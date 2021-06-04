Цены на продукты питания во всем мире выросли до максимума за последние 10 лет, - ООН

По данным Организации Объединенных Наций, мировые цены на продукты питания возросли самыми быстрыми темпами за последние десять лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает ВВС.

Индекс цен на продукты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН отслеживает мировые цены на ряд продуктов питания, включая зерновые, масличные культуры, молочные продукты, мясо и сахар.

Согласно индексу этого года, цены на продукты питания выросли на 39,7% в мае - это самый большой рост цен за месяц с октября 2010 года.

Перебои на рынке и в поставках из-за коронавирусных ограничений передвижения привели к дефициту на местном уровне и повышению цен на продукты.

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На фоне этого растут опасения по поводу более серьезной инфляции и того, как в целом более высокие цены на продукты повлияют на восстановление мировой экономики в реалиях пандемии коронавируса.