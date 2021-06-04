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Новости Политика Украины
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Зеленский (16549) Песков (1738) Путин (29862)

Конкретных деловых предложений по встрече Путина и Зеленского мы пока не получали, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конкретных деловых предложений по встрече Путина и Зеленского мы пока не получали, - Песков

Никакой ясности по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на сегодняшний день нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

О том, "будет ли какая-то ясность по встрече с Зеленским", журналисты спросили Пескова в ходе общения с ним в пятницу.

"Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы знаете все ответы господина Зеленского. Какие-то совсем конкретные, деловые предложения по повестке дня потенциальной встречи по линии офиса президента мы пока не получили", - сказал Песков.

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Он напомнил о заявлениях из кабинета Зеленского о намерении украинского президента обсудить Крым.

"Вот это было субстантивное предложение. Оно совсем не коррелируется с тем, что сказал наш президент", - заявил Песков, пояснив, что "как некая проблема" для Украины Крым "обсуждению не подлежит".

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Топ комментарии
+2
Говорити про Крим та Домбас ***** не хоче . Про шо ще мона з ним розмовляти?
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04.06.2021 12:57
+1
надо шреку зашить в жопу мину и при встречи с падалью нажать на кнопочку дистанционного детонатора...
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04.06.2021 13:30
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Мертвенчук сидить під арештом,от і нема діла,а як він гарно Мінські перемовини підготував))
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04.06.2021 12:54 Ответить
"Нехороший человек-редиска"
- Убегать? - Канать, обрываться. - Правильно.
- Говорить неправду? - Фуфло толкать
- Хорошо? - Тики-так.
- Пивная? - Тошниловка.
- Ограбление? - Гоп-стоп.
- Нехороший человек? - Редиска.
- Хороший человек? Забыл!Щас.. Фрей-фе, действительно: фрей-фе.
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04.06.2021 12:54 Ответить
я ніколи в житті не чув, щоб блатні когось називали фрей-фе
а ти?
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04.06.2021 12:58 Ответить
а хто це "ви"?
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04.06.2021 12:56 Ответить
Говорити про Крим та Домбас ***** не хоче . Про шо ще мона з ним розмовляти?
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04.06.2021 12:57 Ответить
обсудить дату смерти..
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04.06.2021 12:58 Ответить
клован и *****, вот это переговоры
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04.06.2021 12:58 Ответить
надо шреку зашить в жопу мину и при встречи с падалью нажать на кнопочку дистанционного детонатора...
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04.06.2021 13:30 Ответить
пропозиції по деокупації Криму та Донбасу касапи не вважають конкретними.
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04.06.2021 12:58 Ответить
предложение может быть одно, ***** станет раком и раздвинет булки, а клоун поглядит в шоколадный глаз и увидит там мир.
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04.06.2021 13:01 Ответить
зе хочет проконсультироваться как действовать дальше, этапы и шаги ползучей оккупации, внедрение новых агентов в структуры власти Украины и на всех местах поставить своих.
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04.06.2021 13:04 Ответить
Обойдетесь...
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04.06.2021 13:16 Ответить
пескофф, главное не забудь баночку с вазелином шефу сунуть в карман, думаю пригодится
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04.06.2021 13:56 Ответить
А какие предложения. Возврат без всяких условий под военно- политический и экономический контроль ОРДЛО, Крыма и Севастополя со всеми смежными нюансами. Всего то. Коротко и понятно.
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04.06.2021 14:29 Ответить
є пропозиція - завезти рояль і можна починати перемовини
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04.06.2021 21:14 Ответить
 
 