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дети (6022) сироты (120) Лазебная Марина (141)

В Украине ежегодно регистрируют 10 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, - Лазебная

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Украине ежегодно регистрируют 10 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, - Лазебная

В Украине число детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, ежегодно увеличивается на 10 тыс.

Об этом 4 июня сообщила в Верховной Раде министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон

"В целом на начало этого года имеем около 70 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них в семейных формах воспитания находится 64 тыс. детей, то есть 92%. Ежегодно приобретают статус ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, в среднем 10 тыс. детей", – сказала она.

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Министр отметила, что наиболее распространенной формой устройства таких детей является опека и попечение в семьях родственников. Менее распространены приемные семьи и детские дома семейного типа.

"Наша задача – устроить в семьи детей больше, чем сиротеет, и, даже несмотря на все сложности прошлого года, эта задача выполняется", – заявила Лазебная.
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лабезная - ЗЕгнидная мразь,
нажратая курва, пусть тебе отрыгнётся 61 год
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04.06.2021 15:46 Ответить
ты эту бредятину лупишь под любые публикации...иначе говоря думаю что ты торгуешь собой как дамы древнейшей профессии.
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04.06.2021 15:47 Ответить
эээ торгую, когда луплю ?
кроме того, что вам плохого эти дамы сделали ?
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04.06.2021 16:25 Ответить
очень грустная статистика...жаль детей. очень хочется что бы если лишают родительских прав (а это надо накосячить сильно) одновременно такие "родители" получали хорошой срок (а в идеале вместе с хорошими пинками и фофанами)
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04.06.2021 15:46 Ответить
нужно их заставлять работать и платить алименты своим детям
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04.06.2021 16:27 Ответить
очень плохая статистика В Україні щорічно реєструють 10 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2879
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04.06.2021 16:28 Ответить
Страшная статистика, и это еще без детей из неблагонадежных семей.
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04.06.2021 21:31 Ответить
 
 