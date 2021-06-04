Экс-"регионал" Левченко был снят с розыска по представлению Нацполиции в 2021 году, - СБУ
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По представлению старшего следователя Национальной полиции Украины оперативно-розыскное дело в отношении бывшего народного депутата от "Партии регионов" Николая Левченко было закрыто, он был снят с розыска.
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается возвращения в Украину бывшего народного депутата Николая Левченко, то это связано с тем, что в 2021 году по представлению старшего следователя Нацполиции оперативно-розыскное дело в отношении него закрыто, а Левченко снят с розыска", - сообщили агенству.
В СБУ напомнили, что в отношении данного лица ведомство в 2014 году начало уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 и ч.3 ст.161 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
В 2015 году ему было сообщено о подозрении, Апелляционный суд Киева дал разрешение на его задержание.
"Однако впоследствии Генеральная прокуратура Украины передала производство следователям Национальной полиции. Процессуальным руководителем по делу в апреле 2020 года принято решение о закрытии уголовного производства в отношении Левченко, а в феврале текущего года следователи Нацполиции сами приняли решение о закрытии уголовного производства вообще. В то же время Служба безопасности Украины отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в рамках закона. СБУ будет продолжать работу в этом направлении", - подчеркнули в СБУ.
Ранее журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что экс-нардеп от ПР Николай Левченко, скрывавшийся с 2015 года в России, вернулся в Украину.
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Патріотам висмоктують справи з пальця, з ригів знімають обгрунтовані обвинувачення.
Питання "хто править країною" ставити немає сенсу. Очевидно, що риги з кацапами.
- Кто в Советской России не подвергается опасности, тем более человек в таком положении, как Воробьянинов? Усы, Елена Станиславовна, даром не сбривают. (с)
Слава простому нариду и их лидерам Вове Коксу и Чорту
Сидить аваков в кабінєті, тут вбіга Порошенко з пістолеєтом - дуло приставив і каже знімай лєвченка з розшуку ато встрелю. Ну і шо було робить?
Новий радник в ОП
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Так примите его,если есть за что.
Суд аргументировал свое решение тем, что сторона обвинения не доказала связь заявлений Левченко с беспорядками на территории Донецкой и Луганской областей, созданием основы для эскалации конфликта и последующего разжигания вражды на территории страны.
В мае 2019 года Госбюро расследований открыло уголовное производство против сотрудника прокуратуры из-за отказа выполнить решение суда.
Вопрос в том, что можно ДОКАЗАТЬ.
зекомандА превратила Украину в квартальский балаган сватов..(
походу всё утёкшее говно вернётся через зелину ОПу..
спасибо 73%ным зебилам
Висновки про адекватність "сородичїв" робїть самї .Йє ба ну тї ст ь зашкалює....
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.