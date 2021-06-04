Совет Церквей призывает отклонить законопроект №5488 о борьбе с дискриминацией: "Может привести к ущемлению свободы вероисповедания"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Борьба с дискриминацией может привести к ущемлению свободы вероисповедания, свободы слова и выражения.
Это подчеркивает Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО ) в обращениях в парламент и Кабмин с призывом отклонить правительственный законопроект № 5488 о борьбе с проявлениями дискриминации, передает Цензор.НЕТ.
ВСЦиРО крайне обеспокоена тем, что снова гендерная идеология продвигается в законодательство Украины, в частности из-за попыток ввести идеологически-медицинские понятия "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность" в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
"Более того, дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 188-56, которая признает преступлением любое ограничение прав или привилегий по определенным признакам, может привести к обратному эффекту", - говорится в заявлении.
"В качестве примера, согласно предлагаемой статьи дискриминацией может быть признан отказ в трудоустройстве в религиозной организации лицам с неестественной сексуальной ориентацией, ведь такое поведение согласно доктрин различных конфессий признается греховным и недопустимым для церковнослужителей. Другой пример, невозможность для женщин быть посвященными в священнослужители и епископы в большинстве церквей и религиозных организаций", - говорится в обращениях Совета Церквей.
По убеждению ВСЦиРО, предлагаемые законопроектом № 5488 изменения несут прямую угрозу для реализации конституционного права на свободу слова и свободу выражения взглядов.
"Ведь участники общественной дискуссии, в том числе религиозные деятели, которые критикуют однополые отношения и партнерства как аморальные, греховные и призывают к ограничению пропаганды такого неестественного, развращенного образа жизни, а также выступают против расширения прав людей (в частности, в сфере усыновления и супружеских отношений), окажутся под угрозой преследования и взыскания крупных штрафов только за свои слова и публично высказанную позицию в пользу естественных супружеских отношений", - пояснили в организации.
"Следует заметить, что законодательство Украины не содержит толкование понятий "гендер" и "гендерная идентичность", а потому такая юридическая неопределенность является дополнительным основанием для злоупотреблений в этой сфере. Поскольку толкование понятия "гендер" постоянно меняется новыми мнимыми идеологическими конструктами, это создает постоянные вызовы для основных прав на свободу на вероисповедание и свободу слова", - добавили в ВСЦиРО.
"Продвигая проблемный законопроект № 5488, правительство и парламент может спровоцировать возмущение миллионов верующих различных конфессий и в разных регионах, которые не воспринимают навязывание украинскому обществу гендерной идеологии (самоидентификации) и терпеть посягательства на свободу вероисповедания и свободу слова. В этой ситуации риск общественных протестов очень высок", - предостерегли в организации.
"В связи с угрозами, которые несет в себе эта правительственная инициатива по борьбе с проявлениями дискриминации, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает правительство отозвать законопроект № 5488, а парламент - его отклонить", - резюмировали в ВСЦиРО.
Пожалуйста, подождите...
АСД, поэтому знаю историю вашей организации дальше, чем вы сами.
Ну, раз для вас электронные книги рассела не авторитет, то пусть все ваши ложные пророчества висят тут дальше. Другие люди смогут все проверить с помощью ссылок и найдут, что вы не правы
У нас нет духовных лидеров, как например в вашей АСД. Наш единственный лидер - это Иисус Христос, который учит нас служить единственному истинному Богу.
Кстати в книге "Чему надлежит быть вскоре" Рассел писал, что миллеритское адвентистское движение было вызвано Богом. Сейчас бы его исключили)))
Бывайте
«Одна из причин всеобщей потери интереса к духовному заключается в том, что церковь несерьезно относится к своей обязанности проповедовать и учить»,- написал англиканский священник Дейвид Уотсон. В своей книге «Почему католики уходят из церкви?» Хосе Луис Перес Гвадалупе, описывая деятельность евангелистов, адвентистов и других, отметил, что «они не ходят по домам». А о Свидетелях Иеговы он написал: «Они методично проповедуют по домам» (¿Por qué se van los Católicos?).
Это вы путаетесь в показаниях, датах, годах и источниках. Хотя утверждаете что разбираетесь лучше меня. Вы "притянули за уши" единственный год 1914, но слушать объяснения этого событи не собираетесь. Сколько раз я вам процитировал статьи про 1914?
