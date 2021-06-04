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Новости Политика Украины
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Левченко Николай (150) Нацполиция (15739) розыск (804) СБУ (18685)

Экс-"регионал" Левченко был снят с розыска по представлению Нацполиции в 2021 году, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-

По представлению старшего следователя Национальной полиции Украины оперативно-розыскное дело в отношении бывшего народного депутата от "Партии регионов" Николая Левченко было закрыто, он был снят с розыска.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается возвращения в Украину бывшего народного депутата Николая Левченко, то это связано с тем, что в 2021 году по представлению старшего следователя Нацполиции оперативно-розыскное дело в отношении него закрыто, а Левченко снят с розыска", - сообщили агенству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардеп ПР Левченко, скрывавшийся в России, вернулся в Украину, - Казанский. ФОТО

В СБУ напомнили, что в отношении данного лица ведомство в 2014 году начало уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 и ч.3 ст.161 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В 2015 году ему было сообщено о подозрении, Апелляционный суд Киева дал разрешение на его задержание.

"Однако впоследствии Генеральная прокуратура Украины передала производство следователям Национальной полиции. Процессуальным руководителем по делу в апреле 2020 года принято решение о закрытии уголовного производства в отношении Левченко, а в феврале текущего года следователи Нацполиции сами приняли решение о закрытии уголовного производства вообще. В то же время Служба безопасности Украины отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в рамках закона. СБУ будет продолжать работу в этом направлении", - подчеркнули в СБУ.

Также смотрите: "Вы слабые, мерзкие, ничтожные предатели своей Родины", - кремлевский пропагандист Соловьев экс-"регионалам" Левченко, Бондаренко и Олийныку. ВИДЕО

Ранее журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что экс-нардеп от ПР Николай Левченко, скрывавшийся с 2015 года в России, вернулся в Украину.
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Топ комментарии
+49
Для кого як?
Патріотам висмоктують справи з пальця, з ригів знімають обгрунтовані обвинувачення.
Питання "хто править країною" ставити немає сенсу. Очевидно, що риги з кацапами.
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04.06.2021 13:33
+35
какой-то слишком короткий срок давности по преступлениям
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04.06.2021 13:30
+35
Нивчом нивинуват.

Экс-"регионал" Левченко был снят с розыска по представлению Нацполиции в 2021 году, - СБУ - Цензор.НЕТ 5380
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04.06.2021 13:32
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Правила форума Совет форумчан
какой-то слишком короткий срок давности по преступлениям
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04.06.2021 13:30 Ответить
Для кого як?
Патріотам висмоктують справи з пальця, з ригів знімають обгрунтовані обвинувачення.
Питання "хто править країною" ставити немає сенсу. Очевидно, що риги з кацапами.
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04.06.2021 13:33 Ответить
не помічати це не можливо
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04.06.2021 13:38 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває !!! Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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04.06.2021 13:50 Ответить
- Вот! Вот это конгениально. Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ.

