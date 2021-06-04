РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16141 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
3 960 59
госдолг (451) МВФ (3297) Марченко Сергей (279)

Министр финансов Марченко об отсутствии транша МВФ: Будет сложно, но выживем и так

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Министр финансов Марченко об отсутствии транша МВФ: Будет сложно, но выживем и так

Украинские власти намерены договариваться с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы получить два транша кредита по 700 млн долларов. Но могут обойтись и без денег фонда.

Об этом журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, судьба траншей МВФ будет зависеть от того, выполнит ли власть взятые на себя обязательства перед фондом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если транша от МВФ не будет, "никакой трагедии не случится", - Гетманцев

"Мы должны проголосовать те законы, по которым мы брали на себя обязательства, которые объявили, тогда дальше будет понятно", - сказал он и добавил, что это законы о НАБУ, НАПК, ГБР.

Марченко отметил, для Украины желательно получить транш "чем раньше, тем лучше".

Глава Минфина заявил, что хотел бы получить два транша по 700 млн долларов. Но когда эти средства поступят, неизвестно. "Я не оракул. Я хотел эти деньги еще в августе прошлого года. Их нет. Живем? Выживем и так", - сказал он.

В то же время Марченко заявил, что без денег МВФ будет "знаете, так, сложно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о переговорах с МВФ: Партнеров полностью удовлетворяют законы о НАБУ, ВСП и НАПК. Впереди два транша

Министр сообщил, что ключевым является вопрос выплат по государственному долгу в августе. "Это ключевое, что нас мотивирует договариваться, искать компромисс", - сказал он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Вы то твари выживете, а нам налоги подымите?
показать весь комментарий
04.06.2021 12:41
+17
особєнно вижівєт бандіт ахмєтов і афєріст каломойський.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:41
+15
Вони виживуть, а ми ..????
показать весь комментарий
04.06.2021 12:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так вони виживуть, от и не факт
показать весь комментарий
04.06.2021 12:40 Ответить
Всьо как в фильме - готовьте золотые зубы, бобики)

Министр финансов Марченко об отсутствии транша МВФ: Будет сложно, но выживем и так - Цензор.НЕТ 4667
показать весь комментарий
04.06.2021 12:50 Ответить
"денег нет, но вы держитесь" в украинском исполнении
показать весь комментарий
04.06.2021 12:41 Ответить
особєнно вижівєт бандіт ахмєтов і афєріст каломойський.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:41 Ответить
Он и при дефолте выживет и даже "инвестирует" в Украину, наши же деньги, украденные ранее, скупая все подешевке
показать весь комментарий
04.06.2021 15:14 Ответить
Вы то твари выживете, а нам налоги подымите?
показать весь комментарий
04.06.2021 12:41 Ответить
Землю продадут.
И увеличат финансирование "Большой стройки" и МВД, а на армию и медицину придется сократить
показать весь комментарий
04.06.2021 15:08 Ответить
по прусачина зебильная - ПУМБ теке кредит предлагает под 16 процентов ,а МВФ под 1,5 процента - шо называется - почувствуй разницу - нищеброд)))
показать весь комментарий
04.06.2021 12:46 Ответить
на эти полпроцента и живут (с)
показать весь комментарий
04.06.2021 13:13 Ответить
Кто ж вам даст, зеленым дебилам.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:42 Ответить
Прямо в статье:

"Шмыгаль о переговорах с МВФ: Партнеров полностью удовлетворяют законы о НАБУ, ВСП и НАПК. Впереди два транша"