«Всякий, кто слышит эти слова и исполняет их, будет уподоблен благоразумному человеку, который построил свой дом на скале. И когда полил дождь, началось наводнение, подули ветры и обрушились на тот дом, он не упал, потому что его основание было положено на скале. А всякий, кто слышит эти слова и не исполняет их, будет уподоблен глупому человеку, который построил свой дом на песке. И когда полил дождь, началось наводнение, подули ветры и обрушились на тот дом, он упал, и велико было его разрушение» (Матфея 7:24-27).
Теперь наблюдение по хождению по домам. Начался карантин и свидетели с улиц и подъездов исчезли. И стали как все остальные протестанты... Так что ваша истинность восстановится после эпидемии))))
Теперь по 2300 и Дан8.
Мне самому это учение как-то тяжело заходит. Я нахожу его очень проблемным. Но в мире около 3-4 школ толкования и они еще более проблемные
Например согласно вашей школе верным будет понимать "цадак", как "очистится" (абз 24). Например древние евреи, делавшие Септуагинту так и перевели. Хотя строго говоря нужно переводить "оправдано-исправлено...". Лингвистическая связь у вас тоже находится самым неожиданным образом))))
Контекстуальная связь. Эта связь подразумевает, что после 2300 вечеров и утр святилище должно очиститься от действий малого рога, а у асд как бы получается, что ответ не в попад. То я хочу тебя мой двоюродный брат во Христе удивить. По вашему толкованию (ссылка) очищение никак не связано с действиями "двойной? англо-американской? державы" - наведение "теократии" в организации. Иначе как рог осквернял ваше "святилище"? Не гонениями же. Америка вас особо и не гнала.
Потом у вас там дни буквальные, но в тексте Дан 8 нет указаний, что тут не следует использовать пророческий масштаб день за год. Это проблема №2.
Проблема №3 По вашему пониманию небольшой рог вышел от одного из рогов, а Рим никогда не выходил из империи Александра. Он её захватил. А это совсем другое. (Есть вариант понимания, что не из рогов, а из ветров - сторон света - там аномалия с родами в оригинале "ахат-мехем, рухот хашамаим", тогда на рим выйти легко).
А от Рима на Англию по тексту выйти совсем невозможно - Рим сам по себе на северо-востоке, куда уж северовосточнее?
Характер небольшого рога из Дан7 и 8 одинаковые. Тут прямая параллель. Поэтому остается 2 вар святилища: церковь и небесное. А что небесное требует очищения, то Павел сам сказал: требуется!
Евр.9:23 Итак образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами.
Вообще стоит полемику перенести отсюда. Светские будут крутить пальцами у виска
Давайте сюда
Мы ушли на карантин раньше всех, потому что очень ценим жизнь свою и окружающих. Но если вы думаете что мы прекратили проповедь, то сильно ошибаетесь. Мы продолжаем проповедовать по письмам, по телефону, по интернету...
Я рад что затронул важную для вас тему фундаметна АСД, ведь вы об этом фактически попросили.
Спорить с вами я не собираюсь, ведь эта тема важна не для меня, а для вас. И братом я вам не являюсь даже двоюродным, извините. Потому что мы не связани ни с какой-либо организацией в этом мире под властью сатаны. Получилось что вы обвинили мою организацию как раз в том в чем виновата ваша АСД. Но решать вам.
Как я вам уже говорил, у меня нет ФБ. Есть вотсап зум вайбер. Посмотрел вашу страничку, похвально про трезвый образ жизни. Но продолжать беседу только ради спора нет желания. Извините!
Ваш опыт обогатился общением со мной. Вы могли наблюдать, что мы спокойно реагируем на проблемы своего богословия, без паники "вы все врете, если не согласными с нашими объяснениями". Не стоит так привязываться к земным организациям. Пусть даже к тем, которые мы считаем истинными.
Давайте проведем эксперимент. Аваддон - губитель согласно текстов в Библии:
1. не может укрыться от Бога Иов.26:6
2. только слышал о мудрости Бога Иов.28:22 (подразумевается, что не имеет)
3. жадный как человеческие глаза Прит.27:20
Кому подходит - Христу или сатане? Чтобы снять беспокойство вы братитесь конечно к "объяснениям" "раба"
Но когда организация вам напечатает эти аргументы (в сущности просто перескажет смысл текстов), то вы поверите, что это не Христос, а сам архиобманщик.
Шутка ли сказать: перепутать Христа и сатану...
Кто такой Аваддон, ангел бездны?
