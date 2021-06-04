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ПДД (531) Укравтодор (661) дорожные знаки (20)

На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине 1 ноября 2021 года введут новые дорожные знаки. Тогда вступят в силу новые стандарты безопасности в части "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице "Укравтодора" в Facebook.

Сообщается, что осенью этого года вступают в силу новые стандарты безопасности в части "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные". 

Так, среди основных изменений и уточнений, внесенных в ГОСТ 4100: 2021, следующие:

- изображения дорожных знаков приведены в соответствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах и дополнен новыми дорожными знаками;
- внесены изменения в изображения знаков в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов;
- будут введены новые дорожные знаки "Автозаправочные / Электрозарядные станции", таблички "Место для зарядки электромобилей", "Платная дорога" и "Конец платной дороги".

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Кроме того, стандарт дополнен знаками по приграничной полосе в соответствии с постановлением КМУ от 9 ноября 2016 № 790, а также дополнен графическими материалами во избежание неоднозначной трактовки принципа установления и применения нескольких дорожных знаков на одной опоре.

Помимо этого добавлен новый раздел, где указано, как размещать знаки на щитах и ​​фоновых щитах и ​​введен отдельный дорожный знак для обозначения диагональных пешеходных переходов на перекрестках.

Изменения коснутся и велоинфраструктуры, ДСТУ дополнен новыми знаками и табличками с дорожными знаками, регулирующими движение велосипедистов.

Кроме того изменены знаки индивидуального проектирования. В этой части изменен шрифт, форма стрелок и введены символы для обозначения центра населенного пункта, реки. 

"Изменения вступают в силу в соответствии с приказом ГП УкрНДНЦ от 26.05.2021 № 191 с 01 ноября 2021 Национальный нормативный документ ДСТУ 4100: 2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения", который разработан на замену ДСТУ 4100: 2014", - сказано в сообщении.

На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки 01
На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки 02
На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки 03
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Топ комментарии
+34
На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки - Цензор.НЕТ 3064
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04.06.2021 12:38
+26
На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки - Цензор.НЕТ 592
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04.06.2021 12:51
+20
Один из них - "Осторожно! Кортеж Зеленского"
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04.06.2021 12:46
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На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки - Цензор.НЕТ 3064
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04.06.2021 12:38 Ответить
Один из них - "Осторожно! Кортеж Зеленского"
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04.06.2021 12:46 Ответить
То росіянський.
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04.06.2021 12:50 Ответить
На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки - Цензор.НЕТ 6161
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04.06.2021 12:48 Ответить
Теперь осталось найти применение знаку 5.84.1
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04.06.2021 12:48 Ответить
Табличка "Платна дорога" наближує до цілі воровиту владу і олігархів при кориті за державні гроші зробити дорогу, взяти у концесію і дерти плату за проїзд.
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04.06.2021 12:50 Ответить
На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки - Цензор.НЕТ 592
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04.06.2021 12:51 Ответить
взагалі-то то був знак "вигулювати собак заборонено"
а ти шо подумав, дурачок?
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04.06.2021 12:52 Ответить
На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки - Цензор.НЕТ 3868
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04.06.2021 12:54 Ответить
Новые знаки:
"Зелёный олень на дороге"
"Ограничение скорости 73%"
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04.06.2021 12:55 Ответить
Давить надо!
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05.06.2021 09:49 Ответить
Ще треба знак, де пішоходи відривають яйця велосипедисту
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04.06.2021 13:00 Ответить
На дорогах України з'являться нові дорожні знаки - Цензор.НЕТ 9791
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04.06.2021 13:29 Ответить
Современные способы драть шкуру с населения. 'согласно действующему законодательству. "
Просрали шанс на нормальную жизнь как в цивилизованных европейских странах, как и в Беларуси.
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04.06.2021 13:01 Ответить
А знак "обережно довбодятли" чомусь не захотіли включити. На дорогах України з'являться нові дорожні знаки - Цензор.НЕТ 6394 Напевно фінансування не вистачить по всій країні розставити! На дорогах України з'являться нові дорожні знаки - Цензор.НЕТ 8364
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04.06.2021 13:36 Ответить
Грошей не вистачає ні на лікування від корони (онкології і т.д.) ні на зброю під час війни...але придумати новий масштабний витратний проект ...завищити ціну рази в 2-3 та вкрасти на відкатах - то святе)))
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04.06.2021 13:48 Ответить
«Мінімальна швидкість руху по смугАМ»???
Це, мабуть, Аваков давав назви дорожним знакам своєю "слобожанською" мовою?
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04.06.2021 14:17 Ответить
Мінімальна швидкість руху по слугам
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04.06.2021 22:43 Ответить
Да, козлы, в начале обеспечьте дороги хоть старыми знаками.
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04.06.2021 16:59 Ответить
А будет знак "Конец эпохи бедности" ?
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04.06.2021 20:18 Ответить
Нее. Будет знак- Полный пи...ец!
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05.06.2021 09:51 Ответить
Тепер будуть міняти всі знаки з назвами населених пунктів та річок? Оце хтось шмат бюджету урве!...
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04.06.2021 23:23 Ответить
Вяло. вяло!
Знаки дорожные, раз в три года..
Вот при Януковиче номера на машинах меняли раз в год, а авторские права на их дизайн имел вроде плямнний министра милиции, и соответственно процент с КАЖДОГО номерного знака!
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05.06.2021 10:26 Ответить
5.39 - Неадекватный пешеход?
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05.06.2021 12:12 Ответить
 
 