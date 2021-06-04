В Украине ежегодно регистрируют 10 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, - Лазебная

В Украине число детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, ежегодно увеличивается на 10 тыс.

Об этом 4 июня сообщила в Верховной Раде министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"В целом на начало этого года имеем около 70 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них в семейных формах воспитания находится 64 тыс. детей, то есть 92%. Ежегодно приобретают статус ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, в среднем 10 тыс. детей", – сказала она.

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Министр отметила, что наиболее распространенной формой устройства таких детей является опека и попечение в семьях родственников. Менее распространены приемные семьи и детские дома семейного типа.



"Наша задача – устроить в семьи детей больше, чем сиротеет, и, даже несмотря на все сложности прошлого года, эта задача выполняется", – заявила Лазебная.