все-таки краще вкладати гроші в енергоефективність?
показать весь комментарий
04.06.2021 12:38 Ответить
"Знищувати наші АЕС"

угу, не імпорт за рашки, а зелена енергетика знищує, так

"Може все-таки краще вкладати гроші в енергоефективність?"

німцям в деякі місяці гроші повертают за електрику - тому що вітряки її надмірно генерують.
Але для цього потрібно щоб були вітряки.
А хто їх стане будувати якщо це буде не вигідно, а вигідно доїти старі вугільні станції та імпортувати з тієї ж рашки.
Для того щоб зароботи, потрібно спершу витратити.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:54 Ответить
выпускник сериала "Скоты"
показать весь комментарий
04.06.2021 12:56 Ответить
Вава привіз вагон інвестицій з Оману та інших Катарів і це не проблема.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:39 Ответить
нехай "зеленые энергетики" получают по цене АЭС и вся недолгая. Украина не банкомат.
показать весь комментарий
04.06.2021 21:08 Ответить
 
 