- Кто в Советской России не подвергается опасности, тем более человек в таком положении, как Воробьянинов? Усы, Елена Станиславовна, даром не сбривают. (с)
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04.06.2021 14:00 Ответить
Очередная перемога секты "хуже не будет".
Слава простому нариду и их лидерам Вове Коксу и Чорту
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04.06.2021 13:53 Ответить
Що з цього приводу нам скаже авакян?
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04.06.2021 13:31 Ответить
Та шо сказать.
Сидить аваков в кабінєті, тут вбіга Порошенко з пістолеєтом - дуло приставив і каже знімай лєвченка з розшуку ато встрелю. Ну і шо було робить?
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04.06.2021 13:39 Ответить
Экс-"регионал" Левченко был снят с розыска по представлению Нацполиции в 2021 году, - СБУ - Цензор.НЕТ 5769 НігАдяй соєвий. Познущався над беззахистним мальчіком з рюкзачком.
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04.06.2021 13:41 Ответить
И как давай ему в штаны с лампасами гадить!!! Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 6308 Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 6308 Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 6308
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04.06.2021 14:35 Ответить
А что он может сказать? Это же новый кадр в ОП прибыл, тут не попрёшь, спроси у Татарова
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04.06.2021 14:02 Ответить
вже сказав-"Что касается возвращения в Украину бывшего народного депутата Николая Левченко, то это связано с тем, что в 2021 году по представлению старшего следователя Нацполиции оперативно-розыскное дело в отношении него закрыто, а Левченко снят с розыска"
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04.06.2021 15:51 Ответить
Саме тому я ставлю питання авакяну, а не дружбану презЕдента по криворізькому парадняку, продюсеру 95 квартала, очільнику Служби Безпеки України, вані бакланову.
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04.06.2021 16:39 Ответить
авакян скаже, що левченко виграв суд в еспч і держава Україна повинна йому заплатити 1100Є
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04.06.2021 17:56 Ответить
он уже счет проверил- все нормально ....
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04.06.2021 18:22 Ответить
бебеб и омном ном раздаётся из Мвде Экс-"регионал" Левченко был снят с розыска по представлению Нацполиции в 2021 году, - СБУ - Цензор.НЕТ 2476
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04.06.2021 13:31 Ответить
«Татаров большой профессионал!»-Да, Зелеленский?
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04.06.2021 13:32 Ответить
Це лялькі з однієї скрині ,одного кремлівського лялькового балагана !!!Видовище за кремлівським сценарієм та режисурою триває !!!)))))
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04.06.2021 13:53 Ответить
Чорт до чорта
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04.06.2021 13:32 Ответить
В полку"тупых собачих ртов" пополнение! Переписка левченка с Виталием Сычом (главред НВ) Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 7599
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04.06.2021 15:14 Ответить
Нивчом нивинуват.

