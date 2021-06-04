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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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"Лукашенко будет больно": Кулеба отреагировал на инициативу белорусского диктатора пригласить террористов "ЛНР" в Беларусь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина ответит на приглашение террористов "ЛНР" в Беларусь. Есть вещи, которые не прощаются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отметил, что Киев не хочет политической или экономической войны с Минском, а потому будет "действовать взвешенно".

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В том числе и экономических. Не буду бросаться угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины - одна из таких", - подчеркнул он.

Сейчас дитломатичних каналов между Украиной и Беларусью нет, добавил Кулеба.

"У нас есть посольство. Есть их посольство здесь. Впрочем, это для решения гуманитарных вопросов. Политического диалога между Украиной и Беларусью пока нет. Киев не признал Лукашенко", - заявил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко "не против" допроса Протасевича террористами "ЛНР"

Читайте: Белорусский узурпатор Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики". Минск открыто перестал быть нейтральным, - Гармаш о переносе площадки для ТКГ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Итак, загибате пальцы: ефремов на свободе, штепа - на свободе, кузьмин, портнов, лукаш, левченко... Можно еще полсотни фамилий написать тех, кто причастен к убийству украинцев. Но зебил кулеба рассказывает кому-то о какой-то боли. за два года правления зелупы, вся эта мразь амнистирована кварталом95, никто не понес наказание!Вот где боль!
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04.06.2021 13:25
+7
Он имел в виду, что зелёная власть купить у Лукавого столько электроэнергии, что ему нечем будет освещать свой дворец. Лукавый пойдёт ночью отлить, споткнётся в темноте и удариться, и больно ему будет... "Лукашенко будет больно": Кулеба отреагировал на инициативу белорусского диктатора пригласить террористов "ЛНР" в Беларусь - Цензор.НЕТ 4669
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04.06.2021 13:26
+7
Маршрут Belavia з Мінська до Тірани

"Лукашенко будет больно": Кулеба отреагировал на инициативу белорусского диктатора пригласить террористов "ЛНР" в Беларусь - Цензор.НЕТ 361
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04.06.2021 13:30
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лукашенко находится под большим давлением, страна оккупирована, он будет делать то что ему прикажут.
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04.06.2021 13:17 Ответить
"... страна оккупирована" військовим союзником.
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04.06.2021 13:29 Ответить
Ніякого тиску та окупації цього федерального округу расєї не має, якщо б ти там деколи бував то розумів би це. Більшість білорасєян усе влаштовує як є, тому вони вже майже тридцять років вибирають у прєзидєнти одну і туж істоту, що хотять то і мають...
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04.06.2021 14:52 Ответить
не покупайте продукцию его НПЗ.. станет больно там многим
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04.06.2021 13:18 Ответить
А мені вчора білоруську резину парили із великими знижками. Та не піддався я!!!
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04.06.2021 14:49 Ответить
скоро будуть дарувати, а потім доплачувати правда срублями, бо їхні фантики нічого не коштуватимуть
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04.06.2021 15:59 Ответить
вы хотя бы електрику там не покупайте, звиздоболы.
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04.06.2021 13:19 Ответить
"Лукашенко станет больно..."
Кулеба лично даст Лукешенке в пятак?
А.. ну, понятно, опять попросит Запад отреагировать )
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04.06.2021 13:20 Ответить
Итак, загибате пальцы: ефремов на свободе, штепа - на свободе, кузьмин, портнов, лукаш, левченко... Можно еще полсотни фамилий написать тех, кто причастен к убийству украинцев. Но зебил кулеба рассказывает кому-то о какой-то боли. за два года правления зелупы, вся эта мразь амнистирована кварталом95, никто не понес наказание!Вот где боль!
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04.06.2021 13:25 Ответить
дело не в противопоставлении Baryga - Zee Luppa..
дело в менталитете народа,которого подобное положение дел устраивает,или,как минимум - позволяет спать спокойно..
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04.06.2021 13:52 Ответить
Отмороженный, давай начнем, что при порохе вся эта мразь либо сидела в сизо, либо хавала щи запоребриком. С приходом зеленого жлоба, этих тварей амнистировали.
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04.06.2021 14:17 Ответить
Штепу выпустили с сизо еще в 2017 году, для справки.
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04.06.2021 15:30 Ответить
Со штепы сняли все уголовные дела, летом 2019-го. Тогда же она стала депутатом. Кстати, ефремова выпустили в сизо тоже в 2019-м. А все благодаря антимайдану, который победил в Украине два года назад.
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04.06.2021 16:06 Ответить
Не антимайдан победил, а как раз майдан не оправдал ожиданий. Касательно Нели Штепы, она выиграла в ЕСПЧ суд против Украины, доказав, что ее держали под стражей необоснованно.
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04.06.2021 16:09 Ответить
А Ефремова по какой статье держали, напомните? Или он должен гнить в тюрьме только потому, что состоял в ПР и не поддерживал Майдан? Не смешите.
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04.06.2021 16:10 Ответить
Ты уже на бутылке сидишь, зачем тебя еще и смешить? "Лукашенку буде боляче": Кулеба відреагував на ініціативу білоруського диктатора запросити терористів "ЛНР" у Білорусь - Цензор.НЕТ 3020
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06.06.2021 16:42 Ответить
Тільки за одне запрошення мордовськох нацистів-терористів на допит до Біларусі щодо України вже покарати всю Білорусь, а не тільки одно їх диктатора-тирана-деспота-...?
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04.06.2021 13:25 Ответить
Не звизди.
про" запрошення на допит"
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05.06.2021 09:06 Ответить
Кулеба такой кулеба....
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04.06.2021 13:26 Ответить
Он имел в виду, что зелёная власть купить у Лукавого столько электроэнергии, что ему нечем будет освещать свой дворец. Лукавый пойдёт ночью отлить, споткнётся в темноте и удариться, и больно ему будет... "Лукашенко будет больно": Кулеба отреагировал на инициативу белорусского диктатора пригласить террористов "ЛНР" в Беларусь - Цензор.НЕТ 4669
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04.06.2021 13:26 Ответить
маладец, поржав)))))))))))))))))))
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04.06.2021 13:50 Ответить
Маршрут Belavia з Мінська до Тірани

