Троим организаторам "референдума" в Донецкой области грозит до 10 лет тюрьмы, - прокуратура
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Трех жительниц Донецкой области обвиняют в организации незаконного "референдума" на территории Бахмута и с. Колодец Лиманского района Донетчины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Досудебными расследованиями установлено, что в мае 2014 женщины, в качестве "членов участковой избирательной комиссии", принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории Бахмута и с. Колодец Лиманского района Донецкой области с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание по указанной статье до десяти лет лишения свободы.
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+18 Олег Куницин
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+13 Rouhh Elohim
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А к жопоблоковцу, организатору "референдума" претензий нет, дали зеленый свет в Верховную Раду.
барыги СБУ-прокуратура-Зе-Ермак-Ахметов- Договорняк= $$$
журналист Денис Казанский, в 2014-м Аксенов организовывал "референдум "ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполья), где тогда был поселковым главой. "На YouTube сих пор можно найти эпическое видео, где поклонники "ДНР" из соседних городков благодарят Аксенова за то, что он организовал "референдум", и жалуются на своих городских председателей, которые не стали заниматься сепаратизмом и "не дали им проголосовать".
ссылка - https://bykvu.com/ru/mysli/deputat-rady-z-rosiiskym-pasportom-khto-takyi-aksonov-i-do-choho-tut-akhmetov/
Там же он говорит, что если жители поселка скажут, что они хотят в Россию, то он их поддержит.
Как пишет Казанский, "никто не заставлял Аксенова проводить "референдум "ДНР". Боевиков в Доброполье и Новодонецком не было - город почти сразу взяли под контроль местные сторонники Украины, а затем подтянулись добробаты и военные. После начала войны Аксенов бежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт (что подтверждается информацией в базе данных Федеральной налоговой службы РФ).
В 2017-м местный депутат Николай Стрепоченко завил, что мэр города не только ездит отдыхать в Крым, но и получил для этого российский паспорт.
По данным депутата, тогда как избиратели не могли неделями найти мэра, он 80 дней находился в Крыму.
Тогда же Стрепоченко спросил Аксенова на сессии, какого города он мэр: украинского или крымского, и услышал в ответ: "К сожалению".
бэбэбэкопы и венепрокуратура-на марше.как и реформосуды порошенко-зеленскага.
Це не Штепа, Левченко, Аксьонов?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1