В Откровении 9:11 Аваддоном назван «ангел бездны». Соответствующее греческое имя Аполлион означает «губитель». В XIX в. предпринимались попытки доказать, что этот стих пророчески указывает на таких людей, как император Веспасиан, Мухаммад и даже Наполеон, и было принято считать, что это ангел Сатаны. Однако из Откровения 20:1-3 видно, что «ангел с ключом от бездны» - представитель Бога, посланный с небес, а не ангел Сатаны, поскольку он связывает Сатану и бросает его в бездну. Относительно Откровения 9:11 в одном библейском справочнике говорится: «Аваддон - это ангел не Сатаны, а Бога, совершающий уничтожение по Божьему указанию» (The Interpreter's Bible).
Как уже отмечалось, в вышеупомянутых стихах из Еврейских Писаний слово аваддо́н тесно связано с шеолом и смертью. В Откровении 1:18 приводятся слова Иисуса Христа: «Я... живу во веки веков, и у меня есть ключи от смерти и гадеса». То, что у него есть власть над бездной, видно из Луки 8:31. А то, что он обладает разрушительной силой, в том числе силой уничтожить Сатану, следует из Евреям 2:14, где говорится, что Иисус «стал кровью и плотью, чтобы своей смертью покончить с тем, кто может причинять смерть, то есть с Дьяволом». В Откровении 19:11-16 Иисус изображается как назначенный Богом Губитель и Исполнитель его приговоров. https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200000007
Объясните, например как может быть, что Христос - Мудрость Бога (!) из Пр8 и одновременно только "слышал слухом о ней" - нет мудрости? Как это может соединиться в одной голове?
Да, Христа легко спутать с сатаной: и Тот и другой несут людям смерть (в определенных обстоятельствах), но обстоятельства очень непохожи. Один выводит из бездны людей к жизни, а второй губителей. И имя-то отображает главную миссию. Вы не знаете какая главная миссия у Христа?
Потом, зачем мне какие-то справочники и ваши труды. Я расценил бы позором отсылать вас к своим трудам. Слабость библейского обоснования заставляет вас искать словесных "объяснений". А Библия должна объяснять саму себя. Нет?
Иегова «сотворил небеса и землю» не один (Быт. 1:1). Библия показывает, что задолго до образования материального мира он создал духовную личность, с помощью которой творил «все остальное». Этим духовным созданием был единородный Сын Бога, «первенец из всего творения», который позднее жил на земле как человек Иисус (Кол. 1:15-17). Подобно Иегове, Иисус обладает мудростью. В 8-й главе книги Притч он предстает как олицетворение мудрости. В этой же главе Библии Иисус назван Божьим «искусным мастером» (Прит. 8:12, 22-31).
И тут остапа понесло. Я знаю Кто такой Христос. И знаю что о Нем думаете вы.
Я недоумеваю, как Аваддон, не имеющий мудрости (Иов.28:22) и Христос - мудрость Иеговы (прочитайте эту мысль еще раз у меня, зачем же вы повторяете за мной?) - одно лицо? Такая неразборчивость встречается только у СИ
Итак, сами СИ признают, что было такое. А вы мне что тут писали - целые полотна))))) http://www.jwforum.eu/
Решил задать вопрос. Поэтому пытаюсь найти грамотного свидетеля.
А вопрос такой мне пришел на ум. Насколько я понимаю учение свидетелей, что "сильно плохие" люди после смерти не будут воскрешены. Поправьте меня если я не прав. Это означает, что они НЕ получат наказания за сделанные при жизни грехи.
И связанный вопрос: можно ли наказать мертвого человека? Например не давая ему жизни, когда ему уже глубоко все равно))))? Ведь он прожил, как хотел, и не получит никакого возмездия?
"Живые знают, что они умрут, а мёртвые ничего не знают, и нет им больше вознаграждения, потому что память о них предана забвению." (Экклезиаст 9:5).
В Псалме 68:20 сказано: «Владыке Господу Иегове принадлежит избавление от смерти». Отдав свою человеческую жизнь в жертву, Иисус Христос стал Божьим Предводителем жизни и спасения (Де 3:15; Евр 2:10), и через него устраняется смерть (2Тм 1:10). Умерев, Иисус «вкусил смерть за всех» и предоставил «соответствующий выкуп за всех» (Евр 2:9; 1Тм 2:6). Благодаря «одному поступку [Иисуса], принесшему оправдание» стало возможным отменить осуждение на смерть из-за греха и, следовательно, объявить людей всякого рода «праведными для жизни» (Рм 5:15, 16, 18, 19; Евр 9:27, 28; см. ВЫКУП; ОБЪЯВЛЯТЬ ПРАВЕДНЫМ). Поэтому об истинных последователях Иисуса можно сказать, что они, по сути, перешли «из смерти в жизнь» (Ин 5:24). Те же, кто не повинуется Сыну и не проявляет любви, находятся в смерти и подпадают под Божье осуждение (1Ин 3:14; Ин 3:36). Все, кто хочет освободиться от осуждения и от «закона греха и смерти», должны следовать руководству Божьего духа и приносить его плод - ведь «помышления плотские [свойственные грешной плоти] означают смерть» (Рм 8:1-6; Кл 1:21-23).
