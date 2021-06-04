Министр финансов Марченко об отсутствии транша МВФ: Будет сложно, но выживем и так
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Украинские власти намерены договариваться с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы получить два транша кредита по 700 млн долларов. Но могут обойтись и без денег фонда.
Об этом журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, судьба траншей МВФ будет зависеть от того, выполнит ли власть взятые на себя обязательства перед фондом.
"Мы должны проголосовать те законы, по которым мы брали на себя обязательства, которые объявили, тогда дальше будет понятно", - сказал он и добавил, что это законы о НАБУ, НАПК, ГБР.
Марченко отметил, для Украины желательно получить транш "чем раньше, тем лучше".
Глава Минфина заявил, что хотел бы получить два транша по 700 млн долларов. Но когда эти средства поступят, неизвестно. "Я не оракул. Я хотел эти деньги еще в августе прошлого года. Их нет. Живем? Выживем и так", - сказал он.
В то же время Марченко заявил, что без денег МВФ будет "знаете, так, сложно".
Министр сообщил, что ключевым является вопрос выплат по государственному долгу в августе. "Это ключевое, что нас мотивирует договариваться, искать компромисс", - сказал он.
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"Министр финансов Марченко об отсутствии транша МВФ: Будет сложно, но выживем и так"
Не тіште себе ілюзіями, для операції куплі-продажу потрібні два суб'єкта, дві сторони... Потрібен і той, хто здатен заплатити...
Мудрий нарід ніколи політикою не цікавився , для них основне в житті - жити на халяву , але халяви не буде , бо Беня із
бубочкою кинули їх по повній )
Сложно будет, когда под задом ЗЕ будет либо костер, либо заостренный кол.
А до тех пор ничего сложного - сцы в глаза зебилам нагло и много и бери, что хочешь.
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Нарід, жерти буде нічого, а виплати по відсотках зрозтуть, це ж вам не МВФ дулі тикати.
Офіс президента обрав дуже технічну тактику, завдяки якій в Україні зможуть з'явитися молоді олігархи і системна корупція. Про це в етері ток-шоу "Прямим текстом із Юрієм Луценком" на "5 каналі" сказав народний депутат VIII скликання Борислав Береза.
"З цим можна боротися тільки одним - оприлюднюючи факти і примушуючи їх через публічний тиск. Іншого шляху немає. Ми бачимо, що Офіс президента обрав дуже технічну тактику. Вони мовчать, вони не відповідають. Сьогодні Рада ухвалила законопроєкт про держзакупівлю і внесла малесеньку правку: «Що все, що має стосунок до будівництва київської кільцевої дороги, не повинно проходити через систему ProZorro». Тобто 100 млрд грн будуть розподілятися в ручному режимі, не буде конкуренції, буде той, хто ближче. І тоді ми побачимо, як з'являються свої молоді олігархи. А це вже системна корупція. І влада не буде боротися", - розповів політик.
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