РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14631 посетитель онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
391 6
обстрел (20169) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

С начала суток российские террористы вели огонь из 82-мм минометов возле Песков и Новгородского. Боевых потерь среди украинских воинов нет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток российские террористы вели огонь из 82-мм минометов возле Песков и Новгородского. Боевых потерь среди украинских воинов нет

4 июня, по состоянию на 12:00 зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, недалеко населенных пунктов Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины с начала суток нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские снайперы убили 23 украинских военнослужащих за время действия режима тишины на Донбассе, - Хомчак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куда они стреляют?
Если потерь нет.
показать весь комментарий
04.06.2021 14:44 Ответить
и слава Богу что потерь нет... куда б эти казлы не стреляли б...
показать весь комментарий
04.06.2021 14:47 Ответить
тим часом д'Єрмак щось белькоче про завершення війни..
Якщо окупант припинить стріляти та добровільно піде з нашої землі, тоді війна закінчиться. Але такий розвиток подій неможливий, бо свинособаки по суті - загарбники.
показать весь комментарий
04.06.2021 14:44 Ответить
так!...вона йому набридла... один її вже в голові два роки як завершив...а цьому завгоспу вона поки що тільки набридла... притомився, сердешний...
показать весь комментарий
04.06.2021 14:48 Ответить
Парламентський Комітет з питань організації державної влади підтримав постанову про перейменування смт Новгородське (Донецька область) у смт Нью-Йорк.Джерело: засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудуванняДеталі: Подання про перейменування подала Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.На засіданні виступила представниця громади Новгородського Крістіна Шевченко. Вона зазначила, що селище було Нью-Йорком до 1951 року. Але радянська влада під час холодної війни вирішила перейменувати селище на Новгородське, оскільки воно "не дуже вже по-російськи і звучало" і було співзвучне з американським Нью-Йорком.Після виступу Шевченко парламентарі провели голосування. "За" перейменування було 18 голосів, "проти" - 0. Відтак, депутатам Верховної Ради рекомендували також підтримати перейменування.Українська правда
показать весь комментарий
04.06.2021 15:40 Ответить
А шо с ЗЕленой тишиной? Она от обстрелов нарушилась или все такая же тихая?
показать весь комментарий
04.06.2021 16:39 Ответить
 
 