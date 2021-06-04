На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Украине 1 ноября 2021 года введут новые дорожные знаки. Тогда вступят в силу новые стандарты безопасности в части "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице "Укравтодора" в Facebook.
Сообщается, что осенью этого года вступают в силу новые стандарты безопасности в части "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные".
Так, среди основных изменений и уточнений, внесенных в ГОСТ 4100: 2021, следующие:
- изображения дорожных знаков приведены в соответствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах и дополнен новыми дорожными знаками;
- внесены изменения в изображения знаков в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов;
- будут введены новые дорожные знаки "Автозаправочные / Электрозарядные станции", таблички "Место для зарядки электромобилей", "Платная дорога" и "Конец платной дороги".
Кроме того, стандарт дополнен знаками по приграничной полосе в соответствии с постановлением КМУ от 9 ноября 2016 № 790, а также дополнен графическими материалами во избежание неоднозначной трактовки принципа установления и применения нескольких дорожных знаков на одной опоре.
Помимо этого добавлен новый раздел, где указано, как размещать знаки на щитах и фоновых щитах и введен отдельный дорожный знак для обозначения диагональных пешеходных переходов на перекрестках.
Изменения коснутся и велоинфраструктуры, ДСТУ дополнен новыми знаками и табличками с дорожными знаками, регулирующими движение велосипедистов.
Кроме того изменены знаки индивидуального проектирования. В этой части изменен шрифт, форма стрелок и введены символы для обозначения центра населенного пункта, реки.
"Изменения вступают в силу в соответствии с приказом ГП УкрНДНЦ от 26.05.2021 № 191 с 01 ноября 2021 Национальный нормативный документ ДСТУ 4100: 2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения", который разработан на замену ДСТУ 4100: 2014", - сказано в сообщении.
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а ти шо подумав, дурачок?
"Зелёный олень на дороге"
"Ограничение скорости 73%"
Просрали шанс на нормальную жизнь как в цивилизованных европейских странах, как и в Беларуси.
Це, мабуть, Аваков давав назви дорожним знакам своєю "слобожанською" мовою?
Знаки дорожные, раз в три года..
Вот при Януковиче номера на машинах меняли раз в год, а авторские права на их дизайн имел вроде плямнний министра милиции, и соответственно процент с КАЖДОГО номерного знака!