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Новости Политика Украины
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"Кто кому олигарх?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят войну президента с олигархами и рынок земли

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 4 июня обсудят, что предусматривает законопроект об олигархах и удастся ли президенту победить их, кто сможет приобрести паи на рынке земли с 1 июля, а также суд против миллиардера Игоря Коломойского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

Гости студии:

Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины;

Денис Малюська, министр юстиции Украины;

Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики;

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны;

Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;

Александр Корниенко, глава партии "Слуга Народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь";

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

Кира Рудык, глава партии "Голос";

Андрей Костин, народный депутат, "Слуга Народа";

Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);

Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";

Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "Гордон".

Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+5
Есть предложение подать заявление в ФБР в США о незаконном обогащении Зел... И Ермака, пусть копают они накопают))))
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04.06.2021 13:58
+4
на "Свободе словоблудія Савика Шустера" на телеканалі олігарха Ахмєтки... бла-бла-бла.
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04.06.2021 13:59
+2
И снова Шустрик выдает желаемое за действительное, подменяя реальность фантазиями.

Нет никакой реальной войны ЗЕ с олигархами и быть не может. Просто потому, что задница ЗЕ в руках этих самых олигархов.
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04.06.2021 14:03
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Есть предложение подать заявление в ФБР в США о незаконном обогащении Зел... И Ермака, пусть копают они накопают))))
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04.06.2021 13:58 Ответить
на "Свободе словоблудія Савика Шустера" на телеканалі олігарха Ахмєтки... бла-бла-бла.
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04.06.2021 13:59 Ответить
А шустрич не хоче обговорити закон про нову титульну націю, який вчора слуги-уроди проголосували взяти за основу? Себто, закон про онтєсємітізЬм. От якби це питання підняла якась притомна людина на тій передачі.
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04.06.2021 17:51 Ответить
И снова Шустрик выдает желаемое за действительное, подменяя реальность фантазиями.

Нет никакой реальной войны ЗЕ с олигархами и быть не может. Просто потому, что задница ЗЕ в руках этих самых олигархов.
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04.06.2021 14:03 Ответить
Евреи и содомиты обсудят еврейских олигархов и написанные ими законы по присвоению украинской земли.
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04.06.2021 14:06 Ответить
Обратная сторона олигархов
Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского


В офшорах Владимира Зеленского хранятся деньги, украденные из ПриватБанка. Об этом на странице в Facebook рассказали активисты, которым удалось найти связь между компанией Godfrey Consulting Limited, которая принадлежит подставному лицу Игоря Коломойского Сергею Мельнику, и студией "Квартал 95".
По данным активистов, на счета актеров были переведены средства, украденные из ПриватБанка.
"Именно сюда попал 41 миллион долларов, украденных из ПриватБанка. И именно отсюда эти деньги пошли на счета пяти различных компаний участников "Квартала 95", - пояснили активисты.
Также удалось выяснить, что украденные из ПриватБанка деньги поступали на счет офшорной компании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Megiritano Ventures LTD...
"Кто кому олигарх?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят войну президента с олигархами и рынок земли - Цензор.НЕТ 1403
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04.06.2021 14:13 Ответить
Мы живем в Украине. В Украине национальная валюта это гривна. Все у кого состояние ( на семью, а то у нас любят оформлять на жен и прочих родственников т.д.) более 1 миллиарда гривен ( движимого и недвижимого,на счетах, в бумагах, в стране и зарубежом) ОЛИГАРХ ( миллиардер), кому удобнее в Долларах то это 36,7 миллиона "зеленых".. А то начнут сейчас подбирать " критерии " для кого " нужно"..., а для кого " нет"... А тут все просто, подбейте ( плюс - минус и вводите классификация ОЛИГАРХ.
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04.06.2021 14:19 Ответить
Гость студии Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов

Геннадий Гудков о Крыме: "Может, он не будет российским, но он точно не будет украинским"

И этот человек сегодня вечером, на украинском канале будет промывать мозги украинцам.. эту страну не спасти!
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04.06.2021 14:33 Ответить
"Хто кому олігарх?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять війну президента з олігархами і ринок землі - Цензор.НЕТ 4834
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04.06.2021 16:01 Ответить
Визначальна ознака олігарха - власник всеукраїнського ЗМІ. Монополія в розумінні Зеленського - це понад 50% ринку. А 49,9 - вже не монополія. І взагалі, нехай буде і монополія, аби не було ЗМІ. Тоді не будеш олігархом, і не потрапиш до переліку.
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04.06.2021 16:48 Ответить
хто дивиться?
Які ж вони мудаки, ці зебіли...
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04.06.2021 21:45 Ответить
от молюська дебіл....
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04.06.2021 22:01 Ответить
 
 