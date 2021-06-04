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Пора заканчивать войну на Донбассе, дети страдают от нее больше всего, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Пора заканчивать войну на Донбассе, дети страдают от нее больше всего, - Ермак

Руководство государства всеми силами пытается восстановить полноценное действие режима прекращения огня.

Об этом в Facebook сообщает глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Дети из Донбасса могли бы стать талантливыми учеными, спортсменами или музыкантами, а стали жертвами этой бессмысленной войны. Детки могли бы перепрыгивать через трамплин, а перепрыгивают через мины. Вместо песен на первой школьной дискотеке, они продолжают слышать выстрелы. Они могли бы гулять с родителями за руки и улыбаться, а не держаться за руки и молиться, потому что на город летит снаряд", - говорится в сообщении.

"В День памяти детей, погибших в результате российской агрессии, я хочу еще раз сказать, что пора заканчивать войну на Донбассе. Все уже устали от этой войны и страдают от нее, а дети страдают больше всего. Вот почему мы, даже в, на первый взгляд, безнадежной ситуации, пытаемся остановить эту ненавистную всем нам войну.
Вот почему мы всеми силами пытаемся за столом переговоров восстановить полноценное действие режима прекращения огня, ускорить выполнение договоренностей о разминировании и многое другое. Дети не должны умирать", - подытожил Ермак.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+77
Дети из Донбасса могли бы стать талантливыми учеными Пора заканчивать войну на Донбассе, дети страдают от нее больше всего, - Ермак - Цензор.НЕТ 8614

Пора заканчивать войну на Донбассе, дети страдают от нее больше всего, - Ермак - Цензор.НЕТ 6953
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04.06.2021 13:45
+62
Войну закончить можно только двумя способами:
- проиграть;
- победить.

Ермак ни за что не предложит победить. Значит Ермак за то, чтобы Украина слилась в этой войне.
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04.06.2021 13:46
+55
война на свободу и за суверенитет это бессмысленная война???!!!..
да ты охренел, псина сепарская!!!!
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04.06.2021 13:46
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Війна закінчиться тоді, коли отакі колаборанти з чемоданчиками всі виїдуть в Росію. Тоді не буде кому зраджувати нас...
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04.06.2021 23:18 Ответить
Бери шинелт, иди домой... -Тыць, та й розвиднiлось. Дык , еще недопереотвели войска... С дуба грохнулся , шо ля? Пора закінчувати війну на Донбасі, діти страждають від неї найбільше, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8231
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05.06.2021 01:21 Ответить
подохни тварь
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05.06.2021 02:29 Ответить
Так заканчивай. Бла- бла.
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05.06.2021 06:50 Ответить
А, что же ты, ПАДЛА, не сказал, что дети умирают только благодаря ВОВЕ *******, он же Кремлевский Карлик и ОРКАМ, которых он финансирует.
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05.06.2021 14:59 Ответить
Ну від агента кремля іншого годі й чекати. Ця мразота хоче щоб усі діти України росли рабами і мерли від нових голодоморів
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07.06.2021 18:41 Ответить
А кто дЕрЬмаку не даёт закончить войну на Донбассе, если только он знает как это сделать, не снимая "последние штаны" с остальных граждан Украины?
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09.12.2021 07:36 Ответить
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