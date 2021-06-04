СБУ допрашивает Порошенко по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля

Пятый президент Украины, народный депутат "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в пятницу прибыл на допрос в Службу безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений по статьям "совершение госизмены" и "покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма".

В СБУ подчеркнули, что вызов Порошенко состоялся исключительно с целью всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств указанного уголовного производства.

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