Экс-"регионал" Левченко был снят с розыска по представлению Нацполиции в 2021 году, - СБУ - Цензор.НЕТ 5380
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04.06.2021 13:32 Ответить
петухи
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04.06.2021 19:47 Ответить
регионалы и опзжопники слуги урода собираются
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04.06.2021 13:32 Ответить
будут реформы делать, - по стандартам НАТО
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04.06.2021 13:34 Ответить
зеленые недоумки вместо "конца эпохи бедности" выбрали всей стране "конец эпохи достоинства"...
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04.06.2021 13:34 Ответить
вопрос одни - сколько он заплатил - вот и все - просто интересно - сумма
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04.06.2021 13:35 Ответить
Тут дело не в деньгах. Просто он социально близкий.
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04.06.2021 13:37 Ответить
Я вас поправлю. Не социально, а духовно и они разделяют с ним одни жизненные ценности!
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04.06.2021 13:41 Ответить
А я дополню: не только социально и духовно близкий, но классово! Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 4486
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04.06.2021 14:37 Ответить
а сын Авакова задешево прикупил модную гостиницу в Киеве.. вот совпадение!
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04.06.2021 13:36 Ответить
Иногда складывается впечатление, шо у Авакова власти больше чем у зели с андреем елдаком в пару раз Экс-"регионал" Левченко был снят с розыска по представлению Нацполиции в 2021 году, - СБУ - Цензор.НЕТ 2008
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04.06.2021 13:42 Ответить
Ну не весь же компромат у Баканова в конторе! Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 546
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04.06.2021 14:37 Ответить
Авіков посоветовавшись із Зелей , решили всех продажных тварей и антиукраинских подонков , вернуть в Украину !!
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04.06.2021 13:37 Ответить
Возможно, что даже не советовался, сработал по умолчанию.
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04.06.2021 14:02 Ответить
ТАК ЧТО ТАМ СТЕСНЯТЬСЯ СНИМАЙТЕ ЯКУКОВИЧА ВСЕХ С РОЗІСКА УРОДІ ЦИРК А НЕ СТРАНА ДЕШЕВОЕ ШАПИТО КЛОУНОВ ЗАДВОРОК МИРА
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04.06.2021 13:38 Ответить
Экс-"регионал" Левченко был снят с розыска по представлению Нацполиции в 2021 году, - СБУ - Цензор.НЕТ 1911
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04.06.2021 13:41 Ответить
йер-маг/татар бюро реабілітації москалів?
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04.06.2021 13:40 Ответить
"...Служба безопасности Украины отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в рамках закона..." - в цьому випадку СБУ не відстоює позицію, а відлежує позицію.
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04.06.2021 13:41 Ответить
какая прелесть...
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04.06.2021 13:41 Ответить
зе дно
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04.06.2021 13:43 Ответить
Щас би й Моторулу с Гиви амнистировали и к Ващенко приглашали на ТВ
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04.06.2021 13:47 Ответить
Сори к Наташе Ващенко и Бужанскому не помню как то отстой называется))))
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04.06.2021 13:48 Ответить
Отслюнявил Авакову.
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04.06.2021 13:49 Ответить
100% да так и есть.
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04.06.2021 15:02 Ответить
Авак продав індульгенцію.Значить все норм.
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04.06.2021 13:51 Ответить
"реінтеграція" йде повним ходом
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04.06.2021 14:00 Ответить
Шо опять міПоліліція з наБродом !
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04.06.2021 14:01 Ответить
Вообще то этим должно СБУ заниматься. Но дружбан клоуна видимо умышленно слил дело.
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04.06.2021 14:04 Ответить
А що заважає СБУ відкрити справу?
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04.06.2021 14:04 Ответить
Это ж.. вата ватная это второй Мураев или Рабинович. Ну что ж МВД говорите.. Тогда пламенный привет " революционному майдановскому" министру МВД Авакову. ( так скоро сравняется со своей правой рукой и выдвиженцем Кивой)
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04.06.2021 14:05 Ответить
А на Антон Геращенко говорит
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04.06.2021 14:07 Ответить
Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 190
Новий радник в ОП
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04.06.2021 14:08 Ответить
В то же время Служба безопасности Украины отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в рамках закона. СБУ будет продолжать работу в этом направлении", - подчеркнули в СБУ.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Так примите его,если есть за что.
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04.06.2021 14:09 Ответить
фамилию следака в студию, страна должна знать своих героев...
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04.06.2021 14:12 Ответить
Такое дело никакой следак не провернет без приказа Авакова.
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04.06.2021 15:05 Ответить
Стерненко за один патрон хотят посадить в тюрьму, мудак который посягался на святое страны - территориальную целостность - снимают обвинение. Это треш какой-то. Хотя чему удивляться, если преЗЕк откровенный враг страны, то такое у него и окружение.
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04.06.2021 14:14 Ответить
А поліція стверджує, що на основі подання СБУ... То хто тут каже неправду?
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04.06.2021 14:28 Ответить
Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 6720
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04.06.2021 14:33 Ответить
покидьки даунбасии....
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04.06.2021 18:25 Ответить
25 мая 2018 Шевченковский районный суд Киева обязал прокуратуру Киевской области закрыть уголовное производство против Левченко. Однако прокуратура решение не выполнила.
Суд аргументировал свое решение тем, что сторона обвинения не доказала связь заявлений Левченко с беспорядками на территории Донецкой и Луганской областей, созданием основы для эскалации конфликта и последующего разжигания вражды на территории страны.
В мае 2019 года Госбюро расследований открыло уголовное производство против сотрудника прокуратуры из-за отказа выполнить решение суда. Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 8886
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04.06.2021 14:49 Ответить
Любителям банды соевых мародеров хоть кол на лбу чеши всё равно будут рассказывать какие они были великие патриоты, ни одного рыга не смогли посадить.
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04.06.2021 16:06 Ответить
Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 1771
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04.06.2021 16:54 Ответить
Аваков в доле всех почти всех снял с розыска и закрыл дела...похоже не один кэш бабла получил. сепары и предатели Ринат Кузьмин, Левченко, кто следующий??

Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 8252
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04.06.2021 15:00 Ответить
Татарови і портнови працюють. Звичайні цих з розшуку а Чорновіл, Звіробій, Софія Федина, Кузьменко, Антоненко... в розшук, чи зразу на кічу???
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04.06.2021 15:03 Ответить
Рюкзаков продвигает свои ценные кадры, скоро "Беркут" будет хозяйничать на улицах Киева.
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04.06.2021 15:16 Ответить
Очень полезный человек - теперь ему прямая дорога в офис президента главным советником.
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04.06.2021 15:18 Ответить
зєля-чьмо.
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04.06.2021 15:36 Ответить
гнидоид портнов по указке зеЛи все порешал
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04.06.2021 15:46 Ответить
Всё что нужно знать про банду соевых мародеров, ну не было у них времени садить рыгов и остальную шалупонь, нужно было как можно больше хапнуть.
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04.06.2021 16:04 Ответить
Вопрос не в том, какой он.
Вопрос в том, что можно ДОКАЗАТЬ.
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04.06.2021 16:52 Ответить
Есть свидетели. Стерненко только по показаниям, без других доказательств судят.
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04.06.2021 17:31 Ответить
руководство сбу и полиции в доле! решалы все порешали... организаторам референдумов на донбассе... сепарам и предателям рай в Украине. Один уже депутат Верховной рады Украины- Аксенов. Продолжение будет..
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04.06.2021 17:04 Ответить
Та вообще в голове не укладывается. Прямые доказательства госизмены поведшей к массовым смертям и снят с розыска...
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04.06.2021 17:30 Ответить
Просто так снимать с розыска нельзя, на основании чего? Договорняк с аваковым?
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04.06.2021 17:29 Ответить
якась **** отримала бабки від сепара
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04.06.2021 17:31 Ответить
"а шо, так можно было?!"(с)
зекомандА превратила Украину в квартальский балаган сватов..(
походу всё утёкшее говно вернётся через зелину ОПу..
спасибо 73%ным зебилам
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04.06.2021 17:34 Ответить
тобто .Державна зрада може прирївнюватись як правопорушення За неносіння масок у громадських місцях.
Висновки про адекватність "сородичїв" робїть самї .Йє ба ну тї ст ь зашкалює.... Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 7119 Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 1508
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04.06.2021 18:56 Ответить
Расшевелили осиное гнездо. Стали выкручивацца, мол не мы, а конкурирующая фирма.
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04.06.2021 20:31 Ответить
ЦЕЙ ЛЕВЧЕНКО ПРИ ПОРОШЕНКО БОЯВСЯ ПОЯВИТИСЯ В УКРАЇНІ , А ПРИ БЛАЗНІ - УЖЕ ПРАВА КАЧАЄ. МУРАЄВ, ШУФРИЧ , КОРОЛЕВСЬКА , БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
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04.06.2021 20:47 Ответить
он в ЕСПЧ выиграл.
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04.06.2021 21:59 Ответить
СБУ киває на поліцію, ті- на СБУ, як завжди вони «працюють»
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04.06.2021 22:47 Ответить
С чьей подачи его сняли? Автора в студию. Упырь как и Царев, как и Ефремов. Только Ефремов отмазался.
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05.06.2021 00:59 Ответить
Ну вот и начались демократические прения между СБУ и полицией по поводу Левченко. Генпрокурор, конечно же, ни при чём. Баканов выпрет на люди какого-нибудь зама, а Вице-президент - двух говнортов - Жабу и Гадюку. И начнётся битва языков у Савика
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05.06.2021 11:42 Ответить
 
 