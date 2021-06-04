"Кто кому олигарх?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят войну президента с олигархами и рынок земли

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 4 июня обсудят, что предусматривает законопроект об олигархах и удастся ли президенту победить их, кто сможет приобрести паи на рынке земли с 1 июля, а также суд против миллиардера Игоря Коломойского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

Гости студии:

Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины;

Денис Малюська, министр юстиции Украины;

Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики;

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны;

Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;

Александр Корниенко, глава партии "Слуга Народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь";

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

Кира Рудык, глава партии "Голос";

Андрей Костин, народный депутат, "Слуга Народа";

Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);

Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";

Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "Гордон".

Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);