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Цены на продукты питания во всем мире выросли до максимума за последние 10 лет, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Цены на продукты питания во всем мире выросли до максимума за последние 10 лет, - ООН

По данным Организации Объединенных Наций, мировые цены на продукты питания возросли самыми быстрыми темпами за последние десять лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает ВВС.

Индекс цен на продукты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН отслеживает мировые цены на ряд продуктов питания, включая зерновые, масличные культуры, молочные продукты, мясо и сахар.

Согласно индексу этого года, цены на продукты питания выросли на 39,7% в мае - это самый большой рост цен за месяц с октября 2010 года.

Перебои на рынке и в поставках из-за коронавирусных ограничений передвижения привели к дефициту на местном уровне и повышению цен на продукты.

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На фоне этого растут опасения по поводу более серьезной инфляции и того, как в целом более высокие цены на продукты повлияют на восстановление мировой экономики в реалиях пандемии коронавируса.
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Топ комментарии
+7
Это США виноваты в том что подсолнечное масло в Украине стоит в полтора раза дороже чем в Польше???
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04.06.2021 13:01
+6
"Перебои на рынке и в поставках из-за коронавирусных ограничений передвижения привели к дефициту на местном уровне и повышению цен на продукты."

Источник: https://censor.net/ru/n3269488

Які "перебои на рынке и в поставках" в Україні, де ці продукти і вирощуються, переробляються?
В нас в два рази виросли ціни саме на наші продукти, борошно, цукор, олію.
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04.06.2021 12:54
+5
Це шпекулянти вивезуть з України все туди де дорожче.
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04.06.2021 12:54
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Гад Зеленский, геть с планеты!
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04.06.2021 12:51 Ответить
українському фермеру від цього підвищення цін мало що перепаде...
ще й землю змушений буде продати, щоб уникнути боргів
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04.06.2021 13:00 Ответить
Від прошлогодньої засухи багато хто з фермерів стоїть на грані краху. Урожаю вистачило тільки заплатити за збирання.
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04.06.2021 13:14 Ответить

Кушать подано садитесь жрать пожалуйста



Цены на продукты питания во всем мире выросли до максимума за последние 10 лет, - ООН - Цензор.НЕТ 7955Цены на продукты питания во всем мире выросли до максимума за последние 10 лет, - ООН - Цензор.НЕТ 7955
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04.06.2021 12:52 Ответить
Це шпекулянти вивезуть з України все туди де дорожче.
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04.06.2021 12:54 Ответить
уже вовсю, похоже, вывозят. Судя по ценам на муку, сахар, яйца.
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04.06.2021 13:12 Ответить
"Перебои на рынке и в поставках из-за коронавирусных ограничений передвижения привели к дефициту на местном уровне и повышению цен на продукты."

Источник: https://censor.net/ru/n3269488

Які "перебои на рынке и в поставках" в Україні, де ці продукти і вирощуються, переробляються?
В нас в два рази виросли ціни саме на наші продукти, борошно, цукор, олію.
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04.06.2021 12:54 Ответить
да перебои ...вторая по производству подсолнечного масла ... в ЕС литр(!) масла стоит 1-1.5 евро...
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04.06.2021 13:03 Ответить
А в нас 2 євро ...
Епоха зубожіння закінчилась, можна стригти баранів догола.
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04.06.2021 13:06 Ответить
так они и стрегут баранов , доллар вниз - цены вверх... лучше маржи и не придумаешь..
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04.06.2021 13:11 Ответить
щоб виробити наші продукти треба завести гсм, запчастини, оновити техніку та технології з інших країн
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04.06.2021 14:49 Ответить
Все це купляється за долари.
Курс долара на скільки виріс?
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04.06.2021 14:52 Ответить
Не наскiльки .Доллар навiть впав по вiдношенню до гривнi ....
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04.06.2021 20:31 Ответить
долари беруть за продаж товарів, це все називається розподіл праці завдяки якому людство так еволюціонувало. А то так і сиділи би кожен на своєму дереві зате банани бесплатні (чи яблука якщо вас народили на яблуні)
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05.06.2021 04:05 Ответить
спасибо америке за напечатанные километры туалетной бумаги доллара
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04.06.2021 12:57 Ответить
Это США виноваты в том что подсолнечное масло в Украине стоит в полтора раза дороже чем в Польше???
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04.06.2021 13:01 Ответить
Виновато правительство!
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04.06.2021 13:14 Ответить
....США ? Цены на продукты питания во всем мире выросли до максимума за последние 10 лет, - ООН - Цензор.НЕТ 5737
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04.06.2021 13:47 Ответить
мои траты на еду выросли на 25% в этом году... ем то же самое
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04.06.2021 12:57 Ответить
ты стареешь, уменьш размер миски...на тех же 25
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04.06.2021 13:03 Ответить
теперь придется, по сравнению с прошлым годом трачу на 25% больше в гривнах на такие же объемы харчей
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04.06.2021 13:04 Ответить
в Румынии гривны принимают?
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04.06.2021 13:13 Ответить
президент все тот же, прошлогодний

