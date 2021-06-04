977 6
В войсках оккупантов в ОРДЛО проходит "неделя боеготовности": отрабатывают выдвижение в районы оперативного назначения, - разведка
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях наращивает боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Так, с начала июня противник проводит мероприятия так называемой недели боевой готовности.
"По единому плану боевой подготовки ВС РФ отрабатывается выдвижения подразделений с техникой и вооружением в районы оперативного назначения. При этом принимаются усиленные меры для сокрытия нарушений Минских договоренностей о пребывании тяжелого вооружения недалеко от линии соприкосновения", - сказано в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Юрій Бірюков
Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли.
Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен.
В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР.
Семьдесят три миллиона гривен. За три машины.
Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво.
"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта.
Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу.