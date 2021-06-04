Экс-"регионал" Левченко был снят с розыска по представлению Нацполиции в 2021 году, - СБУ

По представлению старшего следователя Национальной полиции Украины оперативно-розыскное дело в отношении бывшего народного депутата от "Партии регионов" Николая Левченко было закрыто, он был снят с розыска.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается возвращения в Украину бывшего народного депутата Николая Левченко, то это связано с тем, что в 2021 году по представлению старшего следователя Нацполиции оперативно-розыскное дело в отношении него закрыто, а Левченко снят с розыска", - сообщили агенству.

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В СБУ напомнили, что в отношении данного лица ведомство в 2014 году начало уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 и ч.3 ст.161 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В 2015 году ему было сообщено о подозрении, Апелляционный суд Киева дал разрешение на его задержание.

"Однако впоследствии Генеральная прокуратура Украины передала производство следователям Национальной полиции. Процессуальным руководителем по делу в апреле 2020 года принято решение о закрытии уголовного производства в отношении Левченко, а в феврале текущего года следователи Нацполиции сами приняли решение о закрытии уголовного производства вообще. В то же время Служба безопасности Украины отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в рамках закона. СБУ будет продолжать работу в этом направлении", - подчеркнули в СБУ.

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