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Троим организаторам "референдума" в Донецкой области грозит до 10 лет тюрьмы, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Троим организаторам

Трех жительниц Донецкой области обвиняют в организации незаконного "референдума" на территории Бахмута и с. Колодец Лиманского района Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебными расследованиями установлено, что в мае 2014 женщины, в качестве "членов участковой избирательной комиссии", принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории Бахмута и с. Колодец Лиманского района Донецкой области с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по указанной статье до десяти лет лишения свободы.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
А что там с рыгоушлепком Левченко, который несколько лет прятал свою тушку в паРаше? Что уже чист перед законом Украины и можно по новой рехферендумы устраивать? Почему молчит БаканоАвакоВенедиктовская гидра? Потому что им больше по душе патриотов за митинги у офиса ******* щемить, чем коллаборантов, сепаратистов и предателей призывать к ответу в соответствии с криминальным кодексом Украины.
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04.06.2021 14:44
+15
Один организатор референдума уже в раде. Я что-то не помню уголовного дела против этой мрази
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04.06.2021 14:32
+13
Уроды, в Славянске, в десятой школе, учитель физики и информатики, прямо в школе организовал референдум по отделению этой территории от Украины и созданию республики ДНР! Закончилось это дело ничем! Этот товарищ гуляет по Славянску как ни в чём ни бывало! Также со Штепой! Выродки, сколько вы будете пускать пыль в глаза о посадках!? Все на свободе!
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04.06.2021 14:34
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Заочно? Троим организаторам "референдума" в Донецкой области грозит до 10 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6115
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04.06.2021 14:29 Ответить
Какие-то рядовые женщины ...
А к жопоблоковцу, организатору "референдума" претензий нет, дали зеленый свет в Верховную Раду.
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04.06.2021 14:31 Ответить
Один организатор референдума уже в раде. Я что-то не помню уголовного дела против этой мрази
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04.06.2021 14:32 Ответить
Уроды, в Славянске, в десятой школе, учитель физики и информатики, прямо в школе организовал референдум по отделению этой территории от Украины и созданию республики ДНР! Закончилось это дело ничем! Этот товарищ гуляет по Славянску как ни в чём ни бывало! Также со Штепой! Выродки, сколько вы будете пускать пыль в глаза о посадках!? Все на свободе!
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04.06.2021 14:34 Ответить
Пора уже давать по столько же тем кто предлагает рашен вариант "возврата" ОРДЛО ( с особым статусом, амнистией и т.д.) или оставить за скобками Крым. Чем они отличаются от организаторов " референдума". Не вижу разницы.
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04.06.2021 14:36 Ответить
А что там с рыгоушлепком Левченко, который несколько лет прятал свою тушку в паРаше? Что уже чист перед законом Украины и можно по новой рехферендумы устраивать? Почему молчит БаканоАвакоВенедиктовская гидра? Потому что им больше по душе патриотов за митинги у офиса ******* щемить, чем коллаборантов, сепаратистов и предателей призывать к ответу в соответствии с криминальным кодексом Украины.
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04.06.2021 14:44 Ответить
Степа гуляет на свободе, да еще и в депутаты вернулась!!! Позорняк!! Бла бла бла власти очевидны если такие гады предатели себя вольготно чувствуют... или продажные суды с ментами.. но тут нечисто очевидно!!!
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04.06.2021 14:44 Ответить
Капец как перепугали всех сепаров, ага! Особенно после истории с амнистией Левченко. Сепарские ряды дрогнули. От хохота!
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04.06.2021 14:44 Ответить
Депутат Рады с российским паспортом Андрей Аксенов и организатор референдума Днры - Новодонецкое (окраина Доброполья), Прокуратура, а как же Аксенов???!
барыги СБУ-прокуратура-Зе-Ермак-Ахметов- Договорняк= $$$

журналист Денис Казанский, в 2014-м Аксенов организовывал "референдум "ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполья), где тогда был поселковым главой. "На YouTube сих пор можно найти эпическое видео, где поклонники "ДНР" из соседних городков благодарят Аксенова за то, что он организовал "референдум", и жалуются на своих городских председателей, которые не стали заниматься сепаратизмом и "не дали им проголосовать".
ссылка - https://bykvu.com/ru/mysli/deputat-rady-z-rosiiskym-pasportom-khto-takyi-aksonov-i-do-choho-tut-akhmetov/

Там же он говорит, что если жители поселка скажут, что они хотят в Россию, то он их поддержит.
Как пишет Казанский, "никто не заставлял Аксенова проводить "референдум "ДНР". Боевиков в Доброполье и Новодонецком не было - город почти сразу взяли под контроль местные сторонники Украины, а затем подтянулись добробаты и военные. После начала войны Аксенов бежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт (что подтверждается информацией в базе данных Федеральной налоговой службы РФ).
В 2017-м местный депутат Николай Стрепоченко завил, что мэр города не только ездит отдыхать в Крым, но и получил для этого российский паспорт.
По данным депутата, тогда как избиратели не могли неделями найти мэра, он 80 дней находился в Крыму.
Тогда же Стрепоченко спросил Аксенова на сессии, какого города он мэр: украинского или крымского, и услышал в ответ: "К сожалению".
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04.06.2021 14:47 Ответить
Трьом організаторам "референдуму" в Донецькій області загрожує до 10 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7216
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04.06.2021 14:50 Ответить
Или депутатство в ВР ?
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04.06.2021 14:50 Ответить
А працівників прокуратур, які повіддавали ці прокуратури сєпарам, судити будуть?
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04.06.2021 14:54 Ответить
Ой. Им грозит Украинский закон? Звиздёж полный - нет в Украине законов против сепаров - только против патриотов.
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04.06.2021 16:06 Ответить
им 111.светит.а там-до 15ти.
бэбэбэкопы и венепрокуратура-на марше.как и реформосуды порошенко-зеленскага.
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04.06.2021 16:33 Ответить
Не смішіть мої помідори про 10 років, вони ще у Верховній Раді будуть засідати.
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04.06.2021 16:37 Ответить
Грозит - это не вкатано. А вкатано, это не посажено... Украина, сэр... Понты и "человеколюбие".
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04.06.2021 17:13 Ответить
Трьом організаторам "референдуму" в Донецькій області загрожує до 10 років в'язниці, - прокуратура

Це не Штепа, Левченко, Аксьонов?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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04.06.2021 23:24 Ответить
 
 