и

"Министр финансов Марченко об отсутствии транша МВФ: Будет сложно, но выживем и так"
показать весь комментарий
04.06.2021 12:42 Ответить
Говоря про партнеров, Шмыгаль не имел в виду МВФ - это другие партнеры, которых вполне устроит и дефолт Украины
показать весь комментарий
04.06.2021 15:10 Ответить
Вони виживуть, а ми ..????
показать весь комментарий
04.06.2021 12:42 Ответить
если население начнет продавать свое имущество, тогда можно сказать что не выживут.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:46 Ответить
продавати? А хто купуватиме?
Не тіште себе ілюзіями, для операції куплі-продажу потрібні два суб'єкта, дві сторони... Потрібен і той, хто здатен заплатити...
показать весь комментарий
04.06.2021 13:03 Ответить
смотря что продавать и по чем.
показать весь комментарий
04.06.2021 13:05 Ответить
если МВФ если не дает деньги - значит не выполняют обязательства - то же было и при януковиче - как такое может быть - столько людей уже погибло - жах
показать весь комментарий
04.06.2021 12:43 Ответить
А ми?
показать весь комментарий
04.06.2021 12:44 Ответить
Еще один станок по печатанию гривны запустите??
показать весь комментарий
04.06.2021 12:44 Ответить
побольше бы таких оптимистов как малюська - та зачем нам то нато, и так выживаем..., та зачем нам тот безвиз, можно в рашу ездить, смотреть на их достижения..., или теперь в белорашу - там сейчас даже лучше все, чем в самой раше...
показать весь комментарий
04.06.2021 12:45 Ответить
Ну й правильно, наберуть кредитів, злиняють, а українцям віддавати.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:45 Ответить
Хотели хуже не будет? Любой каприз за ваши деньги.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:48 Ответить
Чим хуженебудєт відрізняється від до хуженебудєт?
показать весь комментарий
04.06.2021 12:54 Ответить
Не пиши дурниць. Бубачка нє такой, он нє абманіть.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:48 Ответить
Хотіли серіал - маєте.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:46 Ответить
теперь можно начинать смеяться
показать весь комментарий
04.06.2021 12:48 Ответить
Тільки спочатку треба здати золоті зуби і можно навіть реготати.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:51 Ответить
много зубов во рту это роскошь
показать весь комментарий
04.06.2021 12:54 Ответить
"Выживем и так" - з новими податками та підвищенням старих податків.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:49 Ответить
зеленский, ты же обещаль ... мееееее
показать весь комментарий
04.06.2021 12:49 Ответить
Трудно будет нам, лохторату, так, сказать, а этим зеленогнойным мразям все похрен, они с нас снимут последние трусы- а себе все возьмут то, что им нравится и хочется. От безнаказанности зеленодрочерные твари совсем охренели в последнее время.Каждый день такое творят, что за 1/ 1000 часть этих подлостей зеленых, не дай Бог бы это сделал Порошенко, все зеленососущие быдло съело бы его с потрохами и орало бы как перед смертью. А сейчас молчат в дырку, видать готовят ее для хозяев, чистят и моют, и язык тоже. Осень и зима предстоят ну очень веселые, судя по всему. Очень хочется, чтобы зелохторат взгрели по полной так, чтобы выли на болотах днями и ночам. Потому, как честно заслужили.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:51 Ответить
интересно, когда нарид догадается, что их беня с клоуном поимел?
показать весь комментарий
04.06.2021 12:51 Ответить
Вони зараз "палітікай нє інтірісуюца".
показать весь комментарий
04.06.2021 12:53 Ответить
😀
Мудрий нарід ніколи політикою не цікавився , для них основне в житті - жити на халяву , але халяви не буде , бо Беня із
бубочкою кинули їх по повній )
показать весь комментарий
04.06.2021 13:30 Ответить
Тут теперь главное не перепутать : "какая разница" намазывается на хлеб, а "хуже не будет" кладется вместо колбасы.
показать весь комментарий
04.06.2021 13:37 Ответить
Уже новый сериал снимают - "Крепкая рука" называется.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:54 Ответить
Этой твари выживать, скорее всего не прийдется
показать весь комментарий
04.06.2021 12:52 Ответить
МВФ опять обкакается.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:55 Ответить
Ну ти то сс&ка, виживеш!...
показать весь комментарий
04.06.2021 12:58 Ответить
Из стадии отрицания ЗЕбанарии переходят в стадию принятия.

Сложно будет, когда под задом ЗЕ будет либо костер, либо заостренный кол.
А до тех пор ничего сложного - сцы в глаза зебилам нагло и много и бери, что хочешь.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:58 Ответить
Будет сложно, зебобики, будет сложно. А сколько вас недосчитаются после того, как закончится периоды "конца периода бедности" и "будет сложно" известно одному коломойскому
показать весь комментарий
04.06.2021 12:59 Ответить
Та не переживайте.

