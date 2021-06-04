На базе ОП стартовала работа офиса Конгресса местных и региональных властей - крупнейшей площадки для решения проблем в регионах, - замглавы ОП Тимошенко
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Офис Конгресса местных и региональных властей при ОП начал работу 3 июня. Там смогут решать любые вопросы, касающиеся жизни регионов.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко после заседания в Хмельницком Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Для нас было важно, чтобы Конгресс работал системно. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, на базе Офиса Президента Украины заработал постоянно действующий офис Конгресса местных и региональных властей. Есть проблемы, вопросы - пожалуйста, звоните, пишите, приезжайте, передавайте документы, планируйте встречи. Да хотя бы просто на кофе заходите, когда бываете в Киеве", - отметил Тимошенко.
Кроме того, в ОП будут контролировать решение вопросов, касающихся жизнедеятельности громад, а при необходимости для их решения будут подключаться Кабмин и Рада.
В заседании Конгресса приняли участие 150 делегатов и более сотни представителей местных громад.
Во время встречи поднимались вопросы подготовки к новому отопительному сезону, списания долгов перед НАК "Нафтогаз Украины", передачи громадам объектов коммунальной собственности, обеспечения финансовыми ресурсами местных бюджетов, создания условий для индустриальных парков, работы ПТУ и многие другие.
Замглавы ОП заявил, что офис Конгресса позволит решать эти вопросы максимально быстро и эффективно.
"С сегодняшнего дня Конгресс - это крупнейшая в стране площадка для решения проблем в регионах. Без разницы будь то крупный областной центр, или маленький городок. Все будет происходить напрямую", - добавил Тимошенко.
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