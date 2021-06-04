Кулеба о путешествиях украинцев за границу этим летом: "Думаю, что все основные курорты мы откроем"

Летом 2021г. украинцы будут иметь более свободные условия для путешествий, в сравнении с прошлым годом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1" в пятницу.

"Я вчера говорил с министром иностранных дел Албании, тоже туристическое, популярное направление, и тоже мы договорились, что украинцам будут созданы соответствующие условия. Я думаю, что все основные курорты мы откроем. Работаем, безусловно, над Испанией, которая является популярным направлением. Я думаю, что этим летом мы будем иметь намного более свободные условия для путешествий, чем прошлым", - сказал Кулеба.

Кроме того, он отметил, что договорился с министром иностранных дел Турции о том, что этим летом для украинских туристов будут созданы максимальные условия в этой стране.

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"Мой коллега, министр культуры, который отвечает за туризм, Александр Ткаченко, летал в Турцию, проводил консультации. В этом году в Турции, я думаю, будут супер условия для украинских туристов", - подчеркнул Кулеба.