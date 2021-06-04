Чиновник "Укрзализныци" задержан при получении 5 тыс. долл. взятки на Сумщине, - прокуратура. ФОТО
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В Сумской области правоохранители задержали на взятке руководителя территориального управления филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" АО "Укрзализныця".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"По данным следствия, чиновник требовал от физического лица-предпринимателя $5 тысяч. За эту сумму он согласился заключить соглашение на поставку питьевой виды из скважины, находящейся в пользовании управления", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали чиновника "Укрзализныци" в порядке ст. 208 УПК Украины во время получении всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
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