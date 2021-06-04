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взятка (5958) Сумская область (1846) Укрзализныця (2637) Офис Генпрокурора (2044)

Чиновник "Укрзализныци" задержан при получении 5 тыс. долл. взятки на Сумщине, - прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Сумской области правоохранители задержали на взятке руководителя территориального управления филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" АО "Укрзализныця".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Чиновник Укрзализныци задержан при получении 5 тыс. долл. взятки на Сумщине, - прокуратура 01

"По данным следствия, чиновник требовал от физического лица-предпринимателя $5 тысяч. За эту сумму он согласился заключить соглашение на поставку питьевой виды из скважины, находящейся в пользовании управления", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника "Укрзализныци" в порядке ст. 208 УПК Украины во время получении всей суммы взятки.

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Чиновник Укрзализныци задержан при получении 5 тыс. долл. взятки на Сумщине, - прокуратура 02

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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Автор: Володимир Янченко
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Чиновник "Укрзализныци" задержан при получении 5 тыс. долл. взятки на Сумщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4087
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04.06.2021 16:06 Ответить
где вода за бабки и где укркрадивныця?
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04.06.2021 16:43 Ответить
Где вода там бабло
Куб ржавой не фильрованой воды 27-72гвн
Весь водопровод проложен жителями
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04.06.2021 16:54 Ответить
Сірожа, ти?
Еслі шо, кажи що для захисту гєїв від путіна гроші брав.
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04.06.2021 16:55 Ответить
Ж.Д. - самое большое стратегическое предприятие страны. Враги Украины разворуют и продадут за копейки мордоедам. Ж.Д. должна охранять армия.
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04.06.2021 20:12 Ответить
 
 