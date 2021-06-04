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Новости Политика Украины
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Тимошенко_Кирилл (421) Офис Президента (1692) Конгресс местных и региональных властей (10)

На базе ОП стартовала работа офиса Конгресса местных и региональных властей - крупнейшей площадки для решения проблем в регионах, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На базе ОП стартовала работа офиса Конгресса местных и региональных властей - крупнейшей площадки для решения проблем в регионах, - замглавы ОП Тимошенко

Офис Конгресса местных и региональных властей при ОП начал работу 3 июня. Там смогут решать любые вопросы, касающиеся жизни регионов.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко после заседания в Хмельницком Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нас было важно, чтобы Конгресс работал системно. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, на базе Офиса Президента Украины заработал постоянно действующий офис Конгресса местных и региональных властей. Есть проблемы, вопросы - пожалуйста, звоните, пишите, приезжайте, передавайте документы, планируйте встречи. Да хотя бы просто на кофе заходите, когда бываете в Киеве", - отметил Тимошенко.

Кроме того, в ОП будут контролировать решение вопросов, касающихся жизнедеятельности громад, а при необходимости для их решения будут подключаться Кабмин и Рада.

В заседании Конгресса приняли участие 150 делегатов и более сотни представителей местных громад.

Во время встречи поднимались вопросы подготовки к новому отопительному сезону, списания долгов перед НАК "Нафтогаз Украины", передачи громадам объектов коммунальной собственности, обеспечения финансовыми ресурсами местных бюджетов, создания условий для индустриальных парков, работы ПТУ и многие другие.

Замглавы ОП заявил, что офис Конгресса позволит решать эти вопросы максимально быстро и эффективно.

"С сегодняшнего дня Конгресс - это крупнейшая в стране площадка для решения проблем в регионах. Без разницы будь то крупный областной центр, или маленький городок. Все будет происходить напрямую", - добавил Тимошенко.

Также читайте: Зеленский не подпишет закон о недостоверном декларировании, - ОП

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
оп-зброд дилетантов, воров и пздблов.
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04.06.2021 13:01
+2
Ничерта они не решат.

Очередной ЗЕленый трест "Рога и копыта".
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04.06.2021 13:01
+2
Шоб дерьмаку за откатами не бегать теперь будет "площадка" прямо в офисе.
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04.06.2021 13:03
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Наконец-то решат вопрос со львовским мусором, Садовый выпросит денег.
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04.06.2021 13:00 Ответить
Ничерта они не решат.

Очередной ЗЕленый трест "Рога и копыта".
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04.06.2021 13:01 Ответить
наконец-то офис президента покончил с ползучей децентрализацией, возглавив ее
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04.06.2021 13:09 Ответить
оп-зброд дилетантов, воров и пздблов.
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04.06.2021 13:01 Ответить
Шоб дерьмаку за откатами не бегать теперь будет "площадка" прямо в офисе.
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04.06.2021 13:03 Ответить
Конгресс - Съезд, собрание (обычно по вопросам международного значения).
Международного ! Карл ! дебилы мля , межгалактическим ещё назовите
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04.06.2021 13:04 Ответить
Все новое хорошо забитое старое
На базе ОП стартовала работа офиса Конгресса местных и региональных властей - крупнейшей площадки для решения проблем в регионах, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6488
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04.06.2021 13:13 Ответить
Не державний службовець, фсбший завхоз дерьмак, бере під свій контроль всю Україну.
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04.06.2021 13:06 Ответить
шоубиз он такой...ему все время нужны площадки для бла-бла-бла на профессионально выставленную аппаратуру и красивую картинку по зомбоящику...и фсе! на большее нет ни желания ни денег ни...ответственности за невыполненные обещание и пустопорожние посиделки...
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04.06.2021 13:07 Ответить
надо больше конгрессов и офисов. а то маловато
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04.06.2021 13:17 Ответить
Децентралізація по "узєлєнскі": щомісячно скликати представників місцевих рад та давати їм вказівки. Натомість, представники місцевих рад будуть завозити "податкову десятину" до ОПи напряму, бо зараз "по дорозі" дещо осідає не в карманах д'Єрмака і Ко
Про діджиталізацію вже й мови немає
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04.06.2021 13:56 Ответить
Вони роблять все щоб знищити Кличка як політика, "непокірного" мера столиці і голову Асоціації міст України. Він їм як кістка у горлі. Столиця - це ключі від раю.
"До Асоціації міст України вступили 86 нових громад. Про це голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко заявив на засіданні Правління Асоціації міст України, яке відбувається в онлайн-режимі.
«Наша Асоціація збільшується. До нас надійшло ще 86 рішень місцевих рад про вступ до Асоціації міст України. Це гарний сигнал, який означає, що наша позиція - позиція місцевого самоврядування - зміцнюється, і ми ще більш ефективно відстоюватимемо права місцевих громад», - підкреслив Віталій Кличко. 22 квітня 2021 року"
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04.06.2021 14:31 Ответить
БЛАЗЕНЬ намагається підпорядкувати місцеву владу
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04.06.2021 20:51 Ответить
 
 