Цены на продукты питания во всем мире выросли до максимума за последние 10 лет, - ООН
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По данным Организации Объединенных Наций, мировые цены на продукты питания возросли самыми быстрыми темпами за последние десять лет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает ВВС.
Индекс цен на продукты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН отслеживает мировые цены на ряд продуктов питания, включая зерновые, масличные культуры, молочные продукты, мясо и сахар.
Согласно индексу этого года, цены на продукты питания выросли на 39,7% в мае - это самый большой рост цен за месяц с октября 2010 года.
Перебои на рынке и в поставках из-за коронавирусных ограничений передвижения привели к дефициту на местном уровне и повышению цен на продукты.
На фоне этого растут опасения по поводу более серьезной инфляции и того, как в целом более высокие цены на продукты повлияют на восстановление мировой экономики в реалиях пандемии коронавируса.
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ще й землю змушений буде продати, щоб уникнути боргів
Кушать подано садитесь жрать пожалуйста
Источник: https://censor.net/ru/n3269488
Які "перебои на рынке и в поставках" в Україні, де ці продукти і вирощуються, переробляються?
В нас в два рази виросли ціни саме на наші продукти, борошно, цукор, олію.
Епоха зубожіння закінчилась, можна стригти баранів догола.
Курс долара на скільки виріс?
тогда, вся причина - в оон...
2 июня 2021, 18:00
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С прошлой недели рынок подсолнечника старого урожая практически остановился. Покупатели полностью прекратили закупку и перспективы восстановления были довольно туманными.
Об этом в комментарии для Latifundist.com сообщил директор аналитико-консалтинговой компании Barva Invest Ukraine Юрий Гаврилюк.
По его словам, причиной стало полное отсутствие покупателей на FOB i CNF на подсолнечное масло. Соответственно полученное от переработки масло просто некуда продать.
«Остатки подсолнечного масла в украинских портах очень большие. По разным оценкам в районе 450 тыс. т, что примерно равно среднемесячному объему экспорта. В дополнение еще есть остатки купленного, но не переработанного подсолнечника на заводах», - рассказал эксперт.
Юрий Гаврилюк отметил, что весь рынок давно говорит о рекордных посевах подсолнечника в Украине, России и Румынии. Поэтому есть ожидания большого вала масла начиная с осени, а импортеры готовы пересидеть период высоких цен.
«Были отдельные запросы на подсолнечное масло но по цене $1250-1270 за тонну, что на $100-150 ниже той цены, которая была накануне развала рынка. Однако, рынок все равно выполнит свою функцию и спрос вернется. Вопрос только в цене. Масличный сектор в целом остается при поддержке, а подсолнечника на руках у агрария остается мало», - подытожил эксперт.
Напомним, что на Черноморском рынке цены на подсолнечное масло еженедельно резко снижаются вслед за потерями пальмового масла. Подсолнечное масло сейчас торгуется по цене $1450 за т на условиях FOB Одесса, по сравнению с $1570 за т десять дней назад.
или у ублюдка говнокимирсена ? мало работают на земле ?
Але ж "боротьба" яка !
Тому й писали притомні ще з літа минулого року: наслідки "боротьби" будуть в рази нищівніші, ніж сам вірус.