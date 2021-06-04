В Минздраве объяснили, можно ли отравиться углекислым газом и повредить кожу из-за ношения маски

Некоторые люди считают, что ношение масок вредно для организма, поэтому Минздрав решил развенчать "страхи".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Без маски не зайдешь в помещение, не воспользуешься общественным транспортом. И такие ограничения понятны – маски уменьшают риск передачи коронавируса. Однако есть и те, кто не хочет их носить. Потому что боятся отравиться углекислым газом, повторно инфицировать самих себя, повредить кожу лица", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что из-за ношения маски вам хватит кислорода и вы не отравитесь углекислым газом. Просто убедитесь, что маска прилегает плотно и вы можете нормально дышать. Влажную маску необходимо заменить.

Избежать повреждения кожи во время длительного ношения маски можно, соблюдая базовые правила:



- не надевайте повторно одноразовую маску. Многоразовую маску стирайте после ношения;

- выбирайте удобную маску, которая не раздражает лицо;

- увлажняйте сухую кожу;

- каждые 4 часа старайтесь на 15 минут снимать маску. Делайте это, когда рядом нет других людей.

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