"Лукашенко будет больно": Кулеба отреагировал на инициативу белорусского диктатора пригласить террористов "ЛНР" в Беларусь - Цензор.НЕТ 361
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04.06.2021 13:30 Ответить
Как будто под санкциями Украина, а не Беларусь.
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04.06.2021 15:33 Ответить
безхребтові зєчмо! ваша робота приховано красти і пиляти на тлі дешевого популізму. зовнішня політика великого крадівника дорівнює "0".
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04.06.2021 13:47 Ответить
Не "0", пане Олексо, а величезний мінус! За два роки стільки втрачено на зовнішній арені, що відновити можна років за десять.
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04.06.2021 13:53 Ответить
ему уже больно...за бесцельно прожитые годы ))))
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04.06.2021 13:47 Ответить
Во как! У нас много инструментов сделать больно Луке? Нехай так, много. Кто их будет применять? Наше бубочка? Так оно трухло и бестолочь, что с него взять? Нашли бойца, млять... "Лукашенко будет больно": Кулеба отреагировал на инициативу белорусского диктатора пригласить террористов "ЛНР" в Беларусь - Цензор.НЕТ 2553
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04.06.2021 13:51 Ответить
Луке по моему уже все по барабану. Он теперь пустился во все тяжкие. Он теперь по факту марионетка Путина.. ну куда он теперь денется.. куда ему бежать. Да и кроме этого он понимает что он и его семья физически в руках Кремля, шаг вправо, шаг влево и все они неожиданно погибнут. для Луки теперь уже не власть самое главное, а жизнь.Беларусь из сателлита Москвы, превратилась в протекторат, с последующим переходом в статус Генерал губернаторства и с перспективой вхождения в рейх под названием минской губернии.
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04.06.2021 14:26 Ответить
Зеля и ему в глаза заглянет. Луке станет стыдно и он убъется об лед клюшкой.
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04.06.2021 15:35 Ответить
цікаво.. чому літають над територією України І БІЛОРУСІ літаки з Белграда в москву?


(на даний момент 2 літаки)
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05.06.2021 09:10 Ответить
нерейсові МАЛІ "ЦЕСНА"
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05.06.2021 09:11 Ответить
 
 