тогда, вся причина - в оон...
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04.06.2021 13:17 Ответить
ООН это статисты
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04.06.2021 13:20 Ответить
ну, так они же вносят рекомендации металлургам и фарфоро-фаянсовикам на миски большего диаметра и меньшей глубины, суммарно -25%
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04.06.2021 13:27 Ответить
Зеля має настільки великий вплив і,шо підняв ціни на їжу в всьому Світі))
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04.06.2021 13:00 Ответить
звучит убедительно, щеколадные поверят
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04.06.2021 13:04 Ответить
Зеленые скоты запустили станок по печатанию гривны в круглосуточный режим...потому и цены на все растут..
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04.06.2021 13:07 Ответить
А что если напечатать гривну и купить за нее еще один печатный станок? Двойной профит.
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04.06.2021 13:11 Ответить
лучше купи комбайн, не будет переплаты за уборку
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04.06.2021 13:29 Ответить
Цены на продукты питания во всем мире выросли до максимума за последние 10 лет, - ООН - Цензор.НЕТ 5000
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04.06.2021 13:11 Ответить
Цены на продукты питания во всем мире выросли до максимума за последние 10 лет, - ООН - Цензор.НЕТ 9001
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04.06.2021 13:30 Ответить
это плохо Цены на продукты питания во всем мире выросли до максимума за последние 10 лет, - ООН - Цензор.НЕТ 9276
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04.06.2021 13:13 Ответить
Отсутствие спроса обвалило цены на подсолнечное масло - мнение

2 июня 2021, 18:00

45215
3



С прошлой недели рынок подсолнечника старого урожая практически остановился. Покупатели полностью прекратили закупку и перспективы восстановления были довольно туманными.
Об этом в комментарии для Latifundist.com сообщил директор аналитико-консалтинговой компании Barva Invest Ukraine Юрий Гаврилюк.
По его словам, причиной стало полное отсутствие покупателей на FOB i CNF на подсолнечное масло. Соответственно полученное от переработки масло просто некуда продать.
«Остатки подсолнечного масла в украинских портах очень большие. По разным оценкам в районе 450 тыс. т, что примерно равно среднемесячному объему экспорта. В дополнение еще есть остатки купленного, но не переработанного подсолнечника на заводах», - рассказал эксперт.
Юрий Гаврилюк отметил, что весь рынок давно говорит о рекордных посевах подсолнечника в Украине, России и Румынии. Поэтому есть ожидания большого вала масла начиная с осени, а импортеры готовы пересидеть период высоких цен.
«Были отдельные запросы на подсолнечное масло но по цене $1250-1270 за тонну, что на $100-150 ниже той цены, которая была накануне развала рынка. Однако, рынок все равно выполнит свою функцию и спрос вернется. Вопрос только в цене. Масличный сектор в целом остается при поддержке, а подсолнечника на руках у агрария остается мало», - подытожил эксперт.
Напомним, что на Черноморском рынке цены на подсолнечное масло еженедельно резко снижаются вслед за потерями пальмового масла. Подсолнечное масло сейчас торгуется по цене $1450 за т на условиях FOB Одесса, по сравнению с $1570 за т десять дней назад.
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04.06.2021 13:15 Ответить
вчера на чикагской бирже упали цены на кукурузу - так шо не все так однозначно - это рынок))))
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04.06.2021 13:16 Ответить
А ГЛАВНОЕ У НАС В МАГАЗИНАХ РАЗВЕ УПАЛИ ЦЕНЫ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО - НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ ))
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04.06.2021 13:17 Ответить
Оно и понятно - все в айтишники и менеджеры подались. Работать на земле почти некому - оттого и цены на жратву растут...
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04.06.2021 13:24 Ответить
в говноэсэсе на земле работали все, а толку ?
или у ублюдка говнокимирсена ? мало работают на земле ?
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04.06.2021 14:02 Ответить
Эффективность труда была нулевой, поскольку людей загоняли в колхозы, отбирали паспорта и заставляли работать за еду.
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04.06.2021 14:29 Ответить
Сейчас у хлеборобов зарплаты вырастут, все в хлеборобы подадутся)))
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04.06.2021 14:21 Ответить
Вот к чему приводит "количественное смягчение" ФРС США. Рванули цены и на промсырье. Инфляция - последствия борьбы с последствиями "короны".
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04.06.2021 14:06 Ответить
диджитализацией сыт не будешь)))
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04.06.2021 14:15 Ответить
Ми вже давно це помітили і справно переплачуємо.
Але ж "боротьба" яка !
Тому й писали притомні ще з літа минулого року: наслідки "боротьби" будуть в рази нищівніші, ніж сам вірус.
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04.06.2021 16:02 Ответить
А тем временем Украина распродаёт плодородные земли вместе с недрами и дала право вывозить и ископаемые, и черноземный слой почвы за границу.
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04.06.2021 18:48 Ответить
 
 