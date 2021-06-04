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Минобороны (8237) разведка (4002)

В войсках оккупантов в ОРДЛО проходит "неделя боеготовности": отрабатывают выдвижение в районы оперативного назначения, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В войсках оккупантов в ОРДЛО проходит

Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях наращивает боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, с начала июня противник проводит мероприятия так называемой недели боевой готовности.

"По единому плану боевой подготовки ВС РФ отрабатывается выдвижения подразделений с техникой и вооружением в районы оперативного назначения. При этом принимаются усиленные меры для сокрытия нарушений Минских договоренностей о пребывании тяжелого вооружения недалеко от линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

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Щоб бандформуванням служба раєм не здавалась.
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04.06.2021 14:51 Ответить
Главное, чтобы не упустили тренировок и учений тыловых подразделений. В частности передвижных крематориев и автомобильных подразделений с надписью "200" на борту.
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04.06.2021 14:55 Ответить
А наші командуючі чуваки готуються до параду.

Юрій Бірюков

Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли.

Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен.

В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР.
Семьдесят три миллиона гривен. За три машины.

Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво.

"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта.
Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу.
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04.06.2021 14:56 Ответить
Зато без барыг.
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04.06.2021 15:57 Ответить
Вон оно что. То то мне сегодня на глаза не попалась ни одна обезьяна.
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04.06.2021 15:34 Ответить
Ублюдкам лучше выдвижение в районы крематориев отрабатывать,и не более.
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04.06.2021 15:56 Ответить
 
 