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Кулеба о путешествиях украинцев за границу этим летом: "Думаю, что все основные курорты мы откроем"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Кулеба о путешествиях украинцев за границу этим летом:

Летом 2021г. украинцы будут иметь более свободные условия для путешествий, в сравнении с прошлым годом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1" в пятницу.

"Я вчера говорил с министром иностранных дел Албании, тоже туристическое, популярное направление, и тоже мы договорились, что украинцам будут созданы соответствующие условия. Я думаю, что все основные курорты мы откроем. Работаем, безусловно, над Испанией, которая является популярным направлением. Я думаю, что этим летом мы будем иметь намного более свободные условия для путешествий, чем прошлым", - сказал Кулеба.

Кроме того, он отметил, что договорился с министром иностранных дел Турции о том, что этим летом для украинских туристов будут созданы максимальные условия в этой стране.

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"Мой коллега, министр культуры, который отвечает за туризм, Александр Ткаченко, летал в Турцию, проводил консультации. В этом году в Турции, я думаю, будут супер условия для украинских туристов", - подчеркнул Кулеба.
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фух...наконец-то...пенсы и ФОПы с выплатой 8000 грн заждались...
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04.06.2021 13:12 Ответить
летом 2020 для турпоездки в Турцию не было нужно никаких справок
но для Дмитрия Кулебы теперь все наоборот:
"Я думаю, что этим летом мы будем иметь намного более свободные условия для путешествий, чем прошлым"
Источник: https://censor.net/ru/n3269494
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04.06.2021 13:15 Ответить
То шо вы откроете все курорты мы не сомневаемся)
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04.06.2021 13:15 Ответить
а Америку тоже кулеба открыл?
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04.06.2021 13:26 Ответить
Буковель заждался. Кулеба о путешествиях украинцев за границу этим летом: "Думаю, что все основные курорты мы откроем" - Цензор.НЕТ 2966
Кулеба о путешествиях украинцев за границу этим летом: "Думаю, что все основные курорты мы откроем" - Цензор.НЕТ 5386
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04.06.2021 13:18 Ответить
Кулеба о путешествиях украинцев за границу этим летом: "Думаю, что все основные курорты мы откроем" - Цензор.НЕТ 2581
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04.06.2021 13:20 Ответить
«Мы» ???
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04.06.2021 13:22 Ответить
Так вот кого благодарить оказывается нужно что можно разрешают в Турцию слетать отдохнуть.
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04.06.2021 13:23 Ответить
Квартал95 и их личинки уже вакцинировались пфайзером поэтому проблем для них не будет путешествовать в испанию, францию или италию. А вот вакцинированных китайским шмурдяком, пустят разве что в албанию и то с плр тестом.
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04.06.2021 13:30 Ответить
Мордоеды не дождутся когда уже можно будет побухать на наворованые в стране деньги
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04.06.2021 20:18 Ответить
 
 