С начала суток российские террористы вели огонь из 82-мм минометов возле Песков и Новгородского. Боевых потерь среди украинских воинов нет

4 июня, по состоянию на 12:00 зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, недалеко населенных пунктов Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины с начала суток нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.

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