И ксатити рассел из адвентизма вынес идею о состоянии мертвых, с чем вас и себя поздравляю. Поэтому научитесь понимать собеседника. Тем более, что помазанный раб считал адвентистское движение делом рук Бога, как я вам и писал. Да вы наверное плохо знаете свою историю.
Ответ мой суров, но вы должны научиться слушать собеседника, а не тараторить свои программы
После двухчасового обсуждения Библии Мутесаасира сказал: «Думаю, я наконец-то нашел истинную религию! Пожалуйста, приезжайте ко мне в деревню. Другие тоже хотят больше узнать о Свидетелях Иеговы».
Через пять дней Матс с другим миссионером отправился на мотоцикле к Мутесаасире в Калангалу. Для этого им пришлось преодолеть 110 километров по сложной грунтовой дороге, пролегающей через чайные плантации. Они удивились, когда Мутесаасира отвел их в соломенную хижину с надписью: «Зал Царства». Да, он уже приготовил здание для изучения Библии и встреч собрания!
Благодаря тому что Мутесаасира делился истиной с другими, интерес проявили еще десять человек. С ними начали изучения Библии, и Матс, которого не пугала долгая дорога, проводил их дважды в месяц. Люди росли духовно, и в Калангале более 20 человек стали возвещателями. Теперь в ближайшем городе Митьяна есть процветающее собрание. Все это время Мутесаасира быстро рос духовно и крестился. Теперь ему за 70, и он служит старейшиной собрания.
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/302010000#h=241
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/302001012#h=39:0-39:1166
"И на небе разразилась война: Михаил и его ангелы сражались с драконом и дракон и его ангелы сражались с ними. Но дракон не смог победить, и не нашлось уже для них места на небе. Так великий дракон, древний змей, называемый Дьяволом и Сатаной, вводящий в заблуждение всю обитаемую землю, был сброшен на землю, и вместе с ним были сброшены его ангелы." (Отк. 12:7-9)
Исполнение библейского пророчества указывает на то, что с 1914 года мы живем во время конца. Иисус описал это время как «начало болезней» (Матфея 24:8). В Откровении 12:12 мы читаем: «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что не много ему остается времени!» Это объясняет, почему с 1914 года мир находится в таком смятении.
Однако это время конца должно быть сравнительно коротким промежутком - оно продлится всего лишь одно поколение (Луки 21:31, 32). Прошло уже 80 лет после 1914 года, и это говорит о том, что вскоре мы можем ожидать освобождения, которое принесет Царство Бога. Это значит, что мы увидим, как «уничиженный между людьми» - Иисус Христос - возьмет полную власть над «царством человеческим» и установит спокойный и справедливый новый мир (Даниил 4:14).
Вероятно, многие наши читатели удивляются этим словам. Однако уже в декабре 1879 года - приблизительно за 35 лет до 1914 года - «Сторожевая башня» (в то время журнал назывался «Сионская Сторожевая башня и вестник присутствия Христа») предоставила библейские доказательства того, что 1914 год будет знаменательным годом. Еще раньше - в середине XIX века - другие исследователи Библии думали о том, что 1914 год может быть годом, на который указывает пророчество Библии.
В 1844 году британский священник И. Б. Эллиот обратил внимание на 1914 год как на возможную дату конца «семи времен», упомянутых в четвертой главе Даниила. К подобному выводу пришел в 1849 году Роберт Сили из Лондона. Джозеф Сайсс из Соединенных Штатов указал на 1914 год как на знаменательную дату библейской хронологии в публикации, напечатанной примерно в 1870 году. В 1875 году Нельсон Х. Барбор написал в своем журнале «Утренний вестник» (англ.), что 1914 год ознаменует конец периода, который Иисус назвал «временами язычников» (Луки 21:24).
Надеюсь еще подброшу дровишек в костры этим "совсем нетаким"