" Без транша МВФ придется задействовать план Б: сократить расходы Госбюджета и одалживать под более высокие проценты, - советник Зеленского Устенко "
Нарід, жерти буде нічого, а виплати по відсотках зрозтуть, це ж вам не МВФ дулі тикати.
показать весь комментарий
04.06.2021 13:02 Ответить
Выживите, ага, за счет нищего народа конечно, и даже продолжите выделять деньги на велике крадивныцтво, строительство президентского университета, на офис первой зеЛеди и многие другие гешефтные хотелки. А если что дрисните с награбленным в Израиль, как Эдык-педык Ставицкий или Дубилет.
показать весь комментарий
04.06.2021 13:02 Ответить
Міністр фінансів Марченко про відсутність траншу МВФ: Буде складно, але виживемо й так - Цензор.НЕТ 9446
показать весь комментарий
04.06.2021 13:06 Ответить
Власть профнепригодный **********
показать весь комментарий
04.06.2021 13:11 Ответить
Отражение избирателей
показать весь комментарий
04.06.2021 13:24 Ответить
Гроші йтимуть повз ProZorro: про корупційну тактику Офісу президента і новий законопроєкт про держзакупівлі:

Офіс президента обрав дуже технічну тактику, завдяки якій в Україні зможуть з'явитися молоді олігархи і системна корупція. Про це в етері ток-шоу "Прямим текстом із Юрієм Луценком" на "5 каналі" сказав народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

"З цим можна боротися тільки одним - оприлюднюючи факти і примушуючи їх через публічний тиск. Іншого шляху немає. Ми бачимо, що Офіс президента обрав дуже технічну тактику. Вони мовчать, вони не відповідають. Сьогодні Рада ухвалила законопроєкт про держзакупівлю і внесла малесеньку правку: «Що все, що має стосунок до будівництва київської кільцевої дороги, не повинно проходити через систему ProZorro». Тобто 100 млрд грн будуть розподілятися в ручному режимі, не буде конкуренції, буде той, хто ближче. І тоді ми побачимо, як з'являються свої молоді олігархи. А це вже системна корупція. І влада не буде боротися", - розповів політик.
показать весь комментарий
04.06.2021 13:14 Ответить
Зеля , тікай негайно із Украіни , бо осінню буде жарко 😃
показать весь комментарий
04.06.2021 13:25 Ответить
Вони теж так думали...
Can't pay, won't pay: What now for Lebanon's debt crisis?

Міністр фінансів Марченко про відсутність траншу МВФ: Буде складно, але виживемо й так - Цензор.НЕТ 5988
показать весь комментарий
04.06.2021 13:26 Ответить
Если точно станет понятно, что денег 100% не дадут. Зе может даже сдунуть пыль со своего сериала и повторить близко к тексту ту "известную сценку" с МВФ))
показать весь комментарий
04.06.2021 13:36 Ответить
Міністр фінансів Марченко про відсутність траншу МВФ: Буде складно, але виживемо й так - Цензор.НЕТ 2946
показать весь комментарий
04.06.2021 13:41 Ответить
тобто будуь красти і далі))
показать весь комментарий
04.06.2021 13:53 Ответить
а как все хорошо начиналось, правда? милованов шутил задорно

Міністр фінансів Марченко про відсутність траншу МВФ: Буде складно, але виживемо й так - Цензор.НЕТ 2441
показать весь комментарий
04.06.2021 14:11 Ответить
Добъют страну окончательно, уроды безмозглые!
показать весь комментарий
04.06.2021 15:39 Ответить
Ще б не виживати ZE-****** на їхні зарплати.
показать весь комментарий
04.06.2021 17:29 Ответить
Так там только у одного таможенника 700 штук баксов нашлось.Потрусить всех по периметру и не нужны транши и унижения.
показать весь комментарий
04.06.2021 18:27 Ответить
Главное университет будущего построить
показать весь комментарий
04.06.2021 19:47 